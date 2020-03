Medic israelian aflat in Italia: Pacientii de peste 60 nu mai sunt conectati la aparate, ci cu familiile, sa-si ia ramas bun

Medicul israelian Gai Peleg, care e acum in Parma, nordul Italiei, pentru a ajuta la tratarea celor infectati cu Covid-19, a povestit despre cum arata situatia din prima linie si ce decizii crunte trebuie sa ia doctorii.

Pe sectia unde lucreaza sunt primiti pacientii terminali si spune ca focusul este sa ii puna in legatura cu familiile, pentru a fi impreuna, chiar daca doar virtual, in ultimele momente.

"Ieri (sambata, n.red.) am fost de garda la un fost spital de ortopedie, acum transformat in unitate pentru pacientii cu coronavirus. Ajung la noi pacienti terminali si incercam sa ii alinam in ultimele lor momente de viata, ajutadu-i sa ia legatura cu membrii familiei, mai ales ca nu i-au avut de mult timp alaturi, fiind in izolare", a povestit Peleg, pentru Channel 12, citat de Jerusalem Post.

Medicul israelian a dezvaluit ca, din cauza ca nu exista suficiente ventilatoare si aparate de resuscitare, medicii sunt fortati sa ia decizii extrem de grele in legatura cu cine e salvat si cine e lasat sa moara.

El spune ca i s-a transmis ca pacientii de peste 60 de ani sa nu ii conecteze la aparatele de ventilatie mecanica.

"Prietenii si colegii mei au pus limita la varsta de 60 in ce priveste pacientii pentru care nu se mai poate face nimic. Peste varsta de 60 de ani e mai putina intubatie si mai multa anestezie", a spus el.

El a precizat apoi ca si pacientii de peste 60 de ani primesc ajutor, "inclusiv oxigen".

"Trebuie sa intelegeti insa ca in situatia actuala nu este posibil sa ii tinem conectati la aparate pentru o lunga perioada de timp. Nu este suficienta aparatura, dar eforturi se fac pentru toti pacientii", a explicat el, adaugand ca situatia din Parma cu pacientii de peste 60 de ani se poate sa nu fie valabila pe intreg teritoriul Italiei.

"Eu unul nu am facut acest triaj, toata lumea primeste tratament si daca au 120 de ani", a conchis dr. Peleg.

Italia este la acest moment cea mai afectata tara europeana, cu aproape 60.000 de cazuri si 5.476 de decese. Pana acum peste 7.000 de pacienti s-au vindecat, dar 3.000 sunt in continuare in stare critica.