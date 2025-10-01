Valentin Ceaușescu a dat în judecată statul român: "Are o boală gravă si o singură injectie costa peste 7500 de lei"

Valentin Ceaușescu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu, se confruntă cu probleme medicale, după ce la începutul anului 2025 i-a recidivat o boală gravă cu care fusese diagnosticat în urmă cu 15 ani. Pentru că nu are bani să urmeze tratamentul injectabil, Valentin Ceaușescu a dat statul român în judecată. El s-a adresat Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale a Medicamentului, însă nu a primit un răspuns favorabil.

„Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. Numai o singură injecție costă puțin peste 7.500 lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale", au transmis surse medicale. CNAS a refuzat să suporte tratamentul pe motiv că acesta nu este decontat în cadrul sistemului de asigurări de sănătate. Instanța a fixat un prim termen de judecată, iar până atunci a decis provizoriu ca Valentin Ceaușescu să primească totuși, cu titlu gratuit, tratamentul solicitat.