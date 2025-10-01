Shein și Temu vor da lovitura și livrările vor exploda în România. De când se va introduce plata ramburs la comenzile online din depozitele europene

Segmentul de livrări cu plata ramburs, pentru care firmele de curierat depun la ANAF declaraţii fiscale lunare, nu înregistrează la acest moment o creştere semnificativă, dar situaţia s-ar schimba radical dacă cei doi mari retaileri online din China, Temu şi Shein, activi şi în România, vor implementa plata ramburs cu numerar la momentul livrării. In plus, aceste companii vor livra marfurile din depozitele din Europa, asa ca vor ajunge mult mai repede la destinatie si nu vor mai fi taxate suplimentar fiind deja in spatiul UE.

ANAF, în cadrul căreia Antifrauda este direcţia de control inopinat, colectează prin formularul 395, pe care îl depun curierii, doar expediţiile care se realizează ramburs contra numerar cu plata la momentul efectuării expediţiei. Piaţa pe acest segment, cu plata ramburs, nu înregistrează acum o creştere semnificativă, evoluţia fiind în linie cu ce s-a întâmplat anul trecut.

Până în iulie 2025 s-au încasat rambursuri, potrivit formularului 395, de aproximativ 18,5 miliarde de lei. Anul trecut a fost la 31 miliarde de lei, iar acum avem până în iulie 18,5 miliarde lei. De asemenea, în ce priveşte numărul de expediţii, dacă anul trecut au fost undeva la 111 milioane de expediţii, până în iulie avem undeva la 69 milioane de expediţii, potrivit acestei declaraţii. O creştere exponenţială ar avea loc dacă retailerii Temu şi Shein vor introduce plata ramburs la livrări, ceea ce ste prevazut a se implementa pâna la finele anului in curs.