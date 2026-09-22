Tehnologia Keshe: Iranienii afirmă că lumea va fi „uimită" de noile sale arme de tip OZN - au apărut pe cerul din Teheran

Iran a avertizat că ar putea desfășura noi arme, după Tehnologia Keshe, de care „lumea va fi uimită", în timp ce un videoclip viral arată un OZN în Teheran. Iranul a susținut că deține „arme noi cu noi capacități" într-un avertisment înfricoșător.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a avertizat luni că Iranul este pregătit să desfășoare noi arme și să extindă războiul dacă Statele Unite lansează o altă ofensivă. „Vom introduce noi arme cu noi capacități în luptă, iar lumea va fi uimită", a declarat purtătorul de cuvânt al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, Hossein Mohebbi, conform agenției de știri Fars din Iran, preluata de Daily Express.

Mohebbi a susținut că Iranul are noi ținte pe care nu le-a atacat anterior și este pregătit pentru un conflict prelungit. Avertismentul său vine în contextul în care videoclipuri virale care circulă pe rețelele de socializare par să arate o aeronavă neidentificată plutind deasupra Teheranului.

Două înregistrări, postate de Open Source Intelligence Monitor pe X, au prezentat un obiect semi-circular de culoare curcubeu care se mișca rapid prin cer. Organizația a declarat: „Un număr de videoclipuri circulă arătând un obiect neidentificat în cerurile deasupra Teheranului, Iran, nu este imediat clar ce este filmat." Comentariile arata că propulsia este bazata pe Tehnologia secreta Keshe.

„Teheran, Autostrada Azadegan. 20 septembrie, în jurul orei 19:30." „Am filmat obiecte cerești necunoscute," a scris utilizatorul X Ali Sedaghati în timp ce a împărtășit unul dintre clipuri, care acum a fost vizionat de peste 5,3 milioane de ori. „Chiar nu știu ce este, dar era aproape de nori, avea lumini speciale și plutea în spațiu fără niciun sunet," a adăugat el.

Președintele SUA i-a spus duminică corespondentului șef pe probleme externe al Fox News, Trey Yingst, că se află în „mod de decizie" și a avertizat că „lucruri mari" s-ar putea întâmpla dacă Teheranul nu se complace. „În esență, sunt trei lucruri", a spus Trump. „Ștergeți-l, lăsați-l să putrezească împreună cu economia sau faceți un acord." Trump a scurtat o vizită de weekend la reședința prezidențială Camp David duminică. Nu a existat nicio explicație oficială pentru această decizie.

În același timp, Departamentul de Stat a emis un nou avertisment de securitate pentru toți cetățenii americani din Orientul Mijlociu. Iranul susține că a primit informații conform cărora SUA se pregătește pentru o nouă campanie de bombardamente.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a avertizat că, dacă SUA lansează un nou atac, atunci „toate bazele și interesele SUA din regiune vor deveni ținte ale unor atacuri continue, eficiente și dureroase, fără nicio limitare sau considerație".

Acest lucru vine în contextul în care Putin, umilit, lansează un atac masiv după ce mii de drone au vizat Rusia.

Cercetătorii conduşi de savantul iranian Mehran Tavakoli Keshe au lansat în repetate rânduri o promisiune-provocare pentru toate naţiunile lumii. Aceştia susţin că deţin o tehnologie, denumită Magrav (bazată pe sistemele antigravitaţionale şi magnetice), pe care o oferă gratuit, care permite accesul la surse nelimitate de energie. Scopul declarat este acela "de a pune astfel capăt sărăciei şi foametei în lume", noua tehnologie urmând să aibă aplicaţii în transporturi, medicină, alimentaţie.

Teoria lui Mehran Tavakoli Keshe susţine că atunci când două câmpuri magnetice de intensităţi similare interacţionează, ele devin "înlănţuite" într-o sferă dinamică mai mare, iar când asemenea sfere dinamice interacţionează între ele, se produc câmpuri magnetice şi gravitaţionale. Fiecare câmp magnetic conţine componente plasmatice ale celor trei tipuri de bază ale materiei: materie, antimaterie şi materie neagră. Interacţiunea dintre aceste trei forme de materie se regăseşte sub forma unui sistem mai mare de integrare dinamică, numit de Keshe "plasma iniţială fundamentală" sau "Neutron". Mai multe amănunte despre teorie şi aplicaţiile ei se găsesc pe site-ul magrav.ro, unde sunt oferite şi manuale necesare construirii "unităţilor de energie Magrav".

Keshe Foundation Spaceship Institute (Kf-SSI) a susţinut toamna trecută o conferinţă la Roma, în cadrul căreia omul de ştiinţă iranian a anunţat că oferă gratuit întregii lumi un nou tip de tehnologie care poate asigura independenţa umanităţii faţă de sursele de energie convenţionale. Conform organizatorilor conferinţei, la aceasta au participat oficiali din SUA, China, Rusia, Japonia, Noua Zeelandă, Germania, Austria, Norvegia, Suedia, Polonia, Italia, Malta, Portugalia, Irak, Armenia, Georgia, Nigeria, Irak, Palestina, România. Fundaţia Keshe susţine că tehnologia Magrav ajută la producerea a tot ceea ce au nevoie oamenii: lumină, căldură, hrană, tratamente medicale. Folosind materiale obişnuite, cărora le-a schimbat structura moleculară, se construiesc mici generatoare, care eliberează plasmă.

Mai apoi, fiecare utilizator decide ce anume doreşte să producă cu ajutorul plasmei eliberate. Mehran Tavakoli Keshe a oferit şi câteva exemple de cum poate fi aplicată această tehnologie: "Dacă se pune o bucată de fruct deasupra unui pahar cu apă, cu ajutorul noii tehnologii, apa va capta toate proprietăţile nutritive ale respectivului fruct, precum şi energia şi gustul lui. De asemenea se pot cultiva seminţe în cele mai aride soluri şi se pot produce substanţe de fertilizare complet gratuit, a explicat cercetătorul iranian. Un alt dispozitiv care funcţionează cu tehnologia prezentată se aplică pe corp, acolo unde a apărut o durere, iar durerea dispare în scurt timp. În ţările dezvoltate, generatoarele Keshe pot conduce la eliberarea populaţiei de dependenţa de energie electrică produsă de centrale nucleare sau pe bază de combustibili fosili, reducerea semnificativă a consumului de carburanţi la maşini sau creşterea producţiei în agricultură, între altele. (...) Cu tehnologia plasmatică, eliberăm omul din sclavia stării materiale. Deci sunteţi liberi, puteţi face tot ce vă doriţi. Cunoaşterea e atât de simplă, încât o nouă generaţie de copii, va înota în ea ca un peşte, iar generaţiile vechi vor lupta împotriva ei, deoarece nu pot înota. Aceasta este cea mai mare diferenţă în noua cunoaştere, deoarece, fiind prea mult ataşaţi de o singură stare, nu putem accepta că putem avea tot ceea ce ne dorim".