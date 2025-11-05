Primar musulman la New York. Favoritul lui Donald Trump pierde alegerile la limită. Democrații revin cu o victorie spectaculoasă

Zohran Mamdani, un socialist democratic în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru primarul orașului New York, încununând o ascensiune fulminantă de la un legislator statal puțin cunoscut la una dintre cele mai vizibile figuri democratice ale țării.

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a susţinut pe Andrew Cuomo în cursa pentru funcţia de primar al oraşului New York, îndemnând alegătorii să nu îl voteze pe candidatul de stânga Zohran Mamdani. "Indiferent dacă vă place sau nu Andrew Cuomo, nu aveţi de ales. Trebuie să-l votaţi şi să speraţi că va face o treabă fantastică", a scris Trump luni seara pe Truth Social. „El este capabil de asta, Mamdani nu!".

Mamdani va deveni primul primar musulman al celui mai mare oraș din SUA. El l-a învins pe fostul guvernator democrat Andrew Cuomo, în vârstă de 67 de ani, care a candidat ca independent după ce a pierdut nominalizarea în fața lui Mamdani în alegerile primare. Campania a fost o competiție ideologică și generațională care ar putea avea implicații naționale pentru Partidul Democrat.

În Virginia, democrata Abigail Spanberger a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator, devenind prima femeie aleasă în această funcție. Iar în New Jersey, democrata Mikie Sherrill a câștigat cursa pentru funcția de guvernator. Cele trei curse electorale au oferit Partidului Democrat, aflat în dificultate, un test al diferitelor strategii de campanie cu un an înainte de alegerile intermediare din 2026, când va fi în joc controlul asupra Congresului.

De la victoria președintelui Donald Trump de anul trecut, democrații s-au trezit excluși de la putere la Washington și se străduiesc să găsească cea mai bună cale de ieșire din impasul politic. Toți cei trei candidați au pus accentul pe problemele economice, în special pe accesibilitate. Dar atât Spanberger, cât și Sherrill provin din aripa moderată a partidului, în timp ce Mamdani a făcut campanie ca un progresist neînfricat și o voce a noii generații.

Spanberger, care a învins-o pe locotenentul guvernator republican Winsome Earle-Sears, va prelua funcția guvernatorului republican Glenn Youngkin, care își încheie mandatul. Atât Sherrill, cât și Spanberger au încercat să-și lege adversarii de Trump, în efortul de a valorifica frustrarea alegătorilor democrați și independenți față de cele nouă luni haotice ale mandatului său. În New York City, au fost exprimate peste 2 milioane de voturi, inclusiv voturile anticipate, potrivit comisiei electorale, cel mai mare număr înregistrat într-o cursă pentru primărie din 1969.

În New York, Mamdani a propus politici ambițioase de stânga, inclusiv înghețarea chiriilor pentru aproape un milion de apartamente și gratuitatea autobuzelor urbane. Pentru republicani, alegerile de marți au fost un test pentru a vedea dacă alegătorii care au contribuit la victoria lui Trump în 2024 vor mai veni la urne atunci când el nu va mai candida. Trump rămâne nepopular: 57% dintre americani dezaprobă performanța sa profesională, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos. Dar democrații nu câștigă sprijin ca urmare a acestui fapt, respondenții fiind împărțiți în mod egal între a-i favoriza pe democrați sau pe republicani în 2026.