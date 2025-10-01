Ziua Vârstnicului - Helene Radu prezintă un proiect de succes pentru tratarea seniorilor prin lansarea unui film despre Centrul de zi Alzheimer din Sectorul 1
Postat la: 01.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În fiecare an, la 1 octombrie, marcăm Ziua Internațională a Vârstnicilor, un moment de reflecție și recunoștință față de cei care, prin munca, înțelepciunea și experiența lor, au contribuit la construirea comunității noastre.
Această zi ne reamintește că respectul și demnitatea vârstnicilor nu sunt doar valori morale, ci responsabilități sociale. În România, această zi este o oportunitate de a se reconfirma angajamentul pentru servicii sociale, psihologice și medicale adaptate, programe de sprijin care promovează o îmbătrânire activă.
"Cu această ocazie, Centrul de Zi Alzheimer, organizat în subordinea DGASPC Sector 1, al cărei director general este Doina Rozetty Prescura, lansează filmul 'Centrul de Zi Alzheimer', realizat probono de regizorul Daniel Șerbănică și Silvia Mihaiu Liebig.", ne declară Helene Radu, coordonator al centrului si un inimos manager al proiectului de succes din strada Caraiman din Capitală.
Finanțat integral de la bugetul local al Primăriei Sectorului 1, Centrul de Zi Alzheimer reprezintă un reper de bune practici pentru seniorii vulnerabili din Sectorul 1 fiind prezentat astfel și în cadrul Conferinței Naționale „Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă" - Ediția a IX-a (30 septembrie 2025), eveniment dedicat specialiștilor din domeniul senectuții (ONG-uri, instituții publice și private, companii cu produse/servicii pentru seniori).
Filmul poate fi urmărit mai jos:
