Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată"

Mulți români care revin din străinătate cu gândul de a-și continua viața în țară se confruntă cu o realitate care le lasă un gust amar. Deși povestesc că s-au simțit încurajați să se întoarcă, ajung, în cele din urmă, să regrete alegerea. Perioada concediilor de vară se apropie de final, iar mulți români aflați în țară pentru câteva săptămâni de vacanță au plecat deja în Occident sau se pregătesc să își facă bagajele. Unii părăsesc România cu gândul de a reveni cel puțin în vacanțele viitoare.

Alții povestesc pe rețelele de socializare că au planuri mai serioase: își doresc să revină, cândva, pentru totdeauna „acasă". Însă, pentru o parte dintre românii care au făcut deja pasul reîntoarcerii, experiența nu a fost așa cum s-ar fi așteptat, iar unul dintre motivele principale, spun ei, sunt patronii români, considerați mai duri și mai neînțelegători. Un tânăr român care a lucrat ca șofer de autobuz în Germania a relatat pe larg de ce revenirea în țară i-a lăsat un gust amar.

„Am ajuns în România, iar de curând am început din nou să lucrez ca șofer, dar aici fac curse între județe, tur-retur. Și deja a început regretul. Într-o dimineață, pe la 6, mi s-a făcut rău: amețeli, dureri de cap, stare de vomă. Eu încep munca la 11, dar eram praf încă de dimineață. Am sunat la serviciu și i-am spus patronului, în stilul clasic românesc: «Știți, cred că am o infecție și ar trebui să merg să văd ce problemă am». Răspunsul lui a fost: «Lasă că n-ai nimic, hai, că oricum n-am șofer înlocuitor, îți revii tu, o zi faină!». Am mers la muncă, am vomitat în stațiile de călători, de față cu oamenii pe care îi luam în autobuz, și simțeam că mor la volan. Călătorii se uitau speriați la mine de parcă se întrebau: «Oare ăsta ne duce întregi până la destinație?»", a relatat tânărul.

În Germania, spune el, putea anunța chiar și cu un minut înainte de începerea turei că nu mai poate veni la muncă, iar acest lucru nu reprezenta o problemă. „Astfel de situații m-au făcut să înțeleg că, deși aici am familia și prietenii, nu mă mai regăsesc în țara asta", concluzionează tânărul, într-un mesaj publicat pe Reddit. Un alt român reîntors în țară a povestit că a trecut printr-o experiență asemănătoare. „M-au chemat la muncă mahmur, din timpul meu liber, doar pentru că nu aveau oameni. Nici mort nu te lasă în pace, trebuie să vii la muncă, indiferent de situație. Sunt stăpâni de sclavi, iar tu ești doar un număr: te-ai îmbolnăvit, ești «pa»... vine altul în loc. Nu ești asigurat din niciun punct de vedere", afirmă acesta.

Un alt tânăr a relatat că a decis să se întoarcă în România numai în concedii, mai lungi acum decât le avea înainte de a părăsi țara. „Eu am lucrat la o firmă de telecomunicații în România. Nu doar că nu primeam bonuri de masă, sub pretextul că nu aveam superior direct, eram mai mult sau mai puțin propriul șef și, deci, nu puteau contoriza programul de muncă, dar aveam doar 19 zile de concediu. Orele suplimentare nu se plăteau (tot din cauza «contorizării»), iar când am avut nevoie de o zi liberă din orele suplimentare mi-au spus să îmi iau din concediu", a povestit acesta. Nici mama lui nu a rezistat prea mult în România, adaugă el. „Mama a lucrat 19 ani în Italia. A rezistat doar un an după ce s-a întors în România și apoi a plecat din nou. Dacă te-ai obișnuit acolo, România nu ți se va mai părea niciodată ok", crede acesta.

Unii români reîntorși găsesc alte motive de supărare. Unul dintre ei se plânge că este apăsat de temeri. „Nu știi niciodată, când ieși pe stradă, dacă o să dea cineva peste tine pe trecerea de pietoni, dacă o să te muște un câine, dacă o să fii jefuit, bătut sau, mai nou, atacat de urs. Sau poate ANAF îți dă amendă", spune acesta. El adaugă că s-a întors în România după aproape 10 ani petrecuți în Occident, dar se pregătește să plece definitiv din țară. „Tot auzeam prieteni spunând că e mai bine în România, că s-a mai digitalizat, că oamenii sunt altfel. Realitatea? De când m-am întors, am ajuns să am o ură și mai mare decât atunci când am plecat prima oară. Dacă nu ești bișnițar, nu faci evaziune sau nu ai «pile» prin instituțiile publice, nu o duci bine. Aici ai doar obligații, fără beneficii. Chiar dacă ești cel mai corect om, statul tot găsește o modalitate să îți mai dea o lovitură", crede acesta.

Un alt român revenit în țară spune, la rândul lui, că de fiecare dată când ajunge acasă i se pare că lucrurile se înrăutățesc. „Acum sunt în aeroport și abia aștept să zbor din România, doar ca să nu mai văd atâta prostie, nesimțire, tupeu și mizerie în jurul meu", afirmă acesta. Un român revenit de cinci ani din vestul Europei spune că regretă alegerea, din cauza salariului mic pe care îl primește, muncind de acasă. „Am un job extrem de dificil, al cărui preț este degradarea sănătății mele: dureri de spate, de ochi, de cap, stres constant, probleme de circulație la picioare. Fac sport aproape zilnic, dar nu e suficient. Plănuiesc să plec din țară cât de curând", se confesează acesta pe platforma Reddit.

Un alt tânăr spune că, după aproape un deceniu petrecut în Germania, în 2022 a revenit în România și a muncit ca programator în Cluj-Napoca, având un salariu de 5.700 de lei. A decis să se întoarcă în Germania, nu pentru că nu s-ar fi adaptat, ci pentru a-și urma pasiunea de arheolog. Totuși, există și români care au reușit să își continue viața fără mari greutăți la revenirea acasă. Un tânăr întors în România după aproape zece ani petrecuți în Danemarca spune că nu regretă alegerea făcută. „Am învățat că fiecare loc are plusuri și minusuri, iar alegerea lui depinde de prioritățile pe care le ai la momentul respectiv. Este important să ai un job care să îți ofere aceleași condiții. Altfel, și în străinătate, dacă deodată îți scade calitatea vieții, nu te adaptezi ușor", crede acesta.

Același lucru îl simte și un român revenit din Marea Britanie. „Aici siguranță pe stradă aproape la orice oră, oamenii sunt mult mai sociabili și deschiși, există mai multe petreceri și un spirit antreprenorial mai pronunțat, cu mai multă deschidere față de noutăți. Cheltuielile cu copiii sunt mai mici și există mai puține griji legate de siguranța lor, piața imobiliară este mult mai accesibilă, iar costurile pentru mașină - parcare, benzină, reparații, întreținere - sunt considerabil mai reduse", spune acesta. În plus, există zboruri low-cost spre aproape orice destinație din Europa, cu drumuri mai scurte până la aeroport și formalități rapide față de cele din Marea Britanie, adaugă acesta, iar la clinici medicale sau alte servicii îți poți face o programare de pe o zi pe alta, nu cu luni înainte.

Un alt român, întors din Anglia, crede că viața este mai bună aici, pentru că se simte „acasă", chiar dacă trecerea timpului a adus schimbări. „Nu mai am prea multe în comun cu foștii prieteni, care și-au văzut și ei de viață. Pe de altă parte, am familia aproape și mă bucur să pot fi alături de ei. Nu pot să neg că, din când în când, mi se face dor de Anglia, dar, culmea, când mai ajung pe acolo o dată la două luni, nu am niciun chef să mă plimb prin Londra", concluzionează acesta.