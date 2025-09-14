Înregistrarea care prezintă un incident ce sfidează logica și înțelegerea militară convențională. Comunitatea științifică îndeamnă la prudență

O înregistrare video bizară, surprinsă de o dronă militară MQ-9 în largul coastelor Yemenului, aduce în prim-plan un incident care sfidează logica și înțelegerea militară convențională.

Imaginile transmise reprezentantului Eric Burlison de un avertizor de integritate, arată o sferă enigmatică ce se deplasa prin spațiul aerian. Ceea ce a urmat este și mai uluitor: o a doua dronă, invizibilă pe înregistrare, a lansat o rachetă direct asupra obiectului neidentificat.

Însă, în loc să explodeze sau să-și distrugă ținta, proiectilul a părut să ricoșeze, pur și simplu, de pe obiectul misterios, căzând apoi înapoi. Obiectul și-a continuat nestingherit traiectoria, luând cu el, se pare, fragmentele impactului.

George Knapp, un jurnalist specializat în investigarea fenomenelor aeriene, a descris scena cu fermitate în timpul audierii: „Este o rachetă infernală care se izbește de acest OZN și ricoșează imediat".

Această scenă suprarealistă ridică întrebări fundamentale despre natura acestor obiecte și rezistența lor aparentă la armele convenționale. La aceeași audiere, Alexandro Wiggins, prim maestru la bordul USS Jackson, a adus o altă mărturie tulburătoare, detaliind un incident din 2023.

Wiggins a descris apariția unui obiect luminos, asemănător unei bomboane „Tic Tac", din adâncurile oceanului. Potrivit lui Wiggins, acest obiect s-a alăturat altor trei entități similare, iar apoi toate au dispărut într-o accelerație sincronizată și aproape instantanee.

Un detaliu foarte important este lipsa oricărui boom sonic, în ciuda unei viteze aparente care depășea cu mult bariera sunetului. „Ceea ce am observat nu corespundea niciunei aeronave convenționale cunoscute", a precizat militarul.

Acest incident nu a fost doar o simplă observație vizuală; el a fost detectat și de radarele și celelalte sisteme de la bordul navei. Această confirmare prin multiple surse tehnologice sporește credibilitatea mărturiei și exclude ipoteza unei simple iluzii optice.

În ciuda faptului că aceste dezvăluiri sunt spectaculoase, comunitatea științifică îndeamnă la prudență. Biroul pentru Rezolvarea Anomaliilor din Toate Domeniile (AARO) a demonstrat deja că unele înregistrări video misterioase pot avea explicații perfect terestre.

Un exemplu elocvent este video-ul „Go Fast" din 2015, care arăta un obiect sferic deplasându-se cu o viteză aparent fenomenală. Analizele ulterioare au relevat că era, de fapt, un simplu balon meteorologic, iar viteza percepută a fost rezultatul unui efect de paralaxă, legat de unghiul de filmare.

Această abordare rațională nu diminuează importanța noilor elemente prezentate, dar amintește că fenomenele extraordinare necesită dovezi pe măsură pentru a fi validate, scrie curiozitate.ro.

Dincolo de natura relatărilor, această audiere scoate în evidență și amploarea reținerii de informații de către autoritățile americane.

Reprezentanta Anna Paulina Luna, care prezidează grupul de lucru bipartizan pe această temă, a denunțat deschis decenii de secret guvernamental în legătură cu aceste chestiuni.

Potrivit mărturiilor adunate, „servere întregi" ar conține înregistrări video similare la care nici măcar Congresul nu are acces. Această situație ridică întrebări legitime despre transparența democratică și dreptul publicului de a cunoaște adevărul despre aceste fenomene.

Audierile ce vor urma promit să aducă noi lămuriri asupra acestor mistere care continuă să ne provoace înțelegerea lumii înconjurătoare.