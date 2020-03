Metoda inedita gasita de un supermarket pentru a impiedica proviziile facute de teama raspandirii coronavirusului

Un supermarket din Danemarca a gasit o metoda inedita de a stopa cumpararea in exces de gel dezinfectant pentru maini. Coronavirusul si masurile luate de autoritati pentru a impiedica raspandirea bolii au starnit panica in randul oamenilor.

Speriati ca vor ramane fara provizii, multi au dat iama in supermarketuri si au cumparat tot ce le-a iesit in cale. Lantul de supermarketuri Rotunden s-a gandit, insa, la o metoda pentru a impiedica proviziile facute de teama raspandirii coronavirusului. Astfel, Rotunden vinde o sticla de gel igienic pentru maini la pretul de 40 coroane daneze (5,36 euro). Pretul sare insa la 1.000 coroane daneze (134 de euro) la cumpararea celei de-a doua sticle, scrie Bored Panda. Danemarca are mari probleme din cauza COVID-19, inregistrand pana in prezent 1.395 de cazuri si 13 decese.