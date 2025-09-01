Trump e mai criptic decât Schwab: "Lumea va înțelege în curând. Nimic nu poate opri ceea ce urmează!"

Postat la: 01.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Trump e mai criptic decât Schwab:

Președintele american Donald Trump a postat o fotografie cu el pe Truth Social cu descrierea: „Lumea va înțelege în curând. Nimic nu poate opri ceea ce urmează".

Imaginea îl înfățișează pe Trump cu brațele pe jumătate îndoite și ridicate în sus, cu palmele spre cer. În spatele președintelui, se poate vedea planeta Pământ, conturată de o lumină puternică ce seamănă cu Soarele și o flacără. Trump nu a explicat ce înseamnă cuvintele scrise pe imagine. Postarea a fost publicată în prima zi a summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin. Peste 20 de lideri mondiali vor participa, inclusiv Rusia, India și China.

Sa reamintim ca la inceputul pandemiei, in 2020, Klaus Schwab - care la acea vreme conducea Forumul Economic Mondial - a exprimat ideea ca epidemia globala de Covid este o fereastra unica si ingusta de oportunitate pentru a demara ceea ce el numea Marele Reset planetar, un nou sistem social si economico-financiar, si a concluzionat: "Nu veti mai avea nimic dar veti fi fericiti!"

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Trump e mai criptic decât Schwab: "Lumea va înțelege în curând. Nimic nu poate opri ceea ce urmează!"

Postat la: 01.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Președintele american Donald Trump a postat o fotografie cu el pe Truth Social cu descrierea: „Lumea va înțelege în curând. Nimic nu poate opri ceea ce urmează".

Imaginea îl înfățișează pe Trump cu brațele pe jumătate îndoite și ridicate în sus, cu palmele spre cer. În spatele președintelui, se poate vedea planeta Pământ, conturată de o lumină puternică ce seamănă cu Soarele și o flacără. Trump nu a explicat ce înseamnă cuvintele scrise pe imagine. Postarea a fost publicată în prima zi a summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin. Peste 20 de lideri mondiali vor participa, inclusiv Rusia, India și China.

Sa reamintim ca la inceputul pandemiei, in 2020, Klaus Schwab - care la acea vreme conducea Forumul Economic Mondial - a exprimat ideea ca epidemia globala de Covid este o fereastra unica si ingusta de oportunitate pentru a demara ceea ce el numea Marele Reset planetar, un nou sistem social si economico-financiar, si a concluzionat: "Nu veti mai avea nimic dar veti fi fericiti!"

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE