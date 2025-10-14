L-au ars iar pe Dan Diaconescu - rămâne fără emisiune. Cine a dat ordinul si de ce: e implicat un fost sef de serviciu secret
Postat la: 14.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Colaborarea dintre Dan Diaconescu și Canal 33 a ajuns la final, la doar șase luni de la debut, realizatorul anuntand pe post ca la 21 octombrie expira contractul cu statia tv mentionata. Oficial, conducerea televiziunii a decis să încheie parteneriatul, invocând divergențe privind conținutul emisiunii și posibile sancțiuni din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA).
Cozmin Gușă, unul din invitatii aproape permanenti ai emisiunilor maraton ale lui Dan Diaconescu afirmă pentru Ziuanews: "Dan Diaconescu a fost scos de la CANAL 33 pentru că restul TV-urilor de știri nu pot ține pasul cu emisiunea lui, nu-și mai permit să emită adevăruri. Doi patroni TV și un fost șef de serviciu secret, implicați!" Gușă pare sa se refere la Eduard Hellvig ca fost sef al SRI, deranjat de o serie de dezvaluiri din cadrul emisiunii lui Dan Diaconescu. Cat despre patronii TV, cu siguranta unul este Dan Voiculescu, care la randul lui a fost lovit in plin de afirmatiile din cadrul emisiunii care a invadat si retelele sociale.
Si generalul Emil Străinu confirma, dar este convins ca deciziile au la baza un dictat din exterior care l-ar fi speriat pe patronul postului si ca nu este vorba despre o temere legata de CNA si alte sanctiuni. Generalul a transmis Ziuanews: "Mai intai mie mi-au oprit emisiunea pentru ca ii deranja ceea ce ziceam acolo, apoi l-au oprit si pe Dan Diaconescu, dovada clara ca se tem de dezvaluiri importante." Emil Străinu a avut la Canal 33 o emisiune de larga audienta, joia de la orele 22,00 in care vorbea despre marile conspiratii globale, dar si despre cele legate de România.
Ofiaial, fondatorul postului a declarat: „Sunt recunoscător că am făcut această emisiune pe Canal 33, dar am ajuns la un punct în care am considerat că ne facem mai mult rău decât bine", a explicat Alexandru Răducanu pentru Pagina de Media. Răducanu a confirmat despărțirea de Dan Diaconescu într-o declarație pentru sursa citată, explicând că, deși emisiunea aducea audiență, riscurile privind respectarea legislației audiovizuale au devenit prea mari.
În primăvară, postul fusese sancționat cu o amendă de 2.000 de euro, după ce, într-o ediție moderată de Diaconescu, invitatul Marian Vanghelie a lansat acuzații grave, fără dovezi, la adresa unor politicieni. Potrivit surselor din redacție, producțiile realizate de Dan Diaconescu deveniseră din ce în ce mai dificil de gestionat din punct de vedere editorial. De la subiecte controversate, precum teoriile conspirației discutate cu generalul Emil Străinu, la intervențiile Dianei Șoșoacă sau dezbateri despre „energia ciudată", emisiunile au stârnit frecvent tensiuni interne.
„El voia libertate totală pentru invitați, însă există niște limite legale", au precizat aceleași surse, adăugând că unele ediții au fost întrerupte brusc pentru pauze publicitare sau oprite complet din motive de conformitate. În ediția difuzată sâmbătă seara, Dan Diaconescu le-a transmis telespectatorilor că va mai apărea pe Canal 33 doar pentru o perioadă scurtă, până la 21 octombrie, urmând ca din 22 octombrie să se mute „pe o altă rețea de cablu".
Conform informațiilor publicate de Paginademedia.ro, noul proiect va fi realizat într-un studio amenajat în redacția Cancan, unde se construiește un platou special pentru producția emisiunii. Echipa Cancan va coordona formatul și va decide ulterior postul TV care îl va difuza. Deși Dan Diaconescu a declarat că ar purta discuții cu B1 TV și Prima TV, reprezentanții celor două televiziuni au negat orice colaborare în acest sens.
Apariția lui Dan Diaconescu pe Canal 33 a produs o creștere spectaculoasă a audienței postului. Dacă în luna februarie televiziunea înregistra aproximativ 900 de telespectatori pe minut, după doar o lună de la debutul emisiunii sale, în martie, media a urcat la 7.000 de urmăritori. În august, cifrele au continuat să crească, atingând în jur de 12.000 de telespectatori, însă în septembrie Canal 33 a dispărut complet din statisticile de audiență.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
EFEMERIDE - "Misiunea spațială IRIS" - Pe Pământ a început războiul!
S-au implinit 50 de ani de IRIS! Membrul fondator și toboșarul trupei, Nelu Dumitrescu pregatește in stil mare concertul ...
-
Absolut inexplicabil: Oamenii de știință au descoperit ADN uman într-un meteorit vechi de 2 miliarde de ani
Într-o descoperire care pune sub semnul intrebarii tot ceea ce credeam ca știm despre viața in univers, cercetator ...
-
Bumerangul austeritatii il loveste pe Bolojan în cap: În loc să vină bani, se pierd bani de la Buget
Masurile de creșteri de taxe ale guvernului Bolojan nu au avut niciun efect pozitiv, conform unor surse din Ministerul d ...
-
Jaf la drumul mare cu noua lege a RCA: Transportatorii ameninta cu proteste masive
Tensiuni majore in jurul votului de marți privind modificarea Legii RCA. Confederația Operatorilor și Transportatorilor ...
-
Omenirea a intrat pe un drum fără întoarcere - Pragurile critice ale schimbărilor climatice sunt depăşite
Încalzirea globala depaseste pragurile de pericol mai repede decat se preconiza, recifele de corali din intreaga l ...
-
Finanțele cuantice: Descoperirile fizicii încep să zdruncine tot ce știam despre noroc ca fiind la voia intamplarii
Descoperirile recente din domeniul fizicii cuantice zdruncina percepția tradiționala, sugerand ca „norocul" ar put ...
-
Avertisment dur de la Banca Centrală Europeană. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Banca Centrala Europeana (BCE) trage un semnal de alarma. În era digitala, o criza bancara nu mai are nevoie de sa ...
-
Mașină electrică sau cu motor termic? Care sunt costurile anuale reale
Mașinile electrice caștiga teren tot mai mult in Romania, iar motivația principala nu mai este doar protecția mediului, ...
-
Acțiune fără precedent a Rusiei: Blackout total la cea mai mare centrală nucleară din Europa
Într-o acțiune fara precedent, Rusia a intrerupt deliberat conexiunea dintre Centrala Nucleara Zaporojie (ZNPP), a ...
-
Diabolic. Un bărbat a fost reținut după ce a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican
Un barbat a fost retinut vineri dupa ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfantul Petru de la Vatican, transmite News.ro. ...
-
Ordonanța 52 e "bună pentru societate, dar apocaliptică pentru cultură". Un manager explică efectele dure ale reglementarilor din bani publici
Alexandru Patrașcu, directorul adjunct al Teatrului Național de Opereta "Ion Dacian", arata intr-un articol efectele dur ...
-
Donald Trump a distrus bursa americană cu o singură postare: Investitorii au pierdut 2.000 de miliarde de dolari într-o singură zi
O singura postare pe retelele sociale a fost suficienta pentru a sterge 2.000 de miliarde de dolari din capitalizarea pi ...
-
Laura Codruța Kovesi va fi schimbata de la șefia EPPO: Lista scurtă a favoriților pentru a-i lua locul
Uniunea Europeana se pregatește pentru o schimbare strategica la varful Parchetului European. Mandatul Laurei Codruța K& ...
-
Firmele se dizolvă pe bandă rulantă în România: Comerțul cu amănuntul este în cădere liberă
Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 33,85%, in primele opt luni din 2025, pana la 36.171, fata de 27.023 in perioada ...
-
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
Șeful Statului Major, generalul Vlad Gheorghița, sfatuiește fiecare familie din Romania sa aiba pregatita o rezerva pent ...
-
Trump a prăbușit cu 20 miliarde de dolari criptomonedele după noul război comercial cu China
Piața criptomonedelor s-a prabușit cu peste 20 miliarde de dolari pe fondul escaladarii disputelor comerciale dintre Sta ...
-
"Urmează un măcel!" O scrisoare anonima plasata intre lumânări la Notre Dame a băgat Parisul în panică generală
Alerta de proporții la Notre-Dame, Paris, dupa ce o scrisoare anonima, care avertiza asupra unui atentat, a fost descope ...
-
De acum incolo nimeni nu va mai sti ce e real si ce nu: Aplicația de la OpenAI care transforma textul in Video cu AI are un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
Sora, aplicația OpenAI care transforma textul in videoclipuri generate complet de inteligența artificiala. Lansata recen ...
-
România e la un pas de "junk" iar reforma lui Bolojan e privită ca o aberatie. Decizia agenției de evaluare S&P privind ratingul de credit al țării noastre e catastrofal
Agentia de evaluare financiara S&P indica pentru Romania, ca element-cheie luate in considerare in timpul revizuirii ...
-
Oamenii viitorului vor avea nevoie de șapte simțuri în loc de cinci. Ipoteză revoluționară despre evoluția percepției umane
Gustul, mirosul, auzul, vazul și simțul tactil sunt considerate, de milenii, pilonii prin care omul percepe realitatea. ...
-
Ditamai scandalul la Bruxelles. Big Tech refuză să se supună Comisiei Europene și blochează toate reclamele politice
Noile norme europene privind transparența și reglementarea reclamelor politice au intrat oficial in vigoare vineri, 10 o ...
-
O uriașă creatură maro cu lățimea aproape dublă față de continentul SUA se vede clar din spațiu în Oceanul Atlantic
Marea Centura de Sargassum din Atlantic este o masa uimitor de mare de alge brune, cu o lațime aproape dubla fața de con ...
-
Cât de natural era somnul acum 1000 de ani. In era moderna, oamenii dorm total greșit sau dau vina pe insomnie
Oamenii dormeau altfel acum 1.000 de ani. În Evul Mediu, ideea de a dormi opt ore nici nu exista. Noaptea era impa ...
-
Unde e "incalzirea globală"? Ce stim despre noul interval de vreme rece
Un anticiclon de blocaj oceanic (tiparul ATR) va continua sa activeze in zona Arhipelagului Britanic. In ciuda tentative ...
-
Românii, sclavii imperiilor bancare. Aşa arată dobânzile pe care le plătesc europenii pentru creditele imobiliare
Doar romanii, prosti, platesc cel mai mult din toata Europa. Noi, aici, trebuie sa platim camatarii cu acte si sa susțin ...
-
Cometa C/2025 A6 - o apariție spectaculoasă pe cerul nopții!
În prezent trecem prin zile ploioase și cu cer acoperit dar de saptamana viitoare am putea fi martorii un evenimen ...
-
5 teorii ale conspirației care s-au dovedit a fi adevărate
Multe teorii ale conspirației iau naștere din nesiguranța oamenilor, din dorința de a avea control asupra vieții lor, cr ...
-
Gates și Rockefeller finanțează un program de preluare totală a sistemului alimentar global
Nu este o coincidența ca prețurile alimentelor continua sa creasca cu rate care depașesc rata generala a inflației. Mode ...
-
E clar că fac rau organismului: Bill Gates vrea să reducă prețul medicamentelor de tip Ozempic/Mounjaro - "Trebuie să ajungă la toată lumea!"
Fundația Gates și Organizația Panamericana a Sanatații (PAHO) lucreaza ambele la modalitați de a face medicamentele pent ...
-
Comisia Europeană investighează Snapchat, YouTube, Apple și Google privind protecția minorilor
Comisia Europeana a anunțat vineri intr-un comunicat primele acțiuni oficiale de investigare a marilor platforme digital ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu