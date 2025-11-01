Ar putea fi Armaghedonul Ucrainean - cea mai dură bătălie a întregului război: Au fost trimise trupele de asalt, iar rușii sunt câtă frunză, câtă iarbă
Postat la: 01.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Una dintre cele mai aprige bătălii din războiul de trei ani din Ucraina se dă în Pokrovsk, un important nod feroviar care deschide calea către Donețk, o zonă dorită intens de către Rusia. După un asediu care a durat săptămâni întregi, forțele de la Kiev găsesc acum capacitatea de a răspunde avansului rus prin lansarea unei contraofensive, uncrainenii trimițând în zonă trupele speciale de asalt, cei mai bine pregătiți soldați din Ucraina.
Potrivit presei ucrainene, forțele speciale și unitățile aeriene ale serviciilor de informații militare (HUR) au desfășurat o misiune aeriană cu unități de asalt care au atacat zone ale orașului pe care Rusia le considera sub controlul său. Cucerirea Pokrovskului reprezintă un important nod rutier și feroviar pentru Moscova, care ar putea permite Rusiei să avanseze în regiunea estică a Donetskului. Cu toate acestea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că trupele ucrainene nu sunt deloc încercuite. „Luptătorii noștri nu sunt încercuiți în Pokrovsk; situația este dificilă, dar sub control", a declarat Zelenski, respingând afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin că soldații ucraineni din orașul Donețk sunt încercuiți.
„Situația din Pokrovsk este complicată", a explicat liderul ucrainean. „Toate forțele lor sunt acolo (...) Știți că 170.000 de inamici sunt concentrați în această direcție. Este foarte mult. Și în această dimineață am vorbit cu comandantul suprem, nu sunt schimbări în Pokrovsk. În Pokrovsk se află ruși, iar forțele noastre îi distrug treptat (...) Desigur, situația este tensionată, cu inamici pe toate părțile. Vă amintiți situația din timpul operațiunii Kursk? Vă amintiți informațiile despre cum au decurs lucrurile? Sunt multe lucruri diferite. Au spus că aveam 5.000 sau 8.000 de oameni înconjurați. Ceea ce era o minciună".
Potrivit lui Zelenski, forțele armate ucrainene continuă să distrugă inamicul în această direcție, în același timp, o „bătălie serioasă" este în curs pentru Pokrovsk, iar conducerea rusă și-a stabilit obiectivul de a „cuceri orașul". Forțele ucrainene au avansat în timpul recentelor contraofensive la nord de Pokrovsk, dar au încetinit efectiv avansul soldaților Moscovei. Între timp, forțele ruse continuă să se infiltreze în Pokrovsk și la est de Myrnohrad (la est de oraș). Imaginile geolocalizate publicate vineri indică faptul că soldații din Kiev au câștigat recent teren în partea de est a Rodynske (la nord de Pokrovsk).
Imaginile geolocalizate publicate joi arătau forțele ucrainene atacând pozițiile rusești în partea de nord a orașului și în estul Rih (imediat la est de Pokrovsk), după ceea ce ISW consideră a fi o misiune de infiltrare. O sursă presupusă a fi afiliată serviciilor de informații militare din Kiev a declarat pe 29 octombrie că forțele ruse se infiltrează în Pokrovsk în grupuri de cinci până la zece persoane și că este vorba în primul rând de o „zonă gri" disputată. Ministerul Apărării rus a declarat că elemente ale Armatei a 2-a Forțe Comune avansează în interiorul Pokrovsk, inclusiv în apropierea gării centrale, și că elemente ale Brigăzii 5 Infanterie Motorizată avansează în Myrnohrad.
