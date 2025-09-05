Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată"
Postat la: 05.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mulți români care revin din străinătate cu gândul de a-și continua viața în țară se confruntă cu o realitate care le lasă un gust amar. Deși povestesc că s-au simțit încurajați să se întoarcă, ajung, în cele din urmă, să regrete alegerea. Perioada concediilor de vară se apropie de final, iar mulți români aflați în țară pentru câteva săptămâni de vacanță au plecat deja în Occident sau se pregătesc să își facă bagajele. Unii părăsesc România cu gândul de a reveni cel puțin în vacanțele viitoare.
Alții povestesc pe rețelele de socializare că au planuri mai serioase: își doresc să revină, cândva, pentru totdeauna „acasă". Însă, pentru o parte dintre românii care au făcut deja pasul reîntoarcerii, experiența nu a fost așa cum s-ar fi așteptat, iar unul dintre motivele principale, spun ei, sunt patronii români, considerați mai duri și mai neînțelegători. Un tânăr român care a lucrat ca șofer de autobuz în Germania a relatat pe larg de ce revenirea în țară i-a lăsat un gust amar.
„Am ajuns în România, iar de curând am început din nou să lucrez ca șofer, dar aici fac curse între județe, tur-retur. Și deja a început regretul. Într-o dimineață, pe la 6, mi s-a făcut rău: amețeli, dureri de cap, stare de vomă. Eu încep munca la 11, dar eram praf încă de dimineață. Am sunat la serviciu și i-am spus patronului, în stilul clasic românesc: «Știți, cred că am o infecție și ar trebui să merg să văd ce problemă am». Răspunsul lui a fost: «Lasă că n-ai nimic, hai, că oricum n-am șofer înlocuitor, îți revii tu, o zi faină!». Am mers la muncă, am vomitat în stațiile de călători, de față cu oamenii pe care îi luam în autobuz, și simțeam că mor la volan. Călătorii se uitau speriați la mine de parcă se întrebau: «Oare ăsta ne duce întregi până la destinație?»", a relatat tânărul.
În Germania, spune el, putea anunța chiar și cu un minut înainte de începerea turei că nu mai poate veni la muncă, iar acest lucru nu reprezenta o problemă. „Astfel de situații m-au făcut să înțeleg că, deși aici am familia și prietenii, nu mă mai regăsesc în țara asta", concluzionează tânărul, într-un mesaj publicat pe Reddit. Un alt român reîntors în țară a povestit că a trecut printr-o experiență asemănătoare. „M-au chemat la muncă mahmur, din timpul meu liber, doar pentru că nu aveau oameni. Nici mort nu te lasă în pace, trebuie să vii la muncă, indiferent de situație. Sunt stăpâni de sclavi, iar tu ești doar un număr: te-ai îmbolnăvit, ești «pa»... vine altul în loc. Nu ești asigurat din niciun punct de vedere", afirmă acesta.
Un alt tânăr a relatat că a decis să se întoarcă în România numai în concedii, mai lungi acum decât le avea înainte de a părăsi țara. „Eu am lucrat la o firmă de telecomunicații în România. Nu doar că nu primeam bonuri de masă, sub pretextul că nu aveam superior direct, eram mai mult sau mai puțin propriul șef și, deci, nu puteau contoriza programul de muncă, dar aveam doar 19 zile de concediu. Orele suplimentare nu se plăteau (tot din cauza «contorizării»), iar când am avut nevoie de o zi liberă din orele suplimentare mi-au spus să îmi iau din concediu", a povestit acesta. Nici mama lui nu a rezistat prea mult în România, adaugă el. „Mama a lucrat 19 ani în Italia. A rezistat doar un an după ce s-a întors în România și apoi a plecat din nou. Dacă te-ai obișnuit acolo, România nu ți se va mai părea niciodată ok", crede acesta.
Unii români reîntorși găsesc alte motive de supărare. Unul dintre ei se plânge că este apăsat de temeri. „Nu știi niciodată, când ieși pe stradă, dacă o să dea cineva peste tine pe trecerea de pietoni, dacă o să te muște un câine, dacă o să fii jefuit, bătut sau, mai nou, atacat de urs. Sau poate ANAF îți dă amendă", spune acesta. El adaugă că s-a întors în România după aproape 10 ani petrecuți în Occident, dar se pregătește să plece definitiv din țară. „Tot auzeam prieteni spunând că e mai bine în România, că s-a mai digitalizat, că oamenii sunt altfel. Realitatea? De când m-am întors, am ajuns să am o ură și mai mare decât atunci când am plecat prima oară. Dacă nu ești bișnițar, nu faci evaziune sau nu ai «pile» prin instituțiile publice, nu o duci bine. Aici ai doar obligații, fără beneficii. Chiar dacă ești cel mai corect om, statul tot găsește o modalitate să îți mai dea o lovitură", crede acesta.
Un alt român revenit în țară spune, la rândul lui, că de fiecare dată când ajunge acasă i se pare că lucrurile se înrăutățesc. „Acum sunt în aeroport și abia aștept să zbor din România, doar ca să nu mai văd atâta prostie, nesimțire, tupeu și mizerie în jurul meu", afirmă acesta. Un român revenit de cinci ani din vestul Europei spune că regretă alegerea, din cauza salariului mic pe care îl primește, muncind de acasă. „Am un job extrem de dificil, al cărui preț este degradarea sănătății mele: dureri de spate, de ochi, de cap, stres constant, probleme de circulație la picioare. Fac sport aproape zilnic, dar nu e suficient. Plănuiesc să plec din țară cât de curând", se confesează acesta pe platforma Reddit.
Un alt tânăr spune că, după aproape un deceniu petrecut în Germania, în 2022 a revenit în România și a muncit ca programator în Cluj-Napoca, având un salariu de 5.700 de lei. A decis să se întoarcă în Germania, nu pentru că nu s-ar fi adaptat, ci pentru a-și urma pasiunea de arheolog. Totuși, există și români care au reușit să își continue viața fără mari greutăți la revenirea acasă. Un tânăr întors în România după aproape zece ani petrecuți în Danemarca spune că nu regretă alegerea făcută. „Am învățat că fiecare loc are plusuri și minusuri, iar alegerea lui depinde de prioritățile pe care le ai la momentul respectiv. Este important să ai un job care să îți ofere aceleași condiții. Altfel, și în străinătate, dacă deodată îți scade calitatea vieții, nu te adaptezi ușor", crede acesta.
Același lucru îl simte și un român revenit din Marea Britanie. „Aici siguranță pe stradă aproape la orice oră, oamenii sunt mult mai sociabili și deschiși, există mai multe petreceri și un spirit antreprenorial mai pronunțat, cu mai multă deschidere față de noutăți. Cheltuielile cu copiii sunt mai mici și există mai puține griji legate de siguranța lor, piața imobiliară este mult mai accesibilă, iar costurile pentru mașină - parcare, benzină, reparații, întreținere - sunt considerabil mai reduse", spune acesta. În plus, există zboruri low-cost spre aproape orice destinație din Europa, cu drumuri mai scurte până la aeroport și formalități rapide față de cele din Marea Britanie, adaugă acesta, iar la clinici medicale sau alte servicii îți poți face o programare de pe o zi pe alta, nu cu luni înainte.
Un alt român, întors din Anglia, crede că viața este mai bună aici, pentru că se simte „acasă", chiar dacă trecerea timpului a adus schimbări. „Nu mai am prea multe în comun cu foștii prieteni, care și-au văzut și ei de viață. Pe de altă parte, am familia aproape și mă bucur să pot fi alături de ei. Nu pot să neg că, din când în când, mi se face dor de Anglia, dar, culmea, când mai ajung pe acolo o dată la două luni, nu am niciun chef să mă plimb prin Londra", concluzionează acesta.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum a ajuns o tânără de 23 de ani să fie condamnată la închisoare pe viață în Dubai: „A făcut o greșeală prostească"
O tanara britanica de 23 de ani a primit recent o sentința de inchisoare pe viața in Dubai. Mama ei susține ca fata a co ...
-
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate". Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața
Președintele rus Vladimir Putin a fost surprins meditand asupra nemuririi cu omologul sau chinez, Xi Jinping, dar fascin ...
-
Cercetătorii au descoperit ce se află în centrul Pământului
O echipa internaționala de cercetatori a folosit simulari pe scara atomica pentru a investiga formarea nucleului solid a ...
-
Și-a pălmuit partenera până la moarte, după o partidă de amor nebun, apoi i-a aprins o lumânare la cap: Amorez trimis ani grei la închisoare
Un caz șocant a cutremurat comunitatea din comuna Balțați, județul Iași. Un barbat a fost condamnat la 18 ani de inchiso ...
-
Soluții moderne pentru încălzirea locuinței
Încalzirea casei nu mai inseamna doar un calorifer clasic și un boiler pe gaz. Tehnologia moderna a adus soluții i ...
-
Un astrofizician de top readuce în discuție existența lui Dumnezeu prin constantele universului care sunt "reglate" cu precizie pentru a rezulta viața
Într-o lume tot mai dominata de explicații științifice, una dintre cele mai profunde intrebari ale existenței cont ...
-
Reincarnarea in dezbatere: Un reputat psihiatru aduce dovezi ca semnele din naștere sunt amprente ale sufletului din vieți anterioare
Dr. Ian Stevenson, medic psihiatru reputat, a cercetat de-a lungul vieții amintirile copiilor din vieți anterioare. A aj ...
-
Cum a încercat cancelarul Friedrich Merz să ascundă faptul că trimite rachete Taurus Ucrainei ca să atace Rusia
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a dispus trecerea sub tacere cat mai mult posibil a implicarii Germaniei in furniz ...
-
Prețul aurului, la un nou nivel record: A crescut la un maxim istoric
Gramul de aur s-a scumpit joi cu 1,32 lei, ajungand la o cotație de 496 de lei, inregistrand din nou o valoare-record. M ...
-
Lovitură pentru fugarii români: CJUE pune capăt practicii prin care statele UE refuzau predarea condamnaților definitiv
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat pe 4 septembrie 2025 o hotarare cu impact direct asupra dosarel ...
-
Războiul din Ucraina. Trump dă vina pe Europa
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, considera ca țarile europene sunt de vina pentru ca nu exista o eficiența suf ...
-
„Experimente" medicale asupra persoanelor cu dizabilități în Coreea de Nord. Victimele sunt ținute în detenție
Coreea de Nord desfasoara experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilitati - pe care le sterilizeaza cu forta s ...
-
L-a îngrozit de discuția secretă dintre Putin și Xi: "Hoit ținut în viață artificial. Ceva mai diabolic nu a fost de la Hitler încoace"
Andrei Caramitru a reacționat dur la informațiile legate de discuțiile despre imortalitate ale liderilor Rusiei și Chine ...
-
Investigatie Recorder: Firmă fantomă, cu sediu într-o toaletă publică, validată de ANAF. Compania are profituri mai mari decât Coca-Cola sau Engie
Sub presiunea unui deficit bugetar major, Guvernul mizeaza pe incasari suplimentare din combaterea evaziunii fiscale, AN ...
-
Mircea Dinescu: "Oana Țoiu a scuipat printre dinți în cana cu ceai a președintelui Xi Jinping!"
Imaginile aparute ieri cu Adrian Nastase și Viorica Dancila alaturi de Xi Jinping, Vladimir Putin, si liderul nord-coree ...
-
Ministrul Energiei: "UE a transformat România în 'proasta' Europei. Am eliminat minele de cărbune și prețul energiei a crescut"
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, joi, cum a ajuns Romania intr-o situație de neexplicat. Dintr-un stat care ...
-
Iluminarea inteligentă a drumului: cum un set de becuri auto de calitate poate face diferența
Atunci cand vine vorba de siguranța rutiera, puține componente ale unui autoturism joaca un rol mai esențial decat siste ...
-
Ajutorul militar acordat de România Ucrainei a ieșit până la urmă la iveală pe date exacte
Ajutorul militar acordat de Romania Ucrainei a fost și ramane un subiect de disputa in societatea romaneasca, in condiți ...
-
Bomba cu ceas a fondurilor de pensii olandeze poate detona sistemele din întreaga Europă
O rasturnare de situație de aproape 2 trilioane de euro (2,3 trilioane de dolari) se apropie de piețele obligațiunilor e ...
-
Putin și Xi vor să trăiască cel puțin 150 de ani. Discuția celor doi despre nemurire, surprinsă de camerele de supraveghere de la parada din Beijing
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși in privat vorbind despre cum ar pute ...
-
Scenariu absurd în școli. Ce ar urma să se întâmple în școli din 9 septembrie: Profesorii, îndemnați să enunțe doar titlul lecției
Cele doua sindicate reprezentative din invațamantul preuniversitar le recomanda membrilor sa boicoteze inceputul de an ș ...
-
Cămătarii vor rămâne fără sumele împrumutate și fără dobânzi. Legea a trecut de Camera Deputaților
Camatarilor li se vor confisca atat dobanzile obținute, cat și sumele imprumutate, prevede un proiect de lege de modific ...
-
Un copil din județul Iași s-a aruncat într-o fântână după o ceartă cu părinții. El a fost scos de pompieri
Un baiat in varsta de 10 ani din localitatea Cogeasca, comuna Letcani, a coborat intr-o fantana adanca de aproximativ tr ...
-
O hartă de la o reuniune militară rusă indică până unde vrea Putin să ajungă
Într-un videoclip publicat de Ministerul Apararii, care prezinta o prezentare a șefului Statului Major General al ...
-
Peste 80 de experţi desființează un raport controversat al lui Trump privind modificările climatice şi denunţă o „parodie a ştiinţei", erori și manipulări ale faptelor
Peste 80 de experti stiintifici sfasie un raport al administratiei Trump privind modificarile climatice, denuntand erori ...
-
Spitalele franceze "au fost sfătuite să se pregătească pentru război în Europa până anul viitor"
Spitalele franceze au primit un avertisment serios: sa se pregateasca pentru o „interventie militara majora" pana ...
-
Picătura de pe suprafata Terrei: Iata de ce urmează o criză planetară a apei fără precedent in istorie
Daca toata apa de pe Pamant ar fi stransa intr-o singura sfera, am fi surprinși sa vedem cat este de mica in comparație ...
-
"Fiara cu trei capete". Întâlnirea dintre Xi, Putin și Kim, prima de acest gen, este mult mai mult decât o reuniune a „Axei răului" - ea reprezintă o provocare pentru Occident
O imagine cu o puternica incarcatura geopolitica s-a conturat la Beijing: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un - tr ...
-
China provoacă deliberat Taiwanul: Decizia care va inflama serios spiritele în regiune
Beijingul desfașoara activitați de foraj pentru petrol și gaze in interiorul zonei economice exclusive (EEZ) a Taiwanulu ...
-
Nu s-a schimbat nimic de fapt: Guvernul Bolojan se pregateste sa numeasca acelasi om controversat intr-o functie cheie din Transporturi
Bogdan Mindrescu a demisionat din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, la cerere, pentru a prelua ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu