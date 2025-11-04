"Electricitatea Murdară" generata in locuinte de panourile solare poate avea efecte adverse grave legat de tehnologia "Internet Of Things"
Postat la: 04.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Tot mai mulți oameni aleg panourile solare, convinși că devin astfel independenți de marile companii energetice. Dar există o teorie care spune că această libertate ar putea fi, nu doar doar o altă formă de dependență (prin taxa pe soare) dar mai ales ar aduce o serie de noi probleme la pachet.
Potrivit acestei viziuni, panourile solare nu ar fi o invenție recentă, ci o tehnologie reactivată, apărută inițial în jurul anului 1900, dar uitată și relansată într-o formă nouă, „verde". Diferența? Acum, de cele mai multe ori, e complet integrată în rețea. În teorie, fiecare casă echipată cu panouri devine un mic inverter, care transformă curentul continuu (DC) în curent alternativ (AC) și îl trimite înapoi în sistemul național. Această reconversie constantă ar genera ceea ce unii numesc „electricitate murdară", adică fluctuații electromagnetice ce pot circula prin întreaga locuință.
Dr. Samuel Milham, autorul cărții Dirty Electricity, a scris că expunerea prelungită la astfel de fluctuații ar putea avea efecte biologice nedorite. Nu există un consens științific în această privință, dar ideea a stârnit interesul multor cercetători independenți. Iar aici intră în scenă o altă voce controversată - Debbie Tavares. Ea susține că contoarele inteligente, folosite tot mai des în casele moderne, emit mii de pulsuri electromagnetice pe secundă, similare cu semnalele unui turn de telefonie. În combinație cu sistemele solare și rețelele conectate la internet, s-ar crea un mediu electromagnetic dens, controlabil de la distanță, în care utilizatorul devine parte din infrastructură fără să-și dea seama.
Desigur, toate acestea rămân teorii - dar teorii bazate pe brevete reale, tehnologii existente și măsurători independente care merită investigate. Chiar și așa, mulți experți spun că acest risc apare mai ales la sistemele conectate la rețeaua publică (on-grid), nu la cele complet independente (off-grid), unde energia este stocată local. Indiferent de ce crezi, un lucru e sigur: independența adevărată nu vine dintr-un panou solar, ci din cunoașterea tehnologiei care îți alimentează viața. Poate că libertatea energetică nu e chiar libertate. Poate e doar începutul unei noi ere, în care totul - de la luminile din case până la bătăile inimii - devine parte dintr-o rețea globală numită „Internet of Things". Nu e teoria conspirației. E direcția în care lumea merge deja.
