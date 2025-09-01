Trump e mai criptic decât Schwab: "Lumea va înțelege în curând. Nimic nu poate opri ceea ce urmează!"

Președintele american Donald Trump a postat o fotografie cu el pe Truth Social cu descrierea: „Lumea va înțelege în curând. Nimic nu poate opri ceea ce urmează".

Imaginea îl înfățișează pe Trump cu brațele pe jumătate îndoite și ridicate în sus, cu palmele spre cer. În spatele președintelui, se poate vedea planeta Pământ, conturată de o lumină puternică ce seamănă cu Soarele și o flacără. Trump nu a explicat ce înseamnă cuvintele scrise pe imagine. Postarea a fost publicată în prima zi a summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin. Peste 20 de lideri mondiali vor participa, inclusiv Rusia, India și China.

Sa reamintim ca la inceputul pandemiei, in 2020, Klaus Schwab - care la acea vreme conducea Forumul Economic Mondial - a exprimat ideea ca epidemia globala de Covid este o fereastra unica si ingusta de oportunitate pentru a demara ceea ce el numea Marele Reset planetar, un nou sistem social si economico-financiar, si a concluzionat: "Nu veti mai avea nimic dar veti fi fericiti!"