Colagen în timpul menopauzei - ce rol are? + Suplimente cu colagen eficiente în 2025

Menopauza este o etapă naturală din viața fiecărei femei, dar schimbările pe care le aduce pot fi resimțite nu doar la nivel hormonal, ci și la nivelul pielii, articulațiilor și stării generale de energie. Printre nutrienții care pot face o diferență semnificativă în această perioadă, colagenul ocupă un loc fruntaș.

Pe măsură ce nivelul natural de colagen scade, pielea își pierde fermitatea, părul devine mai fragil, iar articulațiile pot deveni mai rigide. Vestea bună este că în 2025, opțiunile de suplimente cu colagen de la Faunusplant.ro sunt mai performante ca oricând - cu formule special concepute pentru nevoile femeilor aflate la menopauză.

Faunus Plant susține femeile în fiecare etapă a vieții lor, oferind soluții bazate pe știință și ingrediente de calitate. Printr-o abordare echilibrată și atentă la nevoile reale ale organismului, brandul aduce în 2025 în prim-plan suplimente cu colagen eficiente, menite să redea încrederea, vitalitatea și starea de bine, chiar și în perioada menopauzei.

Ce se întâmplă în organism în timpul menopauzei

Menopauza marchează o tranziție biologică firească, în care organismul femeii trece prin modificări hormonale majore. Producția de estrogen - hormonul pentru reglarea ciclului menstrual și pentru menținerea elasticității pielii, a masei osoase și a tonusului general - începe să scadă treptat.

Această reducere are loc, în medie, între 45 și 55 de ani, iar nivelul de estrogen poate scădea cu până la 90% față de perioada reproductivă. Odată cu această modificare, corpul produce mai puțin colagen, o proteină structurală care reprezintă aproximativ 30% din totalul proteinelor din organism.

Scăderea nivelului de colagen este accelerată în primii ani după instalarea menopauzei. Studiile arată că, în această perioadă, femeile pot pierde până la 30% din colagenul dermic în primii 5 ani postmenopauză.

Efectele vizibile ale scăderii nivelului de estrogen și colagen

Aceste modificări nu se simt doar la nivel intern, ci și la suprafață. Corpul transmite semnale clare că își pierde capacitatea naturală de regenerare.

Cele mai frecvente efecte includ:

Piele mai uscată și mai subțire - pierderea elasticității și apariția ridurilor mai adânci;

- pierderea elasticității și apariția ridurilor mai adânci; Reducerea densității osoase - riscul de osteoporoză crește, mai ales după vârsta de 50 de ani;

- riscul de osteoporoză crește, mai ales după vârsta de 50 de ani; Dureri articulare și rigiditate musculară - cauzate de scăderea colagenului de tip II, esențial pentru mobilitate;

- cauzate de scăderea colagenului de tip II, esențial pentru mobilitate; Fragilitatea părului și a unghiilor - regenerarea celulară încetinește;

- regenerarea celulară încetinește; Modificări ale dispoziției și ale somnului- dezechilibrul hormonal afectează și sistemul nervos.

De ce contează colagenul acum mai mult ca oricând

Colagenul funcționează ca o „schelă" pentru piele, oase, mușchi și articulații. Când producția naturală scade, aceste structuri își pierd din rezistență și elasticitate.

Menținerea unui nivel optim de colagen devine astfel o parte importantă a îngrijirii de zi cu zi - nu doar din motive estetice, ci și pentru sănătatea generală. Prin sprijinirea sintezei naturale și suplimentarea inteligentă, femeile pot încetini procesul de pierdere a colagenului și își pot redobândi confortul și încrederea în propriul corp.

Rolul colagenului în perioada menopauzei

Colagenul este principala proteină structurală din corpul uman, este elementul care asigură elasticitatea, fermitatea și rezistența țesuturilor.

În timpul menopauzei, rolul colagenului devine fundamental, deoarece organismul pierde simultan doi factori-cheie ai vitalității: estrogenul și colagenul. Scăderea sintezei naturale afectează direct aspectul pielii, sănătatea articulațiilor și densitatea osoasă.

Ce face colagenul în corp

Colagenul acționează ca o „rețea de susținere" pentru întreg organismul. Printre funcțiile sale majore se numără:

Menținerea elasticității pielii - colagenul de tip I și III asigură fermitatea și hidratarea;

- colagenul de tip I și III asigură fermitatea și hidratarea; Susținerea articulațiilor și cartilajelor - colagenul de tip II reduce frecarea și previne rigiditatea;

- colagenul de tip II reduce frecarea și previne rigiditatea; Întărirea oaselor și a dinților - colagenul ajută la fixarea calciului și a mineralelor în matricea osoasă;

- colagenul ajută la fixarea calciului și a mineralelor în matricea osoasă; Sprijinirea masei musculare - colagenul de tip I contribuie la rezistența și tonusul fibrelor musculare;

- colagenul de tip I contribuie la rezistența și tonusul fibrelor musculare; Îmbunătățirea circulației- menține elasticitatea vaselor de sânge, reducând riscul de fragilitate capilară.

Cum contribuie scăderea colagenului la disconfortul menopauzei

Pe măsură ce producția proprie de colagen scade, efectele devin vizibile și resimțite zilnic. Această scădere are consecințe multiple:

Piele mai subțire și mai puțin fermă , din cauza reducerii fibrelor de colagen din derm;

, din cauza reducerii fibrelor de colagen din derm; Apariția ridurilor profunde și pierderea volumului facial;

și pierderea volumului facial; Uscăciune și disconfort articular , generate de deteriorarea colagenului de tip II;

, generate de deteriorarea colagenului de tip II; Scăderea densității osoase , favorizând osteopenia și osteoporoza;

, favorizând osteopenia și osteoporoza; Oboseală muscularăși recuperare mai lentă după efort.

De ce este importantă suplimentarea în această etapă

Menopauza nu este doar o schimbare hormonală, ci o tranziție metabolică. Prin menținerea unui aport constant de colagen, femeile pot:

Încetini procesul de pierdere a elasticității pielii;

Sprijini mobilitatea articulară și confortul zilnic;

Menține densitatea osoasă;

Contribui la un tonus general mai bun și o stare de bine susținută.

Colagenul nu este o soluție miraculoasă, dar este una dintre cele mai documentate forme de sprijin nutrițional pentru sănătatea feminină după 40 de ani.

Beneficiile suplimentelor cu colagen în menopauză

Suplimentele cu colagen au devenit un sprijin valoros pentru femeile aflate la menopauză, când organismul își reduce semnificativ capacitatea de a produce colagen natural. Studiile arată că administrarea zilnică de 2,5-10 grame de colagen hidrolizat poate susține sănătatea pielii, articulațiilor și oaselor, fără efecte secundare semnificative.

Colagenul din suplimente este prelucrat sub formă de peptide bioactive, care au o rată de absorbție de peste 90%, comparativ cu colagenul alimentar, care se degradează parțial în procesul digestiv.

Reducerea uscăciunii și îmbunătățirea texturii pielii

Odată cu scăderea estrogenului, pielea își pierde din colagen. Suplimentele pot ajuta la refacerea acestui echilibru.

Prin suplimentare, pielea devine mai suplă, mai hidratată și mai luminoasă, chiar și în contextul modificărilor hormonale.

Menținerea tonusului facial și a elasticității

Colagenul de tip I și III, prezent în piele și țesuturi moi, contribuie direct la menținerea fermității. După vârsta de 50 de ani, producția naturală scade cu aproximativ 1% anual, iar pierderea elasticității devine vizibilă.

Prin suplimentare:

Se stimulează sinteza de fibrilină și elastină, esențiale pentru conturul feței;

Se încetinește pierderea volumului facial;

Se susține regenerarea dermului din interior.

Îmbunătățirea mobilității și reducerea durerilor articulare

Colagenul de tip II este componenta principală a cartilajelor. După menopauză, reducerea acestuia poate duce la rigiditate și disconfort articular.

Prin folosirea de suplimente cu colagen, se poate obține un confort articular mai bun și libertate de mișcare restabilită.

Creșterea nivelului de energie și a stării de bine

Deși colagenul nu acționează direct asupra nivelului de hormoni, el contribuie la o stare de vitalitate generală. Prin sprijinirea masei musculare și a circulației, suplimentele pot reduce senzația de oboseală cronică asociată menopauzei.

Colagenul conține glicină și prolină, aminoacizi implicați în sinteza de energie celulară;

Poate susține recuperarea musculară după activități ușoare sau exerciții;

Îmbunătățește calitatea somnului.

Tipurile de colagen și alegerea potrivită pentru menopauză

Pentru a acoperi toate nevoile acestei etape, combinația de mai multe tipuri de colagen oferă cele mai bune rezultate:

Colagen tip I - pentru piele, păr, unghii și oase;

- pentru piele, păr, unghii și oase; Colagen tip II - pentru articulații și cartilaje;

- pentru articulații și cartilaje; Colagen tip III- pentru fermitatea pielii și regenerarea țesuturilor.

Formulele moderne din 2025 includ adesea și vitamina C, acid hialuronic și zinc, care cresc absorbția și eficiența sintezei naturale.

Formatul lichid al suplimentului Colagenus Articulații Forte de la Faunus Plant oferă o soluție practică și eficientă pentru persoanele care doresc să își mențină mobilitatea, confortul articular și sănătatea țesuturilor conjunctive.

Dintre toate produsele din gama Colagenus, are formula cea mai concentrată de colagen - 12.000mg colagen tip 1 și 40mg colagen tip 2. Mai mult decât atât, este unul dintre cele mai concentrate tipuri de colagen de pe piață la momentul actual.

Produsul este ușor de administrat, are un gust plăcut și se absoarbe rapid, fiind ideal pentru utilizare constantă, în special în perioadele în care articulațiile devin mai rigide sau sensibile.

Fiecare flacon conține 500 ml de produs, suficient pentru o cură de 20 de zile la doza recomandată zilnic. Datorită formulei lichide, ingredientele active sunt asimilate mai repede de organism, oferind rezultate vizibile într-un timp mai scurt.

Formulă avansată și standarde de calitate ridicate

Colagenus Articulații Forte este o formulă complexă, dezvoltată în conformitate cu standardele EN ISO 22000:2018 și certificată TÜV Austria, garanție a calității și siguranței produsului.

Conținutul echilibrat de colagen, extracte din plante, minerale și substanțe bioactive asigură o acțiune sinergică și eficientă pentru regenerarea articulațiilor și a țesuturilor de susținere.

Printre ingredientele-cheie se regăsesc:

Colagen lichid concentrat , 12.000mg colagen tip 1 și 40mg colagen tip 2;

, 12.000mg colagen tip 1 și 40mg colagen tip 2; MSM (metilsulfonilmetan) - susține sinteza colagenului și reduce inflamațiile;

- susține sinteza colagenului și reduce inflamațiile; Glucozamină și condroitină - elemente structurale care sprijină elasticitatea și integritatea articulațiilor;

- elemente structurale care sprijină elasticitatea și integritatea articulațiilor; Acid hialuronic - favorizează lubrifierea și hidratarea articulațiilor;

- favorizează lubrifierea și hidratarea articulațiilor; Extract de gheara diavolului, boswellia și salcie albă - plante cu efect calmant și antiinflamator natural;

- plante cu efect calmant și antiinflamator natural; Vitamina C- contribuie la formarea normală a colagenului și protejează celulele împotriva stresului oxidativ.

Această combinație atent formulată transformă produsul într-un aliat complet pentru susținerea confortului articular, reducerea rigidității și îmbunătățirea mobilității zilnice.

Susținerea organismului în timpul procesului de refacere articulară

Odată cu înaintarea în vârstă, producția naturală de colagen scade, ceea ce duce la rigiditate articulară, dureri musculare și pierderea elasticității țesuturilor. Colagenus Articulații Forte ajută la compensarea acestor pierderi printr-o acțiune dublă - internă (la nivelul articulațiilor și oaselor) și externă (prin susținerea pielii și a țesuturilor moi).

Ameliorează semnificativ durerile cauzate de afecțiunile osoase, articulare și afecțiuni degenerative - frecvent întâlnite la femeile aflate la menopauză.

Colagenul hidrolizat acționează în profunzime, susținând structura cartilajelor și tendoanelor, în timp ce MSM-ul și extractele vegetale contribuie la reducerea inflamațiilor și la calmarea disconfortului. Acidul hialuronic sporește hidratarea și lubrifierea articulațiilor, facilitând mișcarea fluidă și reducând riscul de uzură.

Prin combinarea ingredientelor active din plante cu substanțe naturale de sinteză biologică, produsul oferă o abordare completă și sigură pentru refacerea mobilității și menținerea confortului zilnic.

Administrare și durată recomandată a curei

Se recomandă administrarea a 25 ml pe zi, diluat în apă sau suc, preferabil dimineața, înainte de masă, pentru o absorbție optimă. O cură completă durează minimum 3 luni, perioadă necesară pentru refacerea rezervelor de colagen și stabilizarea efectelor benefice asupra articulațiilor și țesuturilor conjunctive.

Primele rezultate pot fi observate după 4-6 săptămâni, în funcție de nivelul de activitate fizică, alimentație și vârstă. Pentru menținerea rezultatelor, se recomandă repetarea curei de 2-3 ori pe an.

O soluție naturală pentru echilibru zilnic

Colagenus Articulații Forte oferă o abordare modernă și naturală pentru susținerea sănătății articulare. Fiecare ingredient este atent dozat pentru a maximiza efectul cumulativ, fără conservanți sintetici sau aditivi inutili.

Produsul este destinat persoanelor care își doresc să își mențină mobilitatea, rezistența și confortul articular, dar și celor care adoptă un stil de viață activ sau practică sport în mod regulat. Având cea mai concentrată formulă de pe piață la momentul actual - 12.000mg colagen tip 1 și 40mg colagen tip 2, este o investiție în libertatea de mișcare și vitalitatea organismului - natural, sigur și eficient.

Formatul capsulelor Colagenus de la Faunus Plant oferă o soluție simplă și practică pentru femeile care doresc să-și mențină vitalitatea în perioada menopauzei. Produsul este ușor de integrat în rutina zilnică, nu are gust puternic și nu necesită preparare, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare constantă.

Fiecare flacon conține 60 de capsule gelatinoase, suficiente pentru o cură de 30 de zile, la doza recomandată de 2 capsule pe zi.

Această formulă concentrată a fost gândită special pentru a susține articulațiile, mobilitatea și țesuturile conjunctive, acolo unde colagenul natural începe să scadă odată cu vârsta.

Formulă avansată și standarde de calitate ridicate

Colagenus Capsule este un produs dezvoltat conform standardelor EN ISO 22000:2018, cu certificare TÜV Austria, garanție a calității și siguranței alimentare. Formula include un complex echilibrat de extracte vegetale, minerale și substanțe bioactive, recunoscute pentru efectul lor sinergic.

Printre ingredientele-cheie se numără:

Collavant® N2 (colagen tip II nativ) - 20 mg, extras din stern de pui, cu rol în menținerea sănătății cartilajelor;

- 20 mg, extras din stern de pui, cu rol în menținerea sănătății cartilajelor; Curcumin 95% (Curcuma longa) - 75 mg, cu efect antioxidant și antiinflamator dovedit;

- 75 mg, cu efect antioxidant și antiinflamator dovedit; Boswellia serrata - 60 mg, recunoscută pentru proprietățile sale de susținere a articulațiilor;

- 60 mg, recunoscută pentru proprietățile sale de susținere a articulațiilor; Salcie albă, ghimbir și brusture - combinație de extracte care contribuie la reducerea rigidității articulare și la confortul muscular;

- combinație de extracte care contribuie la reducerea rigidității articulare și la confortul muscular; MSM, condroitină și glucozamină - elemente structurale esențiale pentru refacerea cartilajelor;

- elemente structurale esențiale pentru refacerea cartilajelor; Acid hialuronic - 15 mg, cu rol în hidratarea și elasticitatea țesuturilor;

- 15 mg, cu rol în hidratarea și elasticitatea țesuturilor; Spirulină și piper negru- pentru energie, absorbție sporită și sprijin metabolic.

Această combinație echilibrată transformă produsul într-un aliat complet pentru sănătatea internă și externă, fără aditivi inutili sau conservanți sintetici.

Susținerea organismului în timpul menopauzei

În perioada menopauzei, nivelul natural de colagen și estrogen scade semnificativ. Această formulă ajută la compensarea pierderilor prin acțiune dublă: internă (la nivel articular și muscular) și externă (piele, păr, unghii).

Colagenul de tip II acționează în profunzime, susținând elasticitatea cartilajelor și reducând senzația de rigiditate. În același timp, acidul hialuronic și ingredientele antiinflamatoare - precum curcuminul, Boswellia și ghimbirul - pot reduce inflamațiile și disconfortul articular, favorizând mobilitatea zilnică.

Produsele de origine vegetală din compoziție sprijină și aspectul estetic, contribuind la menținerea unui ten mai luminos, chiar și în contextul schimbărilor hormonale specifice acestei etape.

Administrare și durată recomandată a curei

Specialiștii recomandă administrarea a 2 capsule/zi, preferabil seara, înainte de culcare, pentru o absorbție optimă în timpul fazei de regenerare celulară nocturnă. O cură completă durează minimum 3 luni, perioadă în care corpul își poate reface rezervele de colagen și poate stabiliza efectele benefice asupra articulațiilor și țesuturilor conjunctive.

Primele rezultate vizibile pot apărea după 6-8 săptămâni, în funcție de stilul de viață, nivelul de activitate fizică și alimentația fiecărei persoane.

O soluție naturală pentru echilibru zilnic

Colagenus Capsule oferă o abordare echilibrată între fitoterapie și nutriție modernă. Fiecare ingredient este atent dozat pentru a maximiza absorbția și efectul cumulativ, fără a supraîncărca organismul.

Produsul se adresează femeilor care își doresc să mențină mobilitatea, confortul articular și aspectul tânăr al pielii, într-un mod natural și sigur. Un gest simplu, integrat în rutina zilnică, poate deveni o investiție pe termen lung în echilibrul interior și vitalitatea feminină.

Colagenus Articulații, produs de Faunus Plant, este conceput pentru femeile care doresc să-și păstreze libertatea de mișcare și sănătatea articulațiilor chiar și în anii maturității. Formula sa cu colagen hidrolizat de înaltă calitate și extracte vegetale cu efect antiinflamator, oferă un sprijin real în menținerea unui stil de viață activ, în special în perioada menopauzei, când mobilitatea poate deveni mai redusă.

Produsul este disponibil sub formă lichidă, într-un flacon de 500 ml, ceea ce îl face ușor de administrat și rapid absorbit de organism. Spre deosebire de capsulele sau tabletele clasice, varianta lichidă permite o utilizare mai eficientă a ingredientelor, cu efecte vizibile într-un timp mai scurt.

O formulă modernă, bazată pe tradiție fitoterapeutică

Colagenus Articulații este rezultatul unei rețete originale Faunus Plant, realizată prin prelucrare manuală și testată conform celor mai noi standarde de calitate. Produsul nu conține alergeni majori, precum glutenul sau soia, fiind sigur pentru administrare zilnică.

Fiecare doză de 15 ml conține 6.000 mg de colagen bovin hidrolizat (tip I) - forma cu cea mai mare biodisponibilitate, responsabilă pentru susținerea oaselor, mușchilor și pielii. În plus, formula este îmbogățită cu un amestec sinergic de extracte vegetale: turmeric, ghimbir, măceșe, cătină, salcie, soc, ienupăr, coada-calului, mentă, hibiscus și aloe, completate de vitamina C, glucozamină, condroitină și MSM.

Aceste ingrediente au roluri complementare - protejează cartilajele, susțin sinteza de colagen natural și reduc inflamațiile articulare, totul într-o formulă echilibrată și bine tolerată.

Beneficii pentru femeile aflate la menopauză

În perioada menopauzei, producția naturală de colagen scade, iar densitatea osoasă și elasticitatea țesuturilor se reduc vizibil. Colagenus Articulații oferă o soluție adaptată acestor schimbări biologice, contribuind la menținerea mobilității și a confortului zilnic.

Formula sa unică sprijină:

Regenerarea cartilajelor și reducerea frecării articulare;

și reducerea frecării articulare; Întărirea tendoanelor și ligamentelor , oferind stabilitate și rezistență musculară;

, oferind stabilitate și rezistență musculară; Reducerea inflamațiilor , datorită curcuminului, Boswelliei și extractelor de ghimbir și salcie;

, datorită curcuminului, Boswelliei și extractelor de ghimbir și salcie; Hidratarea și elasticitatea pielii, prin efectele combinate ale colagenului și vitaminei C.

Eficiența produsului este potențată de forma lichidă, care permite o absorbție superioară și o acțiune mai rapidă asupra țesuturilor afectate.

Mod de utilizare și recomandări

Pentru rezultate optime, se recomandă administrarea unei doze zilnice de 15 ml, preferabil dimineața, înainte de masă. Efectele devin vizibile după aproximativ 4-6 săptămâni de utilizare constantă, în funcție de stilul de viață și alimentația utilizatorului.

Cura poate fi urmată pe o perioadă de minimum 3 luni, iar pentru menținerea rezultatelor, se recomandă asocierea cu un regim echilibrat, hidratare corespunzătoare și activitate fizică moderată.

În timpul menopauzei, asocierea suplimentelor pe bază de colagen cu o dietă bogată în proteine, acizi grași omega-3 și vitamina C poate crește eficiența procesului de regenerare a țesuturilor.

Un partener de încredere pentru o viață activă

Colagenus Articulații este o soluție complexă care combină știința nutriției moderne cu tradiția plantelor medicinale. Prin echilibrul atent între colagen, extracte naturale și antioxidanți, produsul oferă un sprijin complet pentru femeile care își doresc să rămână active, flexibile și pline de energie, indiferent de vârstă.

Administrat zilnic, în contextul unui stil de viață sănătos, Colagenus Articulații contribuie la menținerea mobilității, la reducerea durerilor articulare și la prelungirea stării de confort fizic - transformând îngrijirea corpului într-un ritual natural de vitalitate.

Odată cu apropierea menopauzei, organismul începe să producă tot mai puțin colagen de tip I - proteină esențială pentru elasticitatea pielii, rezistența firului de păr și sănătatea unghiilor. Această scădere poate deveni vizibilă după vârsta de 45 de ani, când pielea își pierde din fermitate, iar părul devine mai fragil.

Pentru a compensa aceste schimbări naturale, Faunus Plant a creat Colagenus Frumusețe, un supliment lichid cu acțiune complexă. Fiecare doză de 15 ml oferă 6.000 mg de colagen hidrolizat Peptan®, îmbogățit cu acid hialuronic, biotină și vitamina C, un mix care contribuie la regenerarea țesuturilor și la reducerea semnelor vizibile ale îmbătrânirii.

Formulă echilibrată, adaptată nevoilor pielii mature

Produsul este disponibil sub formă lichidă, într-un flacon de 500 ml, suficient pentru o cură de aproximativ 33 de zile. Formula este concentrată, ușor de administrat și concepută pentru absorbție rapidă. Lipsa glutenului, a soiei și a organismelor modificate genetic face din Colagenus Frumusețe o alegere sigură pentru utilizarea zilnică.

Colagenul bovin de tip I este completat de o combinație de extracte vegetale cu rol antioxidant - măceș, cătină, soc, ienupăr, mentă, hibiscus, aloe și coada-calului - care sprijină regenerarea celulară și menținerea unui aspect tânăr al pielii.

Vitamina C, prezentă în proporție de 40 mg per doză, contribuie la sinteza naturală de colagen, iar biotina ajută la fortificarea firului de păr și a unghiilor.

Efecte vizibile și sprijin în perioada menopauzei

Menopauza aduce modificări hormonale ce afectează textura pielii și rezistența țesuturilor. Formula Colagenus Frumusețe a fost concepută pentru a acționa din interior, susținând refacerea și menținerea frumuseții naturale.

Administrarea constantă poate contribui la o reducere vizibilă a liniilor fine și a ridurilor, la creșterea fermității pielii și la îmbunătățirea hidratării naturale. În paralel, biotina stimulează regenerarea firului de păr, iar colagenul și vitamina C susțin unghiile fragile, care tind să se exfolieze mai ușor în această etapă a vieții.

Administrare simplă și eficiență dovedită

Se recomandă consumul zilnic a 15 ml de produs, de preferință dimineața, înainte de masă, pentru o absorbție maximă a nutrienților. Primele efecte pot fi observate după 6-8 săptămâni de administrare regulată, în special în combinație cu o alimentație bogată în fructe, legume, apă și proteine de calitate.

Pentru rezultate de durată, specialiștii recomandă cure de minimum 90 de zile, urmate de o scurtă pauză de 2-3 săptămâni, apoi reluarea administrării pentru menținerea efectelor obținute.

Frumusețe care începe din interior

Colagenus Frumusețe nu este doar un supliment estetic, ci o formulă gândită pentru a restabili echilibrul interior. Ingredientele naturale acționează sinergic, susținând procesele de regenerare celulară și menținerea unei pieli luminoase, hidratate și ferme.

Într-o perioadă a vieții în care corpul își schimbă ritmul natural, acest produs devine un partener de încredere pentru femeile care vor să își păstreze încrederea și vitalitatea zi de zi.

Menopauza este o etapă în care organismul femeii trece prin transformări profunde. Scăderea nivelului de estrogen afectează direct elasticitatea pielii, forța articulațiilor și procesele de refacere musculară.

În această perioadă, corpul are nevoie de sprijin suplimentar pentru a-și menține vitalitatea, iar Colagenus 500 ml de la Faunus Plant oferă exact acest tip de suport.

Produsul se bazează pe o formulă lichidă concentrată, cu 6.000 mg de colagen hidrolizat per doză de 15 ml - o cantitate optimă pentru a susține simultan sănătatea articulațiilor, a pielii, a oaselor și a țesuturilor conjunctive. Fiind ușor de administrat și rapid absorbit, suplimentul contribuie eficient la refacerea structurală a organismului în perioadele de tranziție hormonală.

Formulă concentrată, calitate verificată

Colagenus 500 ml este fabricat în România, conform standardului internațional ISO 22000:2018 și certificat TÜV Austria, ceea ce garantează un nivel ridicat de siguranță și control al calității. Produsul nu conține gluten, soia sau organisme modificate genetic, fiind potrivit și pentru persoanele cu sensibilități alimentare.

Fiecare flacon oferă o cură completă de aproximativ 33 de zile, la o doză zilnică recomandată de 15 ml. Colagenul bovin hidrolizat Peptan® tip I - forma cea mai ușor asimilabilă de către organism - este completat de extracte vegetale cu rol sinergic, care stimulează regenerarea celulară și protejează structurile interne.

Puterea ingredientelor naturale

Compoziția produsului combină extracte din măceș, cătină, soc, ienupăr, hibiscus, mentă, coada-calului și aloe vera, plante recunoscute pentru conținutul lor bogat în antioxidanți și compuși bioactivi.

Aceste ingrediente contribuie la reducerea inflamațiilor, la menținerea unui metabolism celular echilibrat și la protecția împotriva stresului oxidativ.

Formula este îmbogățită cu acid hialuronic (50 mg per doză), care ajută la hidratarea pielii și menținerea fermității, și cu biotină (vitamina B7 - 5.000 µg), esențială pentru sănătatea părului și a unghiilor. În plus, vitamina C (40 mg) susține sinteza naturală de colagen, potențând efectul general al suplimentului.

Îndulcitorul natural Stevia oferă o aromă plăcută, fără zahăr adăugat, ceea ce îl face o opțiune sigură și pentru persoanele care evită carbohidrații rafinați.

Beneficii vizibile pentru piele, articulații și țesuturi

Colagenus 500 ml a fost creat pentru a sprijini organismul în perioadele de scădere a colagenului endogen. Prin administrare constantă, suplimentul contribuie la menținerea fermității pielii, la reducerea ridurilor fine și la îmbunătățirea elasticității cutanate.

În același timp, acționează în profunzime, susținând articulațiile, ligamentele și mușchii. Complexul vegetal are efect antiinflamator și protector, reducând disconfortul articular și rigiditatea care pot apărea odată cu vârsta. Pe termen lung, produsul ajută la refacerea structurii părului și la întărirea unghiilor, redând un aspect mai sănătos și mai puternic.

Administrare și recomandări pentru eficiență maximă

Se recomandă administrarea zilnică a 15 ml de Colagenus 500 ml, simplu sau diluat într-un pahar cu apă sau suc, de preferință dimineața, pe stomacul gol. Pentru rezultate durabile, cura ar trebui să dureze minimum 30-33 de zile, cu posibilitatea de prelungire până la 3 luni, în funcție de nevoile individuale.

Combinația cu o alimentație echilibrată, bogată în proteine, fructe și legume proaspete, alături de un nivel adecvat de hidratare și mișcare zilnică, amplifică efectele produsului.

Un sprijin complet pentru echilibrul feminin

Colagenus 500 ml este mai mult decât un supliment alimentar - este o formulă complexă care contribuie la menținerea echilibrului interior și a vitalității zilnice. Într-un moment al vieții când corpul își modifică ritmul natural, produsul oferă sprijinul necesar pentru ca femeile să se simtă puternice, active și pline de energie.

Menopauza nu trebuie privită ca o limitare, ci ca o nouă etapă în care îngrijirea din interior poate redefini frumusețea și încrederea. Colagenus 500 ml devine astfel un partener de durată în acest proces de reechilibrare și redescoperire.

Tabel comparativ - Colagenus Faunus Plant în 2025

Cum te ajută Faunus Plant să redescoperi echilibrul și vitalitatea în perioada menopauzei

Faunus Plant nu este doar un nume pe etichetă, ci o poveste autentică despre oameni, natură și încredere. Este un brand românesc construit cu răbdare, din respect pentru plantele medicinale și din dorința de a oferi o sănătate reală, născută din echilibrul dintre tradiție și cunoaștere.

Rădăcini românești, valori autentice

Povestea Faunus Plant își are începuturile în Munții Apuseni, acolo unde natura și tradiția se întâlnesc de generații. Din pasiunea unei familii pentru culegerea și prelucrarea plantelor medicinale s-a născut, firesc, un brand dedicat sănătății.

În 2013, Flaviu Matei a transformat această moștenire într-o afacere modernă, fondând compania FAUNUS PLANT SRL. De la primele tincturi preparate manual, produsele au evoluat într-o gamă completă de suplimente, ceaiuri și extracte naturale, create cu aceeași grijă pentru calitate și puritate.

Întreaga producție are loc în România, iar brandul a devenit un exemplu de dezvoltare locală sustenabilă. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 31.275.750 RON și un profit net de 9.292.294 RON, confirmând încrederea pe care consumatorii o acordă produselor sale.

Echilibrul dintre tradiție și inovație

Secretul succesului Faunus Plant stă în modul în care reușește să îmbine experiența fitoterapiei tradiționale cu rigurozitatea științifică modernă. Fiecare produs este rezultatul unei formule concepute cu grijă, verificată în laborator și adaptată standardelor internaționale de calitate.

Compania este certificată ISO 22000:2018 de TÜV Austria, o garanție a siguranței și calității proceselor sale de producție. Laboratoarele folosesc echipamente moderne de extracție care conservă ingredientele active ale plantelor, menținându-le eficiența naturală.

Produsele Faunus Plant sunt naturale, fără coloranți artificiali, parabeni sau aditivi. Multe dintre plantele folosite provin din flora românească, recoltate responsabil de culegători locali din zonele montane.

Filosofie: natură cu sens, știință cu viziune

La baza brandului stă o convingere simplă, dar profundă: sănătatea nu vine din promisiuni, ci din respect pentru natură și pentru oameni. Deviza "Remedii naturiste cu tradiție" reflectă modul în care Faunus Plant îmbină moștenirea fitoterapiei românești cu cercetarea modernă.

Fiecare etapă - de la selecția plantelor la formulare și ambalare - este atent supravegheată. Accentul cade pe puritate, eficiență și transparență, valori care dau sens fiecărui produs și inspiră încredere într-o piață tot mai competitivă.

Responsabilitate și impact local

Faunus Plant nu înseamnă doar produse naturale, ci și o comunitate. Compania susține economia locală, oferind locuri de muncă în zone rurale și colaborând direct cu micii culegători de plante. În acest fel, fiecare produs poartă o parte din spiritul munților românești și din respectul față de natură.

Prin această combinație de tradiție, știință și responsabilitate, Faunus Plant demonstrează că un brand românesc poate concura la nivel internațional fără să își piardă autenticitatea.

Recomandări practice și stil de viață pentru perioada menopauzei

Suplimentele cu colagen sunt cu adevărat eficiente atunci când fac parte dintr-un stil de viață echilibrat, care susține regenerarea naturală a organismului.

Femeile aflate la menopauză pot obține beneficii semnificativ mai mari dacă adoptă rutine zilnice care ajută la sinteza și menținerea colagenului.

1. Hidratarea - baza echilibrului celular

Apa reprezintă aproximativ 60% din greutatea corpului și este esențială pentru menținerea elasticității pielii și a funcțiilor metabolice. În timpul menopauzei, pielea tinde să se deshidrateze mai rapid, din cauza scăderii estrogenului.

Se recomandă un aport zilnic de 30-35 ml apă/kg corp;

Ceaiurile din plante (urzică, salvie, roiniță) pot contribui la echilibrarea hormonală naturală;

Evită consumul excesiv de cofeină și alcool, care pot accelera deshidratarea celulară.

1. Somnul - momentul în care corpul se regenerează

Somnul de calitate este vital pentru refacerea țesuturilor și producția de colagen. În timpul odihnei profunde, organismul eliberează hormoni de creștere care stimulează regenerarea celulară.

Se recomandă 7-8 ore de somn/noapte;

Evită expunerea la lumină albastră cu 1 oră înainte de culcare;

Poți susține relaxarea prin magneziu, glicină sau infuzii calmante de lavandă și tei.

1. Alimentația - sursa naturală de colagen

O dietă echilibrată poate stimula sinteza internă de colagen. Nutrienții-cheie sunt proteinele, vitamina C și zincul.

Include zilnic:

Surse de proteine: pește, ouă, carne slabă, leguminoase;

pește, ouă, carne slabă, leguminoase; Vitamina C: citrice, kiwi, ardei gras, fructe de pădure;

citrice, kiwi, ardei gras, fructe de pădure; Zinc și cupru: semințe de dovleac, nuci, fructe de mare;

semințe de dovleac, nuci, fructe de mare; Omega-3:somon, semințe de in, ulei de măsline - susțin elasticitatea și hidratarea pielii.

1. Activitatea fizică - stimulent natural pentru colagen

Mișcarea regulată stimulează circulația și oxigenarea celulară, factori care favorizează regenerarea țesuturilor.

150 de minute de activitate moderată/săptămână (ex: mers alert, yoga, pilates) reduc riscul de pierdere osoasă;

Exercițiile de rezistență (cu greutăți mici) cresc sinteza de colagen muscular și osos;

Stretchingul și mobilitatea articulară reduc disconfortul specific menopauzei.

1. Sinergia: suplimente + stil de viață echilibrat

Suplimentele cu colagen sunt cel mai eficiente atunci când acționează în sinergie cu alimentația, odihna și hidratarea adecvată.

Colagenul nu este doar o soluție externă, ci parte dintr-o strategie completă de îngrijire interioară. Prin consecvență și echilibru, femeile pot traversa perioada menopauzei cu energie, încredere și vitalitate.

Menopauza nu este un final, ci începutul unei noi etape în care corpul are nevoie de susținere, nu de limitare. Cu ajutorul formulelor din gama Colagenus de la Faunus Plant din 2025, fiecare femeie poate traversa această perioadă cu încredere, energie și un sentiment autentic de echilibru.

Fie că alegi varianta Colagenus Frumusețe pentru un ten luminos și un păr puternic, Colagenus Articulații Forte pentru mobilitate și confort zilnic, sau Colagenus Capsule pentru o rutină ușoară și eficientă, fiecare produs este creat cu respect pentru corp, natură și știință.

Toate formulele sunt realizate în România, din ingrediente atent selecționate, certificate internațional și adaptate nevoilor reale ale femeilor moderne. Colagenul hidrolizat, extractele vegetale și antioxidanții activi acționează sinergic pentru a susține vitalitatea și frumusețea din interior spre exterior.

Dacă vrei să îți redobândești energia, să îți menții pielea fermă și să te bucuri de mișcare fără disconfort, gama Colagenus este alegerea potrivită pentru tine. Descoperă produsele Faunus Plant și alege formula care ți se potrivește cel mai bine. Frumusețea, echilibrul și vitalitatea pot începe astăzi - cu un simplu gest de grijă față de tine.

