Managerul spitalului Victor Babeș: "După 15 decembrie va începe să scadă numărul de infectări"

După 15 decembrie va începe să scadă numărul de infectări, spune Emilian Imbri, managerul spitalului „Victor Babeș" din București. În privința cazurilor de gripă, medicul se declară „liniștit", pentru că virusul „va sta locului".

Întrebat, miercuri, la Digi24, despre declarația dr. Beatrice Mahler, potirivită căreia dacă lucrurile continuă în această direcție și decembrie va fi o lună în care vom plânge mult, Emilian Imbri a spus că nu crede în mortalitatea mare estimată pentru decembrie, dar crede că vor mai fi decese.

„Sigur că în decembrie ne gândim că o să apară și primele cazuri de gripă. Eu sunt mult mai liniștit vis-a-vis de cazurile de gripă sezonieră, sigur virusul va sta locului: câți au apucat vaccinul antigripal s-au vaccinat, vor prinde și seriile următoare și se vor vaccina rapid, plus măștile, plus fereala, plus că au intrat în carantină foarte multe localități și probabil vor mai intra, sigur că și vânzoleala va fi mult mai puțin evidentă și sigur vă spun, o să vedeți, după 15 decembrie va începe să scadă numărul de infectări, ne dorim asta și este obligatoriu să se întâmple pentru că foarte greu facem față acum", a declarat managerul spitalului „Victor Babeș" din București.

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta" din București, spunea, marți seara, tot la Digi24, că nu se simte nicio îmbunătățire a situației epidemiei de COVID, ba chiar, în ultimele zile, lucrurile sunt chiar mai grave, iar în spitalul pe care îl conduce se simte nevoia mai multor locuri de terapie intensivă. „Vom avea nişte cifre pe mortalitate extrem de mari pentru această lună şi, dacă lucrurile continuă în această direcţie, şi decembrie va fi o lună în care vom plânge mult", avertiza Beatrice Mahler.