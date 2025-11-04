Fizicienii au depășit viteza luminii fără a încălca legile lui Einstein. Cum a fost posibil?

Cercetătorii de la Universitatea din Rochester au transmis cu succes informații mai rapid decât lumina printr-o „bulă spațio-timp" special concepută. In plues, nu au violat relativitatea lui Einstein pentru că, tehnic, lumina nu s-a mișcat mai repede. Spaţiul însuşi a făcut-o.

Experimentul a folosit metamateriale pentru a crea o regiune în care viteza eficientă a luminii a fost modificată local. În interiorul acestei bule, lumina pare să călătorească cu viteză normală, dar un observator exterior măsoară mișcarea de 1,4 ori mai rapidă decât viteza luminii într-un vid.

Cum este posibil așa ceva? Einstein a spus că nimic nu se poate mișca prin spațiu mai repede decât lumina. Dar spațiul în sine se poate extinde sau contracta cu orice viteză. Metamaterialul creează un efect micro "bulă warp". Informația călătorește normal în interiorul bulei, dar bula se mișcă mai repede.

Implicațiile sunt uimitoare:

Fundație pentru tehnologia motorului warp reală

Comunicare mai rapidă decât lumina pentru misiunile spațiale

Îmbunătățiri ale vitezei de calcul cuantice

Potențial pentru experimente de dilatare a timpului

Bula este microscopică (1mm diametru) și durează doar nanosecunde, dar dovedește că acest concept funcționează. Creșterea necesită niveluri de energie comparabile cu stelele mici - momentan. NASA și DARPA au solicitat datele de cercetare pentru aplicațiile spațiale.