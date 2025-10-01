Fondul Proprietatea schimbă conducerea după o preluare ostilă spectaculoasă

Fondul Proprietatea (FP), unul dintre cei mai importanți investitori instituționali din România, se află într-o perioadă de turbulență fără precedent, după ce un grup de investitori sloveni, sprijiniți de acționari de retail români, a reușit să preia controlul de facto al fondului printr-o preluare ostilă desfășurată pe pași.

Această mutare a schimbat radical echilibrul puterii în acționariat și ridică semne de întrebare privind stabilitatea guvernanței și strategiile viitoare ale FP. Fondurile slovene Axor Holding, Equinox și Intus Invest, toate cu sediul sau interese majore în Slovenia, au atins recent pragul de 5% din capitalul FP și au orchestrat o alianță concertată cu investitori de retail din România. Această colaborare s-a dovedit decisivă la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) convocată la sfârșitul lunii septembrie 2025.

În cadrul AGA, a fost anulat procesul de selecție a administratorului propus de ROCA-Impetum, un proces intens contestat de noii actori sloveni. Hotărârea a fost adoptată cu voturi suficiente pentru revocarea propunerilor de board, care a fost respins aproape integral. Mai mult, întreaga conducere anterioară a fost revocată, într-o mișcare agresivă de resetare a structurii de management.

Surse din piață indică faptul că unii acționari s-au abținut de la votul direct de revocare, dar au susținut reluarea procesului de selecție, manevră care a permis efectiv sloveniilor să preia controlul. Astfel, preluarea a fost obținută prin destabilizarea procedurilor interne și crearea unei majorități tactice favorabile noilor veniți. Fondul Proprietatea nu este doar un vehicul de investiții listat la bursă, ci are și influență strategică în consiliile de administrație ale unor companii cheie. Printre acestea se numără:

Portul Constanța, crucial în reconstrucția Ucrainei și în competiția regională pentru Portul Giurgiulești;

Aeroporturi București;

Salrom, unde se discută exploatarea grafitului.

Controlul asupra FP înseamnă decizii directe asupra strategiei de vânzare a activelor, distribuțiilor către acționari și alegerea administratorilor sau a auditului intern, ceea ce amplifică miza reală a preluării ostile. Pe lângă manevrele interne din AGA, confruntarea s-a extins și pe terenul comunicării publice, cu campanii intens mediatizate pe rețelele sociale, menite să influențeze percepția publică și a micilor acționari. Rezultatul: o preluare ostilă „ca la carte", care a destabilizat complet structura de conducere și a generat tensiuni majore în rândul acționarilor.

În prezent, Franklin Templeton, administratoarea de multă vreme a FP, continuă să asigure managementul interimar. Totuși, viitorul numelui administratorului pe termen lung rămâne incert, iar posibilele procese legale, alianțele contestate și voturile contradictorii fac ca Fondul Proprietatea să traverseze o criză serioasă de guvernanță. Această mișcare confirmă că nu este vorba doar de un joc la bursă, ci de o luptă pentru controlul real al unui fond strategic, cu impact direct asupra companiilor și sectoarelor economice cheie din România și regiune.