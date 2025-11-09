Legătura creierului cu poluarea: Aerul pe care îl respiri îți poate fura memoria - Descoperire șoc în lupta cu boala Alzheimer

Timp de decenii, oamenii de știință au căutat scânteia biologică care declanșează boala Alzheimer. Un nou studiu amplu indică acum către cer: aerul pe care îl respirăm ar putea modela tăcut creierul, chiar din copilărie.

Raportul, publicat în Journal of Alzheimer's Disease de Alzheimer's Research and Prevention Foundation (ARPF), susține că poluarea aerului și stresul climatic sunt factori majori, dar modificabili, ai neurodegenerării, și că prevenția trebuie să înceapă mult înainte ca memoria să înceapă să slăbească.

Conducătorul studiului, dr. Dharma Singh Khalsa de la ARPF, împreună cu coautorii de la UCLA și California Institute of Integral Studies, integrează zeci de ani de date din neuroștiințe și mediu pentru a ajunge la o concluzie urgentă: particulele minuscule provenite din gazele de eșapament, incendii și emisii industriale pătrund în creier, declanșând inflamație, stres oxidativ și acumularea anormală de proteine. Daunele, spun cercetătorii, pot începe surprinzător de devreme, potrivit scienceblog.com

„Descoperirile noastre sugerează că Alzheimerul poate începe cu decenii mai devreme decât se credea, poate chiar la copii care trăiesc în medii poluate", a spus dr. Khalsa. „Dar această cercetare oferă și speranță: combinând medicina stilului de viață bazată pe dovezi cu conștientizarea mediului, nu doar că ne putem proteja pe noi înșine acum, ci și generațiile viitoare."

Studiul citează patologii dintr-un caz tragic: un băiat de 11 ani din Ciudad de Mexico, una dintre cele mai poluate regiuni ale lumii, care a decedat într-un accident rutier, dar al cărui creier prezenta deja semnele caracteristice Alzheimer. Astfel de dovezi, susțin autorii, extind cronologia bolii și amploarea riscului global. Toxinele din aer, metalele grele și microplasticele pot traversa bariera hemato-encefalică, deranjând neurotransmițători precum acetilcolina și dopamina și accelerând declinul cognitiv.

Creșterea temperaturii, incendiile și contaminarea cronică a aerului pot favoriza depresia și anxietatea, care la rândul lor cresc riscul de demență. Stresul psihologic legat de pierderea mediului înconjurător este atât de frecvent încât cercetătorii au numit fenomenul „eco-anxietate". Aceste presiuni suprapuse cer un răspuns integrat medical și planetar. Căderea proteinelor, leziunile vasculare și epuizarea neurotransmițătorilor slăbesc rezistența neuronală. În timp, aceleași poluanți invizibili care întunecă cerul pot întuneca și mintea.

În loc de fatalism, studiul propune un plan de prevenție bazat pe știință. Inspirat din mari studii de stil de viață precum FINGER din Finlanda și programul Ornish, modelul ARPF combină dietă, exerciții fizice și cognitive, managementul stresului, igienă a somnului și ceea ce Khalsa numește „fitness spiritual". Fundamentele se bazează pe ideea că ceea ce vindecă creierul vindecă și planeta.

Nutriția protectoare pentru creier imită alimentația sustenabilă: mese în stil mediteranean bogate în verdețuri, leguminoase și omega-3. Mișcarea regulată, yoga și practicile de mindfulness reduc cortizolul și inflamația, în timp ce îmbunătățesc circulația și stabilitatea emoțională. Planul subliniază și somnul adecvat, care sprijină sistemul glinfatic al creierului în eliminarea toxinelor.

„Acest articol unește neuroștiința mediului și medicina stilului de viață", a spus coautoarea dr. Helen Lavretsky. „Oferă un model holistic de prevenție a Alzheimerului care beneficiază și planeta." Mesajul este urgent: autorii cer medicilor să trateze schimbările climatice nu ca pe o problemă ambientală îndepărtată, ci ca pe o urgență neurologică care afectează deja pacienții. Pe măsură ce incendiile, microplasticele și poluarea cresc, politica globală trebuie să se alinieze comportamentului personal - mai puțină ardere, mai multă compasiune.

ARPF, fondată în 1993, promovează de mult longevitatea creierului prin meditație, antrenament cognitiv și educație comunitară. Lucrarea recentă extinde această misiune pentru a include conștiința ecologică. Legând sănătatea planetei de sănătatea minții, autorii speră să inspire medicina preventivă și grija colectivă pentru mediu. Reducerea poluării și cultivarea rezilienței spirituale sunt două fețe ale aceleiași strategii de supraviețuire. Un aer curat poate fi cea mai puternică formă de protecție cognitivă.