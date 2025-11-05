Premierul Bolojan, pomenit în stenogramele DNA: Guvernul confirmă întâlnirea cu afaceristul din Vaslui

Cancelaria Guvernului a confirmat că pe 23 septembrie a avut loc, la Palatul Victoria, o audiență solicitată „pe chestiuni politice” de Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, care a fost însoțit de omul de afaceri Fănel Bogoș. Întâlnirea a durat aproximativ 15 minute, potrivit registrului de intrări.

Executivul precizează că discuția „nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș”, iar prim-ministrul „nu a făcut niciun fel de aprecieri” asupra acesteia. Aceeași sursă subliniază că premierul nu are cunoștință dacă cineva ar fi pretins sau primit vreun folos pentru promisiunea unei audiențe.

Premierul Ilie Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la demnitari „prin asemenea metode” atrage răspunderea celor implicați, conform legii, potrivit reacției transmise presei.

Confirmarea audienței survine pe fondul unei investigații DNA derulate de Serviciul Teritorial Iași, care miercuri a făcut 23 de percheziții în București și în mai multe județe, într-un dosar privind trafic de influență, șantaj și dare de mită. Printre persoanele vizate figurează rezerviști din servicii, un fost procuror militar și oameni de afaceri.

În documente și interceptări citate de presă, numele premierului apare ca obiect al eforturilor lui Fănel Bogoș de a obține o audiență, prin intermediul lui Mihai Barbu, pentru a-și proteja interesele comerciale. Bogoș, proprietar al Vanbet, ar fi vizat schimbarea șefului DSVSA Vaslui după sancțiuni legate de loturi de carne de pui depistate cu salmonella.

Mediafax a relatat că în interceptări Bogoș îi spunea unui interlocutor „Marți m-a chemat Bolojan la el”, iar în stenograme apar și alte nume de demnitari menționate de suspecți. Până la această oră nu există anunțuri oficiale ale procurorilor care să indice premierul ca suspect în dosar.

Potrivit unor pasaje din dosar citate de presă, suspecți ar fi afirmat în discuții că s-au plătit sume mari către intermediari pentru facilitarea accesului la demnitari, inclusiv pentru o audiență la premier. Guvernul precizează însă că întâlnirea din 23 septembrie a fost una scurtă, consemnată în registru, fără urmări administrative.

În dosarul în care apar aceste interceptări, surse au arătat că între perchezițiile DNA s-ar număra și locații legate de Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui și trezorier al PNL la nivel național, cel care a solicitat audiența la premier. DNA nu a comunicat oficial numele tuturor persoanelor vizate.