Milionar în euro, judecat pentru că şi-a violat fiica de 13 ani, care a rămas însărcinată. Cum a fost prins

Procurorii din Neamţ au finalizat urmărirea penală demarată după ce o o minoră de 13 ani şi jumătate, la data faptei, a rămas însărcinată şi l-au trimis în judecată pe autor, Iulian Şerban, de 38 de ani, nimeni altul decât tatăl victimei, care lucra in domeniul constructiilor, milionar in euro in urma unei despagubiri.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Roman, care va da o primă soluţie în acest caz de viol, acuzatul domiciliind într-o comună din apropierea oraşului menţionat. Cercetările în această speţă au început acum trei ani şi a fost necesară o colaborare între poliţiştii din Neamţ şi carabinierii italieni, pentru a se stabili cine este făptaşul, proba de netăgăduit fiind un test genetic.

Ancheta a fost îngreunată şi de faptul că minora, care provine dintr-o familie cu zece copii, unii fiind ai mamei dintr-o relaţie de concubinaj anterioară căsătoriei, a dat declaraţii contradictorii, susţinând că relaţii intime a avut cu fraţii vitregi mai mari şi cu alte persoane, iar la un moment dat l-a indicat pe un unchi, frate cu tatăl său, dar testele genetice au infirmat aceste susţineri.

Alt test de acest gen a confirmat că tatăl fetei era autorul, iar pe 22 iulie 2020, magistraţii de la Judecătoria Roman îl arestau pe Iulian Şerban, acuzaţia adusă fiind viol. Acesta tocmai se întorsese din Italia, unde stătuse fugar, pentru a participa, în localitatea natală, la pomenirea unei rude.

„Organele de cercetare penală au dispus măsura preventivă a reţinerii unei persoane, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol în formă continuată. La aceeaşi dată, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi au sesizat Judecătoria Roman cu propunerea de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a a admis propunerea Parchetului şi a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile", arătau anchetatorii.

Iulian Şerban s-a căsătorit cu mama victimei în Italia, după ce trăiseră o perioadă în concubinaj, renunţând la numele lui de familie şi luându-l pe cel al femeii. Familia venea acasă periodic, aşa întâmplându-se în anul 2017, când s-au consumat şi violurile. Ancheta a început după ce mama a cerut ca fiica să fie supusă unei intervenţii de întrerupere a sarcinii.

Ancheta a vizat şi suspiciunea că cei doi, tatăl violator şi mama fetei violate, au devenit soţ şi soţie din „interes", realizând că oficializarea relaţiei le aduce beneficii de natură materială, fiind vorba despre alocaţiile copiilor, mult mai mari în ţara unde se stabiliseră, decât în România.

„Bărbatul acuzat de viol lucra în construcţii, în Italia. Victima, de mică, a crescut în străinătate, iar faptele s-au petrecut începând cu 2017. La un moment dat, copiii au venit cu tatăl acasă, mama, care are 42 de ani, rămânând în Italia, dar s-a întors şi ea după o perioadă", a declarat Elena Cozma, asistent social la primăria unde locuia familia.

La un moment dat, mama victimei a constat că aceasta avea un comportament ciudat, acuza stări de rău, astfel că a dus-o la un control medical. Aşa s-a aflat că era însărcinată în şase săptămâni şi s-a solicitat efectuarea unei întreruperi de sarcină. Cum era vorba despre o minoră şi de certitudine comiterea unei infracţiuni, pentru că nu putea fi vorba despre relaţii sexuale consimţite la acea vârstă, au intrat pe fir poliţiştii, luându-se probe AND de la făt.

Astfel de probe au fost prelevate şi de la fraţii vitregi ai victimei, dar şi de la alte persoane, cu care fata spunea că a avut relaţii intime. Nu s-a putut efectua testul şi la tată, deoarece acesta plecase iar în Italia şi se pare că minora nu pomenea nimic de el. „Anul trecut, în familie s-a petrecut o tragedie, într-un accident de maşină decedând doi copii, iar părinţii au primit despăgubiri de circa 2 milioane de euro", a mai spus asistenta socială.

Între timp, ancheta şi-a continuat cursul, iar poliţiştii din Roman au colaborat cu cei italieni şi s-a obţinut profilul ADN a lui Iulian Şerban. Astfel, ceea ce era o ipoteză a primit confirmare ştiinţifică, demonstrându-se că el era tatăl copilului conceput cu fiica minoră. Autorul riscă, pentru acuzaţia adusă, o pedeapsă cuprinsă între 5 şi 12 ani de închisoare.