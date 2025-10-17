Trump a stabilit cu Putin să se întâlnească la Budapesta. Reacția lui Viktor Orban și pe unde va zbura cu avionul presedintele Rusiei ca sa fie in siguranta

Președintele SUA Donald Trump a declarat că a avut joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică „foarte productivă" cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri au convenit să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina.

„Tocmai am încheiat o convorbire telefonică cu președintele Vladimir Putin, al Rusiei, și a fost una foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și pe Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, după cum a spus el, a fost visat de secole. De fapt, cred că succesul din Orientul Mijlociu va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt Războiului cu Rusia/Ucraina. Președintele Putin a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea sa în activități cu copiii. A fost foarte apreciativ și a spus că acest lucru va continua. De asemenea, am petrecut mult timp discutând despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite, după ce războiul cu Ucraina se va încheia", a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Potrivit președintelui Trump, „consilieri de nivel înalt" din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare, sub conducerea secretarului de stat Marco Rubio. Locul întâlnirii nu a fost încă stabilit, adaugă el. La finalul apelului, cei doi lideri au convenit să se întâlnească în Ungaria, pentru a discuta despre războiul din Ucraina. „La finalul apelului, am convenit că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt. Primele întâlniri ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane care urmează a fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «lipsit de glorie» dintre Rusia și Ucraina", a spus Trump. Președintele Trump a mai spus că vineri, 17 octombrie, va avea o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Biroul Oval, pentru a discuta detalii despre convorbirea cu Putin și alte subiecte importante.

Premierul ungar Viktor Orban a transmis că este pregătit să găzduiască o întâlnire între cei doi șefi de stat: „Tocmai am avut un telefon cu președintele Trump. Am început pregătirile. Ungaria este insula păcii! Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din lume. Suntem pregătiți!", a transmis Orban. Problema care se pune este pe unde va zbura avionul prezidential al lui Vladimir Putin ca sa fie in siguranta, intrucat rutele alese dinspre Moscova spre Budapesta presupun trasee peste Belarus, Ucraina, Polonia, sau România. FSB ia in considerare orice amenintare, chiar si din partea NATO de a doborî avionul lui Putin, chiar daca e "garantat" de Donald Trump.

Trimisul special al lui Putin pe probleme economie, Kirill Dmitriev, afirmă că convorbirea telefonică dintre președintele Rusiei și Donald Trump a fost „pozitivă și productivă". El mai spune că pașii următori sunt „clari", postând pe X o imagine a postării lui Donald Trump pe Truth Social. Yuri Ușakov, un consilier al Kremlinului, a precizat că Trump a propus Budapesta ca loc pentru un viitor summit, iar Putin a fost imediat de acord. Ușakov a menționat că Putin i-a reiterat lui Trump poziția sa privind starea războiului din Ucraina, afirmând că trupele ruse dețin inițiativa strategică pe întregul front. Potrivit lui Ushakov, cei doi au discutat și despre posibila furnizare de rachete de croazieră americane Tomahawk către Ucraina, cerute de președintele Volodimir Zelenski. „Vladimir Putin și-a reiterat teza că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația de pe câmpul de luptă, dar vor provoca daune semnificative relațiilor dintre țările noastre, ca să nu mai vorbim despre perspectivele unei soluționări pașnice", le-a spus Ushakov reporterilor. El a mai spus că Trump i-a transmis lui Putin că va ține cont de cele spuse în timpul convorbirii atunci când îl va întâlni pe Zelenski, vineri, la Washington.