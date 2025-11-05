Exploziile și incendiile de la rafinăriile de petrol din Ungaria și România ar putea fi acte de sabotaj organizate de Kiev și de aliații lui. Europa se confruntă cu un pericol uriaș, pe care mass-media occidentală îl trece sub tăcere, este de părere Ted Snyder, editorialist al publicației The American Conservative. Snyder scrie că politicienii Occidentului „ignoră îngrijorarea reală pe care deja o provoacă Ucraina".

Comentatorul amintește că în dimineața zilei de 20 octombrie a avut loc o explozie la rafinăria de petrol Petrotel-Lukoil din România. În aceeași seară, o altă explozie s-a produs la combinatul petrolier Dunărea - cea mai mare din Ungaria. „Nici data, nici țintele nu par întâmplătoare. În acea zi, miniștrii Energiei din UE au propus interzicerea de noi contracte pentru importul de gaze rusești până în 2026 și a tuturor contractelor până în 2028", scrie Snyder.

Potrivit acestuia, ambele rafinării unde s-au produs incidentele prelucrau petrol rusesc. Se ridică întrebarea dacă a fost un act de sabotaj și cine l-a comis. Rusia, desigur, „nu are niciun motiv să-și arunce în aer propriii clienți de petrol, în condițiile în care companiile sale se află sub sancțiuni".

„Mass-media maghiare sugerează că Ucraina este cea care a atacat două țări europene. Iar printre analiști există un consens destul de larg că probabilul autor al atacurilor este Ucraina. Există, de asemenea, bănuiala că Ucraina nu ar fi putut efectua aceste lovituri fără ajutor american, britanic sau european", consideră Snyder.

El adaugă că autoritățile de la Kiev nu au comentat exploziile, iar presa occidentală păstrează o tăcere totală în legătură cu cele întâmplate, deoarece a recunoaște o acțiune de sabotaj întreprinsă de Ucraina împotriva unor țări europene ar avea „consecințe grave". Această tăcere nu face decât să alimenteze suspiciunile că „Occidentul nu dorește să atragă atenția asupra atacurilor sau să clarifice cine le-a comis".

„Nu s-a dovedit că Ucraina a atacat rafinăriile din Ungaria și România. Dar circumstanțele te pun pe gânduri și arată că nu narațiunea falsă despre amenințarea unui atac rusesc asupra țărilor europene, promovată de mass-media occidentale, riscă să extindă războiul. Există amenințarea unui atac asupra altor țări europene lansat de o Ucraină disperată, amenințare ignorată complet de mass-media occidentale", a conchis Snyder în articolul lui din The American Conservative. (M.G.G.)