Medicul de origine română al lui Netaniahu despre cele doua medicamente minune pentru Covid testate in Israel cu succes

Herman Berkovits, medicul personal al prim-ministrului Israelului, Beniamin Netaniahu, a comentat situația experimentală a două medicamente care au rezultate foarte bune în rândul pacienților bolnavi de coronavirus, declarând că: "se așteaptă o aprobare de către Ministerul Sănătății din Israel, am înțeles că s-a obținut și se vor putea continua experimentele pe sute de oameni".

În urmă cu o săptămână, medicul de origine română a anunțat că există rezultate inițiale foarte bune ale medicamentelor Allocetra și EXO-CD24, folosite în tratarea coronavirusului. Experimentele inițiale au fost realizate la un spital din Tel Aviv, folosindu-se câteva zeci de pacienți în stare gravă sau critică.

"Cele două medicamente sunt în experiment, trebuie să încep cu asta, trebuie să avem grijă, știm cum începe nu știm cum se termină. Allocetra s-a demonstrat în spitalul din Ierusalim și e vorba de o metodă de terapie, o infuzie de celulue sangvine care au fost transformate, iar după cinci zile, din 21 de pacienți, 19 au ajuns într-o situație extraordinară. Al doilea medicament este EXO-CD24, o proteină biologică, deja cunoscută de mult timp și s-a văzut că acest medicament folosește. Este foarte simplu de realizat, foarte ieftin, se dă prin inhalație. Se ia inhalatorul, se pune medicamentul, iar după trei minute s-a văzut ceva nemaipomenit. Un bolnav într-o situație grea a reușit în două zile să fie externat, am continuat ulterior tratamentul acasă, a fost ceva extraordinar. Cele două medicamente au fost folosite pentru bolnavi cu situații grave și critice, ambele calmează sistemul imunitar pentru a nu mai provoca aceasta furtună de citokine care duce la pneumonie și un colaps sistematic. După doar două zile s-a văzut că a ajutat foarte mult, bolnavii care l-au folosit au putut să fie externați, iar în cinzi zile s-au vindecat. Nu au fost efecte secundar, este foarte important de zis, mai ales astăzi. Să speram că aceste medicamente vor fi unele minune, dar sunt sub experimente. Convenția de la Helsinki trebuie să dea aprobarea pentru ca aceste medicamente să treacă mai departe, am înțeles că ea deja există, se va putea trece la experimente pe sute de persoane în paralel cu folosirea placebo-ului. Se vor putea folosi milioane de doze în doar câteva luni dacă aceste medicamente s-ar dovedi eficiente. Eu am încredere mare în momentul de față, în special al doilea, este o speranță foarte mare. Poate aveți dreptate, este unul minune și să sperăm al asta", a declarat Herman Berkovits la Antena 3.