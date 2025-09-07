Incredibil: Procurorii vor verifica medicii antivacciniști. „Este inacceptabil să promoveze în spațiul public informații care nu sunt verificate medical."

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică, 7 septembrie, că va fi trimis către Parchet raportul pe care îl va realiza Colegiul Medicilor din România după conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală". Acesta susține că ce s-a întâmplat la Brașov este un act de dezinformare și că „majoritatea informațiilor care au fost prezentate și promovate nu au legătură cu niciun fundament științific".

„Am avut o discuție lungă cu președinta CMR. Nu am analizat în detaliu conferința, am urmărit anumite pasaje. La o primă vedere, majoritatea informațiilor trimise nu au un fundament științific, le putem considera dezinformare. În urma raportului pe care îl va realiza Colegiul Medicilor împreună cu Ministerul Sănătății, vom trimite către Parchet acest raport și, sigur, că vom discuta despre o eventuală modificare legislativă care să blocheze astfel de evenimente medicale, dar care, repet, nu au un program verificat și nu sunt validate din punct de vedere științific", a declarat ministrul Sănătății, duminică, la Parlament.

Rogobete a spus că „i se pare complet inacceptabil ca anumiți medici să promoveze în spațiul public informații care nu sunt verificate medical, pentru că din punctul meu de vedere acestea reprezintă un atac direct la siguranța pacienților". El a reclamat că „majoritatea informațiilor care au fost prezentate și promovate în această conferință nu au legătură cu niciun fundament științific".

„De exemplu, s-a promovat că vaccinarea are legătură cu activitatea 5G a telefoanelor mobile și că prin cumulul acesta, de 5G și vaccinuri, putem să manipulăm ADN-ul omenesc și... mă rog, o serie de informații care nu au niciun substrat științific și care fac rău, repet, siguranței și sănătății pacienților (...). Fac apel public la oameni să se informeze doar din surse care sunt verificate medical", a conchis ministrul Alexandru Rogobete.