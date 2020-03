Iohannis: Românii nu mai au voie pe străzi. Ce a fost până acum recomandare va fi obligație. Armata va patrula cu Jandarmeria și Poliția

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți la prânz, după ședința de la Palatul Cotroceni cu premierul Ludovic Orban și cu miniștrii Marcel Vela (Interne) și Victor Costache (Sănătate) pe tema epidemiei de coronavirus (COVID), că recomandările privind circulația pesoanelor vor deveni obligație, începând din 25 martie.

În acest sens, ministrul Marcel Vela mai adopta Ordonanța militară nr. 3, care va detalia noile restricții impuse românilor. Printre ele se numără interdicția ieșirii din casă a persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani: „Persoanele cele mai vulnerabile sunt cele peste 65 de ani. Avem nevoie de măsuri și restricții speciale. Pentru a le proteja, se vor introduce restricții speciale. Vor trebui să stea practic tot timpul acasă".

Pentru a pune în aplicare noile prevederi, Armata va fi scoasă pe străzi, ca să ajuta Jandarmeria și Poliția. „Se vor introduce noi restricții de circulație. Ce a fost până acum o recomandare devine obligație. Oamenii pot ieși la serviciu, să își facă cumpărăturile absolut necesare de alimente. Însă aceste restricții devin obligații", a spus șeful statului.

Am convenit ca în această perioadă să pregătim pentru persoanel în carantină sau izolare măsuri de supraveghere electronică, e obligatoriu să fie respectate integral. Am convenit să folosim Armata, pentru a gestiona mai bine situațiile din teren. Armata va pune la dispoziție personal care va suplimenta forțele de Poliție și Jandarmerie. (...) Am discutat și alate măsuri care se cer luate. Aceste restricții anunțate vor fi prelucrate azi, într-o Ordonanță militară, și restricțiile vor intra în vigoare începând de mâine", a spus șeful statului.