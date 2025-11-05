Cum se calculează prețul final al gigacaloriei. Câți bani vor scoate din buzunar bucureștenii pentru căldură iarna aceasta
Postat la: 05.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Prețul pe care îl vor plăti bucureștenii pentru căldura livrată în apartamentele care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare este în plin proces de stabilire, după ce a trecut, recent, de decizia de la cel mai înalt nivel al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.
Prima decizie care stă la baza prețului din factura la căldură a bucureștenilor, pentru sezonul rece care a început la 1 noiembrie și până în vara anului viitor, a fost luată la finalul lunii trecute de responsabilii ANRE, iar în această etapă, nivelul aprobat este sub cel anterior.
„Atât valorile bonusurilor de referinţă cât şi preţurile de referinţă pentru energia termică, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 63/2025, sunt mai mici decât cele aprobate prin Ordinul ANRE nr. 24/2025, excepţie făcând valorile aprobate pentru centralele care utilizează combustibil solid", au transmis oficialii ANRE.
Preţurile de referinţă pentru energia termică, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 64/2025, stau la baza determinări preţurilor reglementate pentru energia termică livrată în SACET aplicabile în perioada noiembrie-decembrie 2025 și semestrul I al anului 2026.
Deciziile, pe baza solicitărilor producărilor, în acest caz, al companiei Electrocentrale București (ELCEN), au fost aprobate în şedinţa Comitetului de Reglementar al ANRE din data de 24 octrombrie.
Potrivit procedurii, preţurile reglementate aprobate sunt pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte şi destinată SACET, în perioada noiembrie - decembrie 2025 și în anul 2026, din centrale de cogenerare care au accesat schema de sprijin de tip bonus şi din centrale de cogenerare care nu au accesat această schemă de sprijin, respectiv preţul de producere.
Conform documentelor, preţurile reglementate aprobate sunt pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte şi destinată SACET, din centralele CET București Sud, CET București Vest, CET Progresu și CET Grozăvești aparținând ELCEN, sunt:
În noiembrie 2025 - martie 2026:
De 290,20 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii casnici,
De 354,98 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii noncasnici,
Din 1 aprilie, prețul reglementat aprobat este de 354,98 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.
Aceste prețuri sunt sub nivel aprobat în deciziile ANRE anterioare:
În noiembrie 2023 - martie 2024:
De 341,89 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii casnici,
De 483,21 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii noncasnici,
Din aprilie - iunie 2024, de 483,21 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici,
Din iulie - octombrie 2024, de 310,78 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.
În noiembrie 2024 - martie 2025:
De 278,51 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii casnici,
De 323,18 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru consumatorii noncasnici,
Din aprilie - iunie 2025, de 338,56 lei /MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici,
Din iulie - octombrie 2025, de 368,60 lei/MWh, exclusiv TVA, atât pentru consumatorii casnici, cât și cei noncasnici.
Prețul final al gigacaloriei va fi decis după ce va fi dezbătut - luând în calcul și componentele de transport și distribuție - și aprobat la nivelul administrației locale.
„Aceste preţuri nu sunt preţuri local finale aplicabile consumatorilor de energie termică alimentaţi din SACET cu apă fierbinte. Pe baza acestor preţuri, a tarifelor de transport, a celor de distribuţie şi furnizare energie termică se determină preţul local pentru energia termică, preţ care trebuie aprobat prin hotărâre a Consiliului Local respectiv. De asemenea, tot prin hotărâre, Consiliului Local stabileşte şi nivelul subvenţiei acordate consumatorilor de energie termică de tip populaţie. Astfel, preţul de facturare a energiei termice către populaţie este suma dintre preţul de producere şi tarifele menţionate mai sus, din care se scade subvenţia acordată de consilul Local respectiv, dacă acesta acordă o asemenea subvenţie", a explicat ANRE.
Potrivit ANRE, atât Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), principalul producător de energie termică al Capitalei, cât și compania Termoenergetica, operatorul sistemului de alimentare cu energie termică, depun la ANRE documentația specifică prin care își argumentează prețul propus pentru gigacalorie.
În esență, prețul final facturat al gigacaloriei este decisiv influențat de cuantumul subvenției pe care decid consilierii general ai Capitalei să o acorde. Astfel, procedura de revizuire a tarifului presupune etapele de fundamentare, avizare de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și aprobarea finală prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.
ELCEN propune un preț de producere a gigacaloriei, dar în baza metodologiei specifice pentru cogenerare, nu pe cea generală SACET (Sistemele de Alimentare Centralizată cu Energie Termică), dar rezultatul, prețul aprobat de ANRE, intră în lanțul SACET și devine baza pentru calculul prețului final.
Potrivit oficialilor Termoenergetica, ultimele ajustări pentru prețul către populație au fost realizate prin HCGMB nr. 169/30.03.2022, când s-a decis stabilirea valorii de 330 lei/Gcal, urmată de HCGMB nr. 13/2023, când s-a stabilit modificarea unității de măsură la 283,75 lei/MWh, însă fără creștere de valoare.
De precizat că facturile bucureștenilor la apă caldă și încălzire au crescut, începând cu consumul aferent lunii august, ca urmare a majorării taxei pe valoare adăugată standard și a celei reduse, pentru sezonul rece.
Specialiștii Termoenergetica au calculat cât înseamnă de fapt această majorare pentru buzunarul oamenilor ale căror locuințe sunt racordate la sistemul de termoficare, pentru un apartament mediu, într-o lună de vară și una de iarnă.
ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România (40%) şi este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%), cu o cotă de piață de energie electrică livrată în rețele la nivel național de aproximativ 4%, potrivit datelor publice. Compania asigură căldură în sistem centralizat pentru aproximativ 550.000 de apartamente din Capitală și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.
Ministerul Energiei este cel care are în subordonare ELCEN, proprietar al CET-urilor, în timp ce Termoenergetica este o companie a Primăriei Municipiului București. ELCEN, la care Ministerul Energiei deține 97,51% din acţiuni, alături de SNGN Romgaz (2,49%), este proprietarul celor patru termocentrale în Bucureşti, cu o putere electrică instalată de 636,25 MW și puterea termică de 4.375,25 Gcal/h, respectiv CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.
Termoenergetica, succesoarea RADET, este, din 1 decembrie 2019, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov și are în exploatare sistemul de transport şi distribuţie (954,09 km conducte - reţele termice primare și 2.963,3 km conducte - reţele termice secundare), pe lângă alte peste 1.000 de puncte termice, staţii centralizatoare sau centrale termice de cvartal.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cine este bărbatul care s-a împușcat în cap în timp ce făcea live pe TikTok - A făcut parte dintr-o comunitate din Neamț
Barbatul care s-a impușcat in cap in timpul unui live pe o rețea de socializare este Simion Stan, fost președinte și lid ...
-
Bolojane, uite aici "austeritate"! O țară uriașă va oferi 3 ore pe zi de energie gratuită tuturor cetățenilor
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solara gratuita in fiecare zi gospodariilor, inclusiv celor fara panour ...
-
Primar musulman la New York. Favoritul lui Donald Trump pierde alegerile la limită. Democrații revin cu o victorie spectaculoasă
Zohran Mamdani, un socialist democratic in varsta de 34 de ani, a caștigat alegerile pentru primarul orașului New York, ...
-
Fizicienii au depășit viteza luminii fără a încălca legile lui Einstein. Cum a fost posibil?
Cercetatorii de la Universitatea din Rochester au transmis cu succes informații mai rapid decat lumina printr-o „b ...
-
A fost atinsă singularitatea in protectia informatiei: China a spart criptarea RSA cu un computer cuantic amenințând securitatea globală a datelor VIDEO
O echipa din China tocmai a demonstrat ca matematica din spatele criptarii RSA incepe sa se supuna voinței domeniului cu ...
-
Dan Diaconescu cere 10 milioane de euro de la Realitatea TV, Maricel Păcurariu și Anca Alexandrescu pentru folosirea mărcii „Televiziunea Poporului"
Scandal media de proporții: Dan Diaconescu, fondatorul OTV și fost realizator al emisiunii „Dan Diaconescu Direct" ...
-
Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval italian. Ce le-a spus salvatorilor
Roma a trait luni, 3 noiembrie, o zi de coșmar, marcata de prabușirea unei porțiuni a turnului medieval Torre dei Conti, ...
-
Ministerul Finanțelor anunță măsuri radicale in cazul BID: "Conducerea va fi schimbată"
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), singura banca de dezvoltare deținuta integral de statul roman, va trece printr- ...
-
19 decembrie, Muzeul Tăranului: ZEPPELIN XPERIMENT - MIKE GODOROJA & BLUE SPIRIT
Dupa succesul repurtat de-a lungul anilor cu cele doua proiecte Balkanik Zeppelin și Zeppelin Xperiment care l-au dus la ...
-
Tendințe în mișcare: cum alegi încălțămintea potrivită pentru un stil activ
Într-o lume in care confortul și stilul merg mana in mana, alegerea pantofilor potriviți devine o prioritate pentr ...
-
Colagen în timpul menopauzei - ce rol are? + Suplimente cu colagen eficiente în 2025
Menopauza este o etapa naturala din viața fiecarei femei, dar schimbarile pe care le aduce pot fi resimțite nu doar la n ...
-
Cu dedicație de la Guvern pentru afacerile cu statul: Suma care s-a strâns de fapt după prima lună de aplicare a colectarii CASS inclusiv de la pensionari
Pensionarii care incaseaza pensii mai mari de 3.000 de lei au contribuit, in luna august, cu peste 35 de milioane de lei ...
-
Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti în această toamnă
"MIHAI ȘI MIHAELA" este un spectacol special, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de fonda ...
-
"Viața în oglindă" ar putea deveni o amenințare biologică dacă ar fi scăpată în mediul natural
„Viața in oglinda" este un concept fascinant din biologia moleculara care exploreaza existența unor forme de viața ...
-
"Electricitatea Murdară" generata in locuinte de panourile solare poate avea efecte adverse grave legat de tehnologia "Internet Of Things"
Tot mai mulți oameni aleg panourile solare, convinși ca devin astfel independenți de marile companii energetice. Dar exi ...
-
Era tribalismului politic sau "sectarian war": realitatea nu poate fi ocolită, puneți-vă centurile. Urmează MAGA românească
Vizibil ca am intrat in era tribalismului politic unde in esența totul se duce spre radicalizarea lui "ai noștri" și "st ...
-
Israelul pregătește introducerea pedepsei capitale - Vot pozitiv în Knesset
Comisia pentru securitate nationala a Parlamentului israelian (Knesset) a votat luni in favoarea unui proiect de lege ca ...
-
Teoria tuturor teoriilor conspiratiei: Motivele terifiante pentru care inteligența artificială ar putea intra în conflict cu omenirea
Pe masura ce progresele in domeniul inteligenței artificiale accelereaza, tot mai mulți experți ridica o intrebare esenț ...
-
Meteorologii ANM au emis prognoza pe termen lung: Ne așteaptă o lună noiembrie total atipică
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, prognoza valabila pana la ...
-
Euro digital intră în faza finală. Christine Lagarde a anunțat când va avea loc lansarea "controlului total si saracia generală"
Președintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a anunțat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca proiectul ...
-
Cel mai bogat om al planetei "arată semne de îmbătrânire accelerată". Ce spun medicii despre Elon Musk
Elon Musk, miliardarul care deține platforma X (fosta Twitter), a aparut vizibil schimbat intr-o recenta intervenție pub ...
-
Val de falimente în România: creștere de 35% a insolvențelor față de anul trecut
Conform datelor publicate de platforma de analiza financiara RisCo, in luna octombrie 2025 au fost inregistrate 989 de d ...
-
Cum au fraudat frații miliardari Micula statul cu sute de milioane de euro. Perchezitii DIICOT pentru recuperarea a 400 de milioane de euro
Procurorii DIICOT și polițiștii economici efectueaza luni percheziții in județul Bihor la mai multe societați din grupul ...
-
Legătura cu OZN-urile: Testele nucleare din anii 50 au provocat apariția unor fenomene cerești inexplicabile
Luminile enigmatice care au traversat cerul in anii 1940 și 1950, adesea catalogate drept fenomene aeriene neidentificat ...
-
A rămas insarcinata cu Inteligenta Artificială asistată de robotică: La 13 zile de la transfer femeia a avut un test de sarcina pozitiv
Colaborarea intre tehnologii de ultima generație, precum inteligența artificiala și robotica, a facut posibila o sarcina ...
-
Americanii au dezvoltat primul submarin nedetectabil cu propulsie magnetică. Cum vor să-l folosească Statele Unite
În Statele Unite, compania de aparare General Atomics dezvolta un submarin cu o tehnologie fara precedent, concepu ...
-
Cum să îți cureți plămânii în mod natural. Resursele care sunt la îndemâna tuturor
Plamanii sunt organe vitale responsabile pentru oxigenarea organismului și au o capacitate remarcabila de auto-curațare. ...
-
Shein retrage de la vânzarea pe piața europeană păpuşi sexuale cu aspect de copil care erau destinate pedofililor sub acoperire
Retailerul online chinez Shein a retras de la vanzare papusi sexuale cu aspect infantil, dupa ce acestea au fost descope ...
-
Scandal cat Casa Albă! Donald Trump anunță că SUA nu vor da liber cipul Nvidia pentru export
Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca țara sa nu va da liber cipul Nvidia pentru export. Acesta este ...
-
Care este de fapt situația rachetelor nucleare din lume: Câte se află în Europa și cine deține supremația
Reluarea testelor nucleare de catre Statele Unite, anunțata de președintele Donald Trump dupa o pauza de 33 de ani, read ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu