Meteorologii anunta ninsori, precipitatii si polei in toata tara

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 19 februarie, o informare de ninsori moderate cantitativ, precipitatii mixte si polei, valabila pana sambata seara la nivelul intregii tari.

Potrivit meteorologilor, in intervalul 19 februarie, ora 20:00 - 20 februarie, ora 18:00, in nordul, nord-estul si local in centrul teritoriului, iar din dimineata zilei de sambata (20 februarie) si in regiunile sud-vestice, respectiv pe arii restranse in cele sudice, vor fi perioade in care se vor semnala precipitatii sub forma de ninsoare si precipitatii sub forma de lapovita si ploaie, care vor favoriza formarea poleiului.

La munte temporar va ninge. Ninsorile vor fi, in general, moderate cantitative, iar cantitatile de precipitatii vor depasi pe arii restranse 10 - 15 l/mp si se va depune strat nou de zapada, pe alocuri consistent.