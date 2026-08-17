Moody's Ratings reconfirmă ratingul României. Alexandru Nazare: "Continuarea procesului de ajustare fiscală și a reformelor rămâne decisivă"
Postat la: 08.08.2026 |
Agenția internațională de evaluare financiară Moody's Ratings a reconfirmat azi ratingul suveran al României la nivelul „Baa3", menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor.
Evaluarea reflectă progresele înregistrate în implementarea programului de consolidare fiscală, care au contribuit la reducerea deficitului bugetar și la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. În același timp, Moody's menține perspectiva negativă, subliniind riscurile ridicate de implementare a ajustării fiscale pe termen mediu în ciuda progresului realizat în reducerea deficitului bugetar.
„Reconfirmarea ratingului de către Moody's și recunoașterea progreselor fiscale, realizate mai rapid decât se anticipase, reprezintă un semnal extrem de important pe care am dorit sa il transmitem piețelor și investitorilor.
Faptul că deficitul pe 2026 este prognozat în scădere la 5,8% din PIB demonstrează că măsurile noastre de disciplină bugetară, pe lângă faptul că dau rezultate palpabile, întăresc convingerea agențiilor de rating și a mediilor investiționale în atingerea obiectivelor fiscale din acest an. Pentru perioada următoare, prioritatea absolută rămâne continuarea procesului de ajustare fiscală în vederea protejării ratingului investițional și reducerii costurilor de refinanțare. Construirea consensului politic în jurul acestor obiective și evitarea blocajelor politice sunt premise necesare pentru revenirea perspectivei la stabilă", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.
Moody's confirmă progresele în consolidarea fiscală
Potrivit agenției, rezultatele obținute de România în anul 2025 și în prima jumătate a anului 2026 au depășit așteptările privind ritmul consolidării fiscale. Moody's estimează că deficitul bugetar va scădea la 5,8% din PIB în anul 2026, cu peste două puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul precedent, pe fondul disciplinei în ceea ce privește cheltuielile publice și al menținerii unui nivel solid al veniturilor bugetare.
Raportul evidențiază faptul că reducerea deficitului contribuie la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. În același timp, apartenența României la Uniunea Europeană, accesul la finanțarea europeană și perspectivele solide de creștere economică continuă să reprezinte puncte forte ale profilului de credit al țării.
Moody's avertizează că stabilitatea politică și continuitatea consolidării fiscale rămân decisive
Menținerea perspectivei negative reflectă riscurile pe care agenția le identifică în implementarea programului de consolidare fiscală multianual. Moody's apreciază că actualul context politic, caracterizat printr-un grad ridicat de fragmentare, poate afecta ritmul reformelor și capacitatea autorităților de a menține măsurile necesare reducerii deficitului pe termen mediu.
Raportul subliniază că următoarele luni vor fi esențiale pentru evaluarea capacității României de a păstra sprijinul politic necesar continuării ajustării fiscale și implementării reformelor structurale.
Agenția evidențiază că necesarul ridicat de finanțare și creșterea costurilor de împrumut vor continua să exercite presiuni asupra cheltuielilor cu dobânzile (estimate să ajungă la 3,3% din PIB în 2028), datoria publică estimându-se să urce la 64,5% din PIB în 2028.
Totodată, Moody's reamintește că profilul de credit al României rămâne constrâns de expunerea ridicată la riscul geopolitic generat de proximitatea față de războiul din Ucraina, precum și de nivelul ridicat al deficitului structural de cont curent.
Factorii care pot revizui pozitiv sau negativ ratingul României
Moody's precizează că perspectiva ar putea reveni la stabilă dacă va exista un consens politic clar pentru continuarea consolidării fiscale dincolo de anul 2026. Semnalele concrete urmărite de agenție includ adoptarea bugetului pe 2027 înainte de finalul anului 2026 și adoptarea legii salarizării unice care să stabilizeze cheltuielile cu salariile din sectorul public. În schimb, o încetinire a reformelor, deteriorarea mediului politic sau abandonarea măsurilor de consolidare fiscală ar putea genera presiuni asupra ratingului suveran al României.
Evaluările agențiilor internaționale de rating reprezintă un reper important pentru percepția investitorilor asupra economiei și influențează condițiile în care statul, companiile și instituțiile financiare se pot finanța de pe piețele financiare.
Menținerea calificativului României în categoria recomandată investițiilor contribuie la păstrarea accesului larg la finanțare în condiții competitive și reflectă încrederea acordată economiei românești în contextul continuării procesului de consolidare fiscală și al implementării reformelor asumate.
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