O familie de români din Italia a fost găsită moartă în casă. Soțul, soția și fiica lor, uciși de "călăul invizibil" din locuință

O familie de români a fost găsită moartă în propria locuință din localitatea Paviole di Canaro, provincia Rovigo, în nordul Italiei. Victimele sunt Nicolae Bălănuță, în vârstă de 51 de ani, soția sa, Elena, de 47 de ani, și fiica lor, Alina, de 28 de ani. Cei trei ar fi murit în somn, intoxicați cu monoxid de carbon, gazul „ucigaș tăcut" provenit, cel mai probabil, de la o centrală termică defectă, potrivit Il Resto del Carlino.

Tragedia a fost descoperită abia după câteva zile, când angajatorul lui Nicolae Bălănuță, îngrijorat că acesta nu mai răspundea la telefon și nu se prezentase la serviciu, a alertat autoritățile. În noaptea de miercuri spre joi, pompierii și carabinierii au pătruns în locuință și au găsit corpurile neînsuflețite ale celor trei, împreună cu pisica familiei, și ea decedată. „Un destin crud a lovit o familie care era pe deplin integrată în comunitatea noastră. O tragedie care ne lasă fără cuvinte", a declarat Alberto Davì, primarul localității Canaro.

Familia Bălănuță locuia în Italia de mai mulți ani. Între 2017 și 2021 a trăit la Ferrara, în cartierul Barco, apoi s-a mutat definitiv în Paviole di Canaro, unde cumpărase o casă și o renovase. Vecinii îi descriu drept „oameni modești, respectuoși și foarte apreciați de comunitate". „Erau persoane foarte educate. Vorbeam des cu doamna Elena, o femeie amabilă și harnică. Îi iubeau mult pe toți cei din jur. Este o mare durere pentru noi", a spus o vecină pentru publicațiile italiene.

Autoritățile italiene au exclus din primele momente ipoteza unei violențe. Verificările efectuate de pompieri au indicat niveluri ridicate de monoxid de carbon în locuință, ceea ce confirmă ipoteza unei intoxicații accidentale. Familia era originară din Republica Moldova, dar aveau și cetățenie română obținuseră cetățenia italiană în ultimii ani. Fiica, Alina, devenise cetățean italian în 2023, iar mama, Elena, doar cu câteva săptămâni înainte de tragedie. Primăria din Canaro a anunțat că va sprijini organizarea funeraliilor și va declara o zi de doliu local.