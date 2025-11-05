Un deputat de Timiș se opune reducerii traficului din București

Declarația lui Cătălin Drulă - deputat de Timis - despre taxa pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București vine în contectul în care această idee care apare periodic în dezbaterea publică de la noi de oraș.

Luna trecută, consilierul general și candidatul Dan Cristian Popescu (PSD) a propus o astfel de taxă de 3,5 euro pe zi (un fel de rovinietă pentru „străinii de Buucurești și Ilfov" ) pentru șoferii care au mașinile cu numere care nu conțin „B" sau „IF" și care circulă pe la noi prin oraș.

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, declară că nu ar fi de acord cu introducerea unor taxe pentru autovehiculele care nu sunt înmatriculate în Bucureşti şi care trec prin centrul Capitalei.

"Dacă ne referim la taxarea celor care sunt străini de loc, nu? Că asta e ideea, adică dacă au numere din alte părţi... aici, după părerea mea, e un populism dus în exces, în care, cumva trebuie găsit un duşman convenabil şi cine poate să fie duşmanul? În general este străinul. Acum văd că nici măcar nu mai trebuie să fie străin de neam, poate să fie străin de număr de înmatriculare. Dacă scrie IF în loc de B, sau altceva, din cauza lui nu avem loc în trafic. Nu e aşa!", explica Drula.

Candidatul USR mai spune că nu mai avem loc pe șosele pentru că mașinile sunt multe și acest lucru nu se poate schimba decât prin eficientizarea transportului public și fără completarea inelelor de circulație. Drulă a mai zis că „Precedentul Mamaia", unde Radu Mazăre a impus taxă (cu barieră) la intrarea în stațiune pentru mașinile care nu erau înmatriculate în judeţul Constanţa arată că ideea taxării șoferilor care au autovehicule înmatriculate în alte judeţe este neconstituţională:

"Eu nu înțeleg, cei care lansează ideile astea ca să facă vâlvă nu au văzut că astfel de taxe au fost declarate neconstituţionale? Cum ar fi taxa pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București, în viziunea consilierului PSD", spune Drulă.

Dan Cristian Popescu susține că taxa pe care o propune el ar urma să fie diferențiată în funcție de vehicul și ar urma să fie achitată pentru perioade de:

o zi - 3,5 euro

şapte zile - 6 euro

30 de zile - 9,5 euro

12 luni - 50 euro

Taxa de acces în București pentru „mașinile străine de oraș" ar urma să fie plătită online, prin SMS sau la puncte autorizate, iar verificarea se va realiza prin camere fixe şi mobile de recunoaştere a numerelor de înmatriculare, reiese din proiect.