Ajutorul militar acordat de România Ucrainei a ieșit până la urmă la iveală pe date exacte

Ajutorul militar acordat de România Ucrainei a fost și rămâne un subiect de dispută în societatea românească, în condițiile în care până de curând acesta era complet necunoscut.

Foarte recent, însă, cifrele concrete ale acestui ajutor au fost oferite publicului printr-un material rezultat de la Consiliul Fiscal European. Conform acestuia, sprijinul militar, umanitar și financiar al României pentru Ucraina, în perioada februarie 2022 - iunie 2025 se ridică la o medie de 0,6% din PIB, când valoarea acestuia s-a ridicat la 240 de miliarde de euro. Cu alte cuvinte, 14,4 miliarde de euro în trei ani și jumătate.