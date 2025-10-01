China anunță că noul său avion stealth J-35 are semnătură radar de dimensiunea unei vrăbii

China își consolidează ambițiile militare cu un nou avion de luptă stealth, J-35, despre care presa de stat susține că are o secțiune radar (RCS) mai mică decât palma unei mâini, un nivel considerat de clasă mondială, anunță Interesting Engineering.

Informația, difuzată în premieră de China Central Television (CCTV), subliniază eforturile Beijingului de a dezvolta o aeronavă de generație următoare pentru portavioanele sale. J-35, versiunea navală a avionului multirol J-35A, a efectuat recent teste de lansare și recuperare de pe Fujian, primul portavion chinez echipat cu catapulte electromagnetice.

La exercițiile din 22 septembrie, anunțate de Marina Armatei Populare de Eliberare, au participat și avionul greu J-15T și aeronava de avertizare timpurie KJ-600.

O semnătură radar de „dimensiunea unei vrăbii" permite avionului să rămână nedetectat până aproape de țintă, ceea e îi oferă un avantaj major în luptă. J-35 are o greutate maximă la decolare de aproximativ 30 de tone și este propulsat de două motoare dezvoltate integral în China. Designul aeronavei și tehnologia catapultelor electromagnetice permit lansarea avionului complet echipat cu combustibil și muniții, ceea ce îi sporește autonomia, rezistența și puterea de foc.

Acest model reprezintă primul avion stealth chinezesc proiectat pentru a fi utilizat pe un portavion. Varianta pentru forțele aeriene, J-35A, a debutat la Airshow China 2024, iar oficialii au precizat că seria include mai multe variante pentru diferite ramuri militare.

Wang Yongqing, proiectant-șef la Institutul Shenyang de Cercetare și Proiectare Avioane, parte a Aviation Industry Corporation of China, a subliniat că programul J-35 a fost conceput modular, fapt care permite reutilizarea senzorilor, echipamentelor de bord și sistemelor de aviație între variante.

Această abordare reduce costurile și timpul de dezvoltare, permite producerea unui număr mai mare de aeronave și eficientizează întreținerea pe termen lung.