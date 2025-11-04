Meteorologii ANM au emis prognoza pe termen lung: Ne așteaptă o lună noiembrie total atipică

Postat la: 04.11.2025

Meteorologii ANM au emis prognoza pe termen lung: Ne așteaptă o lună noiembrie total atipică

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, prognoza valabilă până la 1 decembrie.

Meteorologii arată faptul că pe tot parcursul lunii noiembrie vom avea parte de temperaturi atipice, mai crescute decât ar fi normal pentru data din calendar. De asemenea, în sudul și estul țării vom avea parte de ploi mult peste media anuală, în timp ce în restul țării regimul pluviometric va fi deficitar.

3 - 10 noiembrie
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

10 - 17 noiembrie
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în extremitatea de sud- est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

17 - 24 noiembrie
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord- vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

24 noiembrie - 1 decembrie
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea estică a țării. Cantitățile de precipitați se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

