Nicușoare, tu ce ai înțeles de aici? Congresul SUA acuză Pentagonul că a ascuns retragerea trupelor americane din România
Postat la: 05.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Într-un rar moment de unitate între republicani și democrați, Congresul SUA a criticat dur Pentagonul pentru lipsa de transparență privind deciziile strategice majore - inclusiv retragerea trupelor americane din România.
Potrivit agenției Reuters, legislatorii au acuzat marți Departamentul Apărării că ignoră preocupările Congresului și chiar că sabotează politicile președintelui american Donald Trump. Secretarul apărării Pete Hegseth a încercat să controleze fluxul de informaţii despre cea mai puternică armată din lume şi le-a spus angajaţilor Pentagonului că trebuie să obţină permisiunea înainte de a interacţiona cu membrii Congresului.
În timpul unei audieri de peste două ore în Comitetul Senatului pentru Servicii Armate, legislatorii au declarat că înalţii oficiali ai Pentagonului nu răspund la întrebările şi preocupările Congresului. Senatorul Dan Sullivan, republican, l-a menţionat în mod special pe Elbridge Colby, cel mai înalt oficial al Pentagonului în materie de politici. „Omule, nici măcar nu primesc un răspuns, şi noi suntem în echipa ta", a spus Sullivan exasperat, adăugând că este mai greu să obţină un răspuns de la Colby decât să vorbească cu Hegseth sau chiar cu Trump.
Colby „s-a descurcat foarte prost în această privinţă. Cel mai rău din administraţie", a spus Sullivan. Echipa lui Colby, cunoscută sub numele de Biroul Subsecretarului Apărării pentru Politici, este unul dintre cele mai puternice departamente ale Pentagonului, responsabil cu formularea de recomandări de politică pentru Hegseth. Un domeniu care a fost supus unei analize amănunţite a fost comunicarea planurilor SUA de a reduce numărul trupelor prezente pe flancul estic al Europei, în România, o decizie care a fost criticată de legislatorii republicani de top atunci când a fost anunţată săptămâna trecută.
În cadrul audierii de marţi, Austin Dahmer, candidat pentru funcţia de secretar adjunct al apărării pentru strategie, planuri şi capacităţi, a declarat că legislatorii au fost informaţi de trei ori cu privire la această chestiune înainte de anunţ. Congremenii au spus imediat că această afirmaţie nu este corectă. „Puteţi să-mi spuneţi cine le-a organizat, datele... pentru că eu nu am fost invitat", a spus senatorul republican Rick Scott.
Preşedintele comisiei, senatorul republican Roger Wicker, a întrerupt la rândul său discuţia şi a spus clar că aceste informări nu au avut loc. „De unde aţi obţinut această informaţie?" l-a întrebat pe Dahmer. Acesta a admis că se pare că a existat o neînţelegere. Congresmenii păreau, de asemenea, confuzi în ceea ce priveşte obiectivele Pentagonului şi dacă acestea sunt în concordanţă cu priorităţile lui Trump.
Senatorul democrat Jacky Rosen a spus că Pentagonul a făcut puţine eforturi pentru a contacta Congresul în vederea discutării strategiei sale de apărare naţională - un document care, potrivit oficialilor, urmează să fie publicat în curând şi care va prezenta priorităţile departamentului. „Nu vedem niciun sentiment de urgenţă în relaţia cu Congresul. Nu vedem niciun sentiment de urgenţă în relaţia cu Congresul", a spus repetat Rosen.
Unii oficiali ai Pentagonului au spus că ei înşişi au dificultăţi de a înţelege priorităţile administraţiei, care în ultimele luni a ridicat în prim-plan probleme ce fuseseră lăsate în plan secund, precum testele nucleare, democraţia în Venezuela şi traficul de cocaină. În mai multe rânduri, Pentagonul a suspendat efectiv livrările de arme către Ucraina, doar pentru ca Trump să revină asupra acestei decizii. „Am văzut că politica biroului diferă de politica preşedintelui... Este ăsta un lucru bun pentru noi?", a întrebat Scott.
Fostul negociator american pentru Ucraina, Kurt Volker, a declarat pentru Euronews că anunțul „nu este mesajul pe care Statele Unite trebuie să i-l transmită în acest moment lui Putin. Nu cred că, Casa Albă își dorește acest lucru; pur și simplu nu a fost foarte bine coordonat".
Volker însuși consideră că nici nu este exclus ca acesta să fie „un alt caz în care Pentagonul ia o decizie despre care Casa Albă nu este informată și apoi trebuie să dea înapoi". Fostul negociator se referă la precedentul în care secretarul de război Hegseth a anulat livrările de sisteme de apărare aeriană către Ucraina, surprinzând atât Casa Albă, cât și Kievul.
Cu toate acestea, un oficial al guvernului de la Washington a confirmat pentru Euronews că „părțile relevante erau conștiente de decizie, care a fost luată în timp ce națiunile europene continuă să țină cont de apelul președintelui Trump de a-și spori forțele, de a investi mai mult în apărare și de a-și asuma o responsabilitate mai mare pentru protejarea regiunii".
Statele NATO, pe de altă parte, se așteaptă ca Statele Unite să retragă un număr semnificativ de trupe de pe teritoriul european, în conformitate cu schimbarea de priorități, anunţată deja de administrația Trump. Administrația a vorbit deschis despre repoziționarea sa geostrategică în Marea Chinei de Sud.
În consecință, țările europene NATO și Canada s-au angajat să își asume povara securității europene, inclusiv costurile sprijinului militar pentru Ucraina. Cu toate acestea, o retragere puternică a SUA ar lăsa flancul estic al Europei vulnerabil.
Volker a declarat că mișcarea recentă a lui Hegseth pare prematură, având în vedere tensiunile continue și refuzul președintelui rus Vladimir Putin de a se angaja în mod semnificativ în discuții menite să pună capăt războiului din Ucraina. Recent, Trump a fost de acord să se întâlnească cu șeful Kremlinului la Budapesta, în încercarea de a relansa discuțiile de pace blocate, dar a anulat inițiativa după ce Moscova a refuzat să renunțe la revendicările sale teritoriale asupra Ucrainei.
Deși cifra de 800 de soldați retrași pare relativ mică în comparație cu cei aproximativ 80.000-90.000 de soldați rămași, decizia transmite un mesaj politic lumii cu privire la intențiile Statelor Unite în ceea ce privește securitatea europeană, potrivit lui Volker, care a fost trimisul lui Trump în Ucraina în timpul primei sale administrații și ambasadorul SUA la NATO în timpul președinției lui George W. Bush. Diplomatul american a adăugat că nu vede nicio justificare militară în spatele deciziei de retragere a trupelor în acest moment.
Potrivit lui Volker, este necesar să se țină cont de „viteza cu care europenii își măresc cheltuielile pentru apărare și sunt capabili să acopere costurile pe continent. Pe scurt, există un calendar de respectat și trebuie să luăm în considerare mixul de forțe şi de unde este cel mai bine să ne retragem. Avem o prezență destul de mare a trupelor, cea mai mare din ultimii 30 de ani", a declarat Volker, menționând că în timpul președinției Obama, trupele americane din Europa au scăzut la 30.000.
Nominalizarea lui Elbridge Colby, cu o poziție de ofițer de război, în funcția de subsecretar de război al SUA a ridicat îndoieli cu privire la viitoarele planuri din Europa. Colby a insistat mult timp pentru o schimbare a priorităților SUA către China și potențialele sale planuri de invazie a Taiwanului.
„Rusia însă, rămâne o problemă imediată", a remarcat Volker. „Iar China urmărește îndeaproape modul în care ne comportăm cu aliații noștri și cum ne descurcăm cu Rusia. Xi simte că modul în care ne descurcăm cu Rusia va reflecta modul în care aliații NATO și Statele Unite se apără reciproc împotriva regimurilor autocratice."
Pentagonul este pe cale să publice o analiză a opțiunilor globale pentru a determina unde ar trebui desfășurate trupele americane în întreaga lume. Momentul exact al analizei este necunoscut; ar putea avea loc la începutul anului 2026, însă capitalele europene NATO se tem că, după aceste decizii, ar putea fi mai expuse războiului hibrid în curs cu Rusia.
În ultimele săptămâni, o serie de drone - despre care se crede că provin din Rusia - și avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian NATO în mai multe țări, inclusiv în Polonia, România și Danemarca. Capitalele occidentale sunt convinse că incursiunile în spațiul aerian fac parte din planul lui Putin de a testa și, eventual, de a diviza unitatea Alianței Atlantice.
Între timp, fostul ambasador al SUA la NATO, Ivo Daalder, susține că președintele SUA vizează o confruntare majoră cu emisfera vestică, în special cu Venezuela. Statele Unite l-au acuzat pe președintele Nicolas Maduro că în fapt conduce un narcostat și o bandă de traficanți de droguri care, potrivit lui Trump, reprezintă o amenințare iminentă la adresa securității SUA.
Daalder consideră că administrația Trump este pe cale să se angajeze într-o reorientare profundă a politicii externe americane: „Sincer, nu doar din Europa, ci și din Orientul Mijlociu și din Asia către cele două Americi și emisfera vestică. Aceasta înseamnă că «Europa este din ce în ce mai singură. Asistăm la o dezangajare a SUA față de securitatea europeană»."
„Astăzi, în Caraibe, Statele Unite nu numai că au desfășurat o șaptea parte din Marina lor. Au desfășurat mai multă putere militară decât oricând din 1962, în timpul crizei rachetelor cubaneze", a declarat Daalder pentru Euronews de acasă, din Chicago. Armata americană a lansat o duzină de atacuri asupra navelor din apele venezuelene, ucigând zeci de oameni. Guvernul susține că vizează clanul venezuelean Tren de Aragua. Maduro, pe de altă parte, a condamnat recenta escaladare a administrației americane, spunând că Washingtonul „fabrică un nou război etern" împotriva țării sale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Memoria noastră se stocheaza inafara creierului in țesătura universului si nu depinde de spatiu si timp
"Ce se intampla daca amintirile tale nu sunt stocate in creierul tau?", isi pune intrebarea celebrul cercetator, matemet ...
-
Oamenii de știință tocmai au dezvăluit cum arată de fapt un foton, iar acest lucru schimbă totul! VIDEO
Nu este un punct. Nu este o sfera. Este un camp electromagnetic tridimensional care se propaga prin spațiu și timp. Dece ...
-
Amenințarea Cuantică: O Apocalipsă Digitală se anunță la orizont. Computerele viitorului vor sparge orice chei de criptare, inclusiv parolele si protectiile bancare
În viitorul nu prea indepartat, lumea digitala așa cum o cunoaștem ar putea face fața unei schimbari fundamentale. ...
-
Cum se calculează prețul final al gigacaloriei. Câți bani vor scoate din buzunar bucureștenii pentru căldură iarna aceasta
Prețul pe care il vor plati bucureștenii pentru caldura livrata in apartamentele care sunt racordate la sistemul central ...
-
Cine este bărbatul care s-a împușcat în cap în timp ce făcea live pe TikTok - A făcut parte dintr-o comunitate din Neamț
Barbatul care s-a impușcat in cap in timpul unui live pe o rețea de socializare este Simion Stan, fost președinte și lid ...
-
Bolojane, uite aici "austeritate"! O țară uriașă va oferi 3 ore pe zi de energie gratuită tuturor cetățenilor
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solara gratuita in fiecare zi gospodariilor, inclusiv celor fara panour ...
-
Primar musulman la New York. Favoritul lui Donald Trump pierde alegerile la limită. Democrații revin cu o victorie spectaculoasă
Zohran Mamdani, un socialist democratic in varsta de 34 de ani, a caștigat alegerile pentru primarul orașului New York, ...
-
Fizicienii au depășit viteza luminii fără a încălca legile lui Einstein. Cum a fost posibil?
Cercetatorii de la Universitatea din Rochester au transmis cu succes informații mai rapid decat lumina printr-o „b ...
-
A fost atinsă singularitatea in protectia informatiei: China a spart criptarea RSA cu un computer cuantic amenințând securitatea globală a datelor VIDEO
O echipa din China tocmai a demonstrat ca matematica din spatele criptarii RSA incepe sa se supuna voinței domeniului cu ...
-
Dan Diaconescu cere 10 milioane de euro de la Realitatea TV, Maricel Păcurariu și Anca Alexandrescu pentru folosirea mărcii „Televiziunea Poporului"
Scandal media de proporții: Dan Diaconescu, fondatorul OTV și fost realizator al emisiunii „Dan Diaconescu Direct" ...
-
Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval italian. Ce le-a spus salvatorilor
Roma a trait luni, 3 noiembrie, o zi de coșmar, marcata de prabușirea unei porțiuni a turnului medieval Torre dei Conti, ...
-
Ministerul Finanțelor anunță măsuri radicale in cazul BID: "Conducerea va fi schimbată"
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), singura banca de dezvoltare deținuta integral de statul roman, va trece printr- ...
-
19 decembrie, Muzeul Tăranului: ZEPPELIN XPERIMENT - MIKE GODOROJA & BLUE SPIRIT
Dupa succesul repurtat de-a lungul anilor cu cele doua proiecte Balkanik Zeppelin și Zeppelin Xperiment care l-au dus la ...
-
Tendințe în mișcare: cum alegi încălțămintea potrivită pentru un stil activ
Într-o lume in care confortul și stilul merg mana in mana, alegerea pantofilor potriviți devine o prioritate pentr ...
-
Colagen în timpul menopauzei - ce rol are? + Suplimente cu colagen eficiente în 2025
Menopauza este o etapa naturala din viața fiecarei femei, dar schimbarile pe care le aduce pot fi resimțite nu doar la n ...
-
Cu dedicație de la Guvern pentru afacerile cu statul: Suma care s-a strâns de fapt după prima lună de aplicare a colectarii CASS inclusiv de la pensionari
Pensionarii care incaseaza pensii mai mari de 3.000 de lei au contribuit, in luna august, cu peste 35 de milioane de lei ...
-
Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti în această toamnă
"MIHAI ȘI MIHAELA" este un spectacol special, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de fonda ...
-
"Viața în oglindă" ar putea deveni o amenințare biologică dacă ar fi scăpată în mediul natural
„Viața in oglinda" este un concept fascinant din biologia moleculara care exploreaza existența unor forme de viața ...
-
"Electricitatea Murdară" generata in locuinte de panourile solare poate avea efecte adverse grave legat de tehnologia "Internet Of Things"
Tot mai mulți oameni aleg panourile solare, convinși ca devin astfel independenți de marile companii energetice. Dar exi ...
-
Era tribalismului politic sau "sectarian war": realitatea nu poate fi ocolită, puneți-vă centurile. Urmează MAGA românească
Vizibil ca am intrat in era tribalismului politic unde in esența totul se duce spre radicalizarea lui "ai noștri" și "st ...
-
Israelul pregătește introducerea pedepsei capitale - Vot pozitiv în Knesset
Comisia pentru securitate nationala a Parlamentului israelian (Knesset) a votat luni in favoarea unui proiect de lege ca ...
-
Teoria tuturor teoriilor conspiratiei: Motivele terifiante pentru care inteligența artificială ar putea intra în conflict cu omenirea
Pe masura ce progresele in domeniul inteligenței artificiale accelereaza, tot mai mulți experți ridica o intrebare esenț ...
-
Meteorologii ANM au emis prognoza pe termen lung: Ne așteaptă o lună noiembrie total atipică
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, prognoza valabila pana la ...
-
Euro digital intră în faza finală. Christine Lagarde a anunțat când va avea loc lansarea "controlului total si saracia generală"
Președintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a anunțat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca proiectul ...
-
Cel mai bogat om al planetei "arată semne de îmbătrânire accelerată". Ce spun medicii despre Elon Musk
Elon Musk, miliardarul care deține platforma X (fosta Twitter), a aparut vizibil schimbat intr-o recenta intervenție pub ...
-
Val de falimente în România: creștere de 35% a insolvențelor față de anul trecut
Conform datelor publicate de platforma de analiza financiara RisCo, in luna octombrie 2025 au fost inregistrate 989 de d ...
-
Cum au fraudat frații miliardari Micula statul cu sute de milioane de euro. Perchezitii DIICOT pentru recuperarea a 400 de milioane de euro
Procurorii DIICOT și polițiștii economici efectueaza luni percheziții in județul Bihor la mai multe societați din grupul ...
-
Legătura cu OZN-urile: Testele nucleare din anii 50 au provocat apariția unor fenomene cerești inexplicabile
Luminile enigmatice care au traversat cerul in anii 1940 și 1950, adesea catalogate drept fenomene aeriene neidentificat ...
-
A rămas insarcinata cu Inteligenta Artificială asistată de robotică: La 13 zile de la transfer femeia a avut un test de sarcina pozitiv
Colaborarea intre tehnologii de ultima generație, precum inteligența artificiala și robotica, a facut posibila o sarcina ...
-
Americanii au dezvoltat primul submarin nedetectabil cu propulsie magnetică. Cum vor să-l folosească Statele Unite
În Statele Unite, compania de aparare General Atomics dezvolta un submarin cu o tehnologie fara precedent, concepu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu