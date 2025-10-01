Stai acasă și conduci o mașină reală. Noul proiect care le permite oamenilor să șofeze de pe canapea

O inovație tehnologică prinde contur în Germania, unde condusul de la distanță devine realitate. Începând cu luna decembrie, o lege recent adoptată permite operarea comercială a mașinilor controlate de la distanță, oferind o alternativă revoluționară la transportul clasic urban.

Compania Vay, cu sediul la Berlin, se află în centrul acestui proiect ambițios, notează The Guardian. Aceasta testează în prezent vehicule electrice care pot fi manevrate de șoferi profesioniști aflați în centre de control, folosind volane, pedale și ecrane care redau în timp real imaginile transmise de camerele montate pe mașini.

Când un utilizator solicită o mașină prin aplicația Vay, vehiculul este condus de un operator de la distanță până la punctul de întâlnire. După ce pasagerul își încheie cursa, mașina este preluată, tot de la distanță, și direcționată către următorul client sau o zonă de staționare.

Operatorii, denumiți uneori „piloți virtuali", beneficiază de un sistem avansat de senzori care le oferă o percepție aproape completă asupra mediului înconjurător. Astfel, experiența de condus se apropie foarte mult de cea reală, dar fără ca șoferul să fie fizic în mașină.

Scopul declarat al proiectului este de a reduce aglomerația urbană și de a încuraja folosirea în comun a vehiculelor, în locul deținerii personale. În plus, costurile pentru utilizatori ar urma să fie mai mici decât cele ale serviciilor clasice de car-sharing.