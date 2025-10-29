Cu ce s-a injectat Stefania in camera de gardă cu putin timp inainte de a muri. Doctorita a folosit un cocktail letal de medicamente
Postat la: 29.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Masina directorului medical al SJU Buzău, doctorița Ştefania Szabo, găsită moartă, marţi dimineaţă, în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, a fost ridicată din curtea spitalului pentru cercetări. Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită moartă marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.
Familia medicului a solicitat ca la necropsia care va fi terminată în cursul zilei de miercuri să participe şi un medic legist independent. Potrivit unor surse apropiate anchetei, anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă a spitalului seringi si o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul şi l-ar fi injectat.
Între timp, surse apropiate anchetei afirmă că anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă unde a fost descoperit trupul neînsufleţit al Ştefaniei Szabo seringi si o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul şi l-ar fi injectat. Anchetatorii au ridicat, miercuri dimineaţă, din curtea Spitalului Judeţean Buzău, maşina medicului Ştefania Szabo, găsită moartă cu o zi în urmă în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, autovehiculul urmând să fie verificat.
Tot miercuri, va fi făcută necropsia, iar la aceasta familia Ştefaniei Szabo a solicitat să fie prezent şi un medic legist independent. Necropsia urmează să fie terminată în cursul zilei de miercuri, cu excepţia probelor toxicologice, care vor fi trimise la IML, iar rezultatele acestora vor veni peste cateva zile. De asemenea, anchetatorii fac un inventar la farmacia Spitalului Județean Buzău pentru a verifica stocurile de medicamente.
Anchetatorii au extins cercetările și la ATI și UPU, secțiile spitalului care folosesc propofol, anestezicul pe care criminaliștii l-au găsit lângă trupul neînsuflețit al doctoriței, alături de alte două substanțe, diazepam și tramadol. Se va face un inventar și la farmacia spitalului pentru a verifica dacă stocurile de propofol, corespund cu datele din documente, ce cantități au fost transferate către secțiile spitalului și cine a semnat pentru ridicarea lor. Vor fi verificate și stocurile de tramadol și diazepam.
De asemenea, anchetatorii au cerut imagini de pe camerele de luat vederi. Se pare că, luni seară, înainte de a merge spre camera de gardă în care și-a găsit tragicul sfârșit, doctorița ar fi coborât jos, la UPU, acolo unde ar fi consultat câțiva pacienți. După aceea nu a mai fost văzută și nici nu a mai răspuns la telefon. Toată lumea și-a închipuit că se odihnește, iar urgențele au fost preluate de către celălalt medic chirurg aflat în gardă. Din informațiile noastre ar fi vorba despre medicul chirurg pediatru Alma Clinciu, care are și competențe de chirurgie generală.
