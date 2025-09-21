Motivul șocant al crimei între frați din Țăndărei. Scandalul în familie a pornit de la o proprietate care nici nu le aparține
Postat la: 21.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mai multe persoane au fost implicate, vineri după-amiază, într-un scandal izbucnit la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, două persoane fiind rănite şi transportate la spital.
Unul dintre bărbaţi, care a fost înjunghiat, a murit. Poliţiştii au stabilit că acest conflict a pornit de la doi fraţi care au o dispută pe un teren.
Crima a avut loc pe stradă, în oraşul Ţăndărei. Bărbatul de 46 de ani a fost ucis cu sânge rece de fratele său cu 3 ani mai mic. La încăierare, rudele şi prietenii celor doi s-au împărţit în două tabere, potrivit observatornews.ro.
Conflictul ar fi izbucnit din cauza unei case cu teren. Cei doi fraţi s-ar fi certat minute în şir cui i se cuvine locuinţa, deşi proprietatea nici măcar nu aparţine familiei şi nici nu este de vânzare. Zona a fost împânzită de trupele speciale, iar poliţiştii au făcut filtre rutiere pentru a-i găsi pe criminal şi pe complicii acestuia: doi bărbaţi şi o femeie, scrie sursa citată.
Patru persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului care a avut loc, vineri, în Țăndărei, un bărbat care a fost înjunghiat decedând.
'În cursul nopții trecute, în urma activităților complexe derulate de polițiști, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, persoanele implicate au fost identificate, patru dintre acestea fiind reţinute. Astfel, trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, au fost introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Ialomița', se arată într-un comunicat transmis, sâmbătă, de Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița.
Conform sursei citate, la acest moment, pe raza orașului Țăndărei acționează aproximativ 40 de efective de polițiști și jandarmi pentru menținerea climatului de siguranță publică.
Cercetările sunt continuate într-un dosar penal de omor.
Un scandal pornit de la disputa pe un teren a izbucnit, vineri, în Țăndărei.
'La data de 19 septembrie, în jurul orei 15:30, IPJ Ialomița a fost sesizat despre faptul că, în Țăndărei, are loc o agresiune între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. (...) Din primele verificări a rezultat faptul că 5 persoane s-au agresat reciproc. În urma evenimentului, două persoane au suferit leziuni, ambele fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Unul dintre bărbați, cel care a fost înjunghiat, a decedat', a informat IPJ la acel moment.
Potrivit sursei citate, conflictul a pornit de la disputa pe un teren și a fost inițiat între doi frați, care locuiesc pe aceeași stradă.
Din verificări a rezultat că între cei doi frați nu exista un istoric conflictual, agresiunea având loc în mod spontan.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce ar trebui să învățăm cu adevărat de la strămoșii noștri despre longevitate. 4 lecții explicate de un cercetător
Ideea de a trai ca stramoșii noștri a devenit un fel de moda a „stilului de viața sanatos". Dieta Paleo, alergatul ...
-
Un angajat OMV, spion rus desconspirat. „Cârtița" ar fi un est-european naturalizat
Un angajat vechi din Viena al companiei OMV ar fi cooperat cu un funcționar al ambasadei ruse. La compania petroliera și ...
-
Vortexul Polar, în plină formare. Cum va afecta România și ce fel de iarnă ne așteaptă. „Zile în care ploaia va înlocui ninsoarea"
Un nou Vortex Polar se formeaza acum in Stratosfera de deasupra Polului Nord, pe masura ce presiunea și temperaturile sc ...
-
NATO și Israel schimbă războiul cu drone cu un laser care valorează cât două cafele: „Cea mai ieftină lovitură din lume"
O companie din Australia a creat și pus pe piața Apollo, prezentat drept arma laser cu „cea mai ieftina lovitura d ...
-
O britanică de 29 de ani i-a luat mințile lui Donald Trump la Castelul Windsor. A asaltat-o cu o propunere de nerefuzat
Donald Trump, președintele Statelor Unite, a fost invitat la Castelul Windsor pentru o cina oficiala organizata de famil ...
-
Au inceput simularile masive cu ajutorul AI: Europa construiește un geamăn virtual al oceanului
Europa construiește un geaman virtual al oceanului pentru a permite oamenilor de știința, factorilor de decizie politica ...
-
Descoperire epocală: Terapia CRISPR a izbutit sa elimine virusul HIV din celulele umane și impiedica revenirea bolii
Oamenii de știința au obținut o etapa revoluționara in lupta impotriva HIV prin dezvoltarea unei terapii bazate pe CRISP ...
-
O decizie crucială: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-COVID nici măcar adulților
Un important comitet consultativ pentru vaccinare din SUA a decis sa nu mai recomande adulților vaccinarea impotriva Cov ...
-
Am pus-o! OpenAI avertizează: modelele AI pot minți deliberat pentru a-și atinge scopurile
Cercetatorii de la OpenAI au dezvaluit recent rezultate surprinzatoare privind comportamentul modelelor de inteligența a ...
-
Alexandru Nazare îl contrazice pe consilierul lui Ilie Bolojan: "ANAF a demonstrat ce poate face!"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, il contrazice pe consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan și susține ca ...
-
Coincidențe stranii în dosarul lui Călin Georgescu: Procurorul Cornescu e incompatibil si nimeni nu semnaleaza acest fapt!
Exista o legatura personala intre Gheorghe Cornescu (unul din procurii care a semnat rechizitoriul lui Calin Georgescu) ...
-
Mai multe aeroporturi din Europa, afectate de un atac cibernetic - Zboruri anulate și întârzieri
Aeroportul din Bruxelles este probabil cel mai afectat. În ultima sa actualizare, acesta a confirmat ca numarul zb ...
-
Centrul de zi Alzheimer Sector 1 este singurul serviciu social din București dedicat persoanelor diagnosticate cu tulburări neurocognitive asociate bolilor neurodegenerative
21 septembrie este Ziua internaționala de lupta impotriva maladiei Alzheimer. Un motiv pentru a consemna despre existent ...
-
Cercetătorii anunță dispariția crizei de la 40 de ani: a fost înlocuită de o criză a tinerilor sub 25 de ani
Timp de decenii, o certitudine aproape unanim acceptata a modelat ințelegerea noastra despre bunastarea mentala: se cred ...
-
Pericol extrem: O entittate misterioasă ne schimbă modul de a raționa. Ascensiunea rețelelor sociale a creat gândirea disfuncțională
Raspandirea omniprezenta a dezinformarii poate fi atribuita limitarilor cognitive, influenței sociale și raspandirii glo ...
-
Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Judecătoarea din Timișoara vorbeste despre o lume a oamenilor-șerpi care conspiră
Apar noi detalii din rechizitoriul prin care Calin Georgescu a fost trimis in judecata pentru acțiuni impotriva ordinii ...
-
Noi dovezi despre OZN-ul de la Roswell: Documente declasificate despre nava extraterestră prăbușită în 1947
Faimosul caz al OZN-ului cazut la Roswell, New Mexico, Statele Unite, in 1947 a ținut prima pagina a ziarelor americane ...
-
De necrezut ce s-a intamplat: Hoții au dat lovitura secolului și au furat 300 de miliarde euro de la a patra putere mondială
În topul statisticilor publicate de Banca Mondiala referitoare la produsul intern brut (PIB), in privința celor ma ...
-
Ce preț are noul "Green Card" pentru cetățenii care vor să stea în SUA și nu au viză
Donald Trump a semnat, vineri, un decret prin care se creeaza un permis de ședere „auriu" in valoare de un milion ...
-
Directorul Hidroelectrica a demisionat: România risca să piardă banii din PNRR din cauza numirii lui in functie prin conflict de interese
Károly Borbély pleaca din functia de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare pr ...
-
Influencer arestat după ce a spus într-un videoclip că un aeroport din India este bântuit. Acuzațiile poliției
Influencerul Akshay Vashisht administreaza un canal popular cu peste 570.000 de abonați dedicat poveștilor de groaza și ...
-
Globaliștii au intrat în panică: Institutiile nebancare au ajuns sa reprezinte 60% din sistemul financiar al zonei euro
Președintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat recent, in cadrul unui discurs susținut la cea de- ...
-
A fost ucis viitorul președinte al SUA? Donald Trump este convins că identificase un lider de stat: „I-am spus că are o șansă bună"
Declarație uluitoare din partea lui Donald Trump, actualul președinte al SUA! Liderul american a susținut o conferința d ...
-
Scandal la Windsor, la banchetul oferit lui Donald Trump: Țipete și tensiuni între bucătarii regelui și Secret Service
Un incident tensionat a avut loc in culisele fastuosului banchet de stat organizat la Castelul Windsor in onoarea fostul ...
-
Scade consumul, crește presiunea pe economie. Românii taie din cumpărăturile online: bijuteriile și electronicele, primele sacrificate
Scumpirile ii obliga pe romani sa fie mai atenți la coșul virtual. Un studiu realizat de easySales arata ca 25% dintre u ...
-
Motivele din spatele suspendării lui 'Jimmy Kimmel Live!': ce se ascunde în spatele deciziei
Suspendarea prezentatorului Jimmy Kimmel face parte dintr-o serie de concesii facute de marile trusturi media, supuse un ...
-
Date incredibile după majorarea TVA în domeniul imobiliar: Ce se întâmplă pe piața construcțiilor
Vin date incredibile de la INS dupa ce TVA a fost majorat in domeniul imobiliarelor și pe piața a aparut teama ca numaru ...
-
TopBet România conduce în promovarea cotelor echitabile în sectorul pariurilor online
Romanii au o relație veche cu pariurile sportive, una care merge mana-n mana cu pasiunea autentica pentru competiție. De ...
-
Încep înscrierile în Programul Rabla - Lista completă a noilor condiții
Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta lansarea sesiunii de inscriere in cadrul Programului Rabla Auto 2025 pe ...
-
Scandal la Guvern: Șeful Cancelariei premierului ar fi cerut lista cu protestatari
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului acuza șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, ca a c ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu