Robbie Williams, prins în mijlocul unui scandal de corupție în Bulgaria: șoferii săi, puși să dea șpagă - doi ofițeri arestați

Doi ofițeri ai Agenției Executive „Administrația Automobilelor" (IAAA) au fost arestați după ce au cerut mită de la șoferii de camioane care transportau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams din Sofia. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile și în mașinile lor, autoritățile au găsit peste 40.000 de euro și 5.000 de leva, potrivit comisarului principal Lyubomir Nikolov, directorul Poliției Rutiere de Stat, scrie Novinite. com.

Cazul a început pe 25 septembrie, în jurul orei 19:00, când cinci dintre cele 22 de camioane care transportau echipamente la Sofia au fost oprite la un punct de control. Ofițerii IAAA i-au informat pe șoferi că vitezometrele vehiculelor lor ar fi defecte și că riscă amenzi de 750 de euro fiecare. Pentru a evita sancțiunile, ofițerii au cerut mită. Doi șoferi au refuzat, unul a plătit 300 de euro, iar ceilalți doi au plătit câte 200 de leva. Deoarece unii șoferi nu aveau bani cash, ofițerii i-au escortat la un bancomat, folosind Google Translate pentru a comunica cererile de mită.

Procurorul adjunct al orașului Sofia, Desislava Petrova, a explicat că ancheta a fost lansată imediat după ce organizatorii concertului au dat un pont. Martorii au fost interogați, s-au efectuat percheziții ale vehiculelor, reședințelor și persoanelor, și s-au inițiat proceduri penale. Procurorii au clarificat că originea fondurilor confiscate este încă în curs de verificare.

Ofițerii arestați sunt acuzați în temeiul articolului 301 alineatul (1) din Codul penal pentru luare de mită, unul dintre ei fiind acuzat în condițiile unei infracțiuni continue. Legea prevede pedepse cu închisoarea de până la șase ani, amenzi de 5.000-10.000 de leva, confiscarea a până la jumătate din bunurile infractorului și privarea de dreptul de a deține funcții publice sau de a exercita anumite profesii. La ordinul procurorului, ambii au fost reținuți pentru 72 de ore, iar o cerere de arestare preventivă va fi înaintată Tribunalului Municipal din Sofia.

Bogdan Milchev, de la Institutul pentru Siguranța Rutieră, a remarcat că acesta nu este un caz izolat. De luni de zile, rapoartele sugerau că un grup organizat din cadrul IAAA șantaja șoferii de camioane, banii fiind raportați echipei ministrului transporturilor Grozdan Karadjov. Arestările au avut loc după ce șoferii au depus plângeri pe 26 septembrie, determinând intervenția autorităților bulgare și a Ambasadei Britanice.

Organizatorul concertului, Fest Team, a descris situația ca fiind extrem de neplăcută, dar a declarat că aceasta nu a afectat organizarea evenimentului sau experiența publicului. Ei au lăudat reacția rapidă a autorităților bulgare și au confirmat că spectacolul s-a desfășurat fără probleme, lăsând impresionați atât pe Robbie Williams, cât și pe participanți.

Ca răspuns la acest caz, partidul „Da, Bulgaria" a depus un proiect de lege care obligă angajații IAAA să poarte camere video în timpul efectuării controalelor în conformitate cu Legile privind transportul rutier și traficul rutier. Inițiativa vizează combaterea corupției, care, potrivit partidului, a devenit o problemă persistentă în cadrul agenției.

Ministrul transporturilor, Grozdan Karadjov, a comentat că angajații IAAA sunt adesea presați de superiorii lor să solicite mită și, deși unii angajați au acționat individual, nu există dovezi ale existenței unui grup criminal organizat. În ultimele opt luni, șapte angajați au fost concediați pentru activități similare, iar Karadjov a subliniat abordarea de toleranță zero a agenției.

Prim-ministrul Rosen Zhelyazkov a intervenit și el, subliniind angajamentul guvernului de a aplica legea în mod imediat și eficient. El a reiterat planul discutat de mult timp de a înființa un organism unic de control rutier, invocând discrepanțele interne ale departamentului ca obstacole, dar confirmând că în curând vor fi implementate schimbări structurale.

Procurorii vor solicita arestarea preventivă a celor doi ofițeri IAAA implicați în cazul Robbie Williams. Ambii au fost deja concediați, reținuți pentru 72 de ore și acuzați oficial de luare de mită. Autoritățile continuă să investigheze proveniența celor 40.000 de euro și 5.000 de leva confiscate.