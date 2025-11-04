Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval italian. Ce le-a spus salvatorilor
Postat la: 04.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Roma a trăit luni, 3 noiembrie, o zi de coșmar, marcată de prăbușirea unei porțiuni a turnului medieval Torre dei Conti, situat în apropierea Colosseumului. În mijlocul haosului și al norilor de praf, un român în vârstă de 66 de ani, Octav Stroici, originar din Suceava, a rămas prins sub moloz timp de peste 11 ore.
Ultimele sale cuvinte, transmise echipelor de salvare, au fost publicate de prestigioasa publicație italiană La Repubblica. „Grăbește-te, nu mă pot mișca, nu mai suport, salvați-mă", au fost ultimele cuvinte ale românului. Octav locuia împreună cu soția și fiica sa în Monterotondo, lângă Roma, și făcea parte din echipa de muncitori angajată pentru restaurarea turnului Torre dei Conti. Pe măsură ce orele treceau, aceste cuvinte au devenit un crâmpei de speranță pentru pompierii care, neobosiți, au săpat printre dărâmături, uneori chiar cu mâinile goale, încercând să ajungă la bărbat.
După ore întregi de tensiune și eforturi eroice, Octav a fost în cele din urmă extras din moloz printr-o gaură îngustă. Aplauzele prelungite ale celor prezenți la fața locului au sărbătorit reușita salvatorilor, dar starea românului s-a dovedit a fi critică. Soția sa, Mariana, și fiica Alina, venită din Puglia, au urmărit întreaga operațiune cu lacrimi în ochi, rugându-se pentru viața lui. Imediat ce a fost urcat în ambulanță, Octav a primit masaj cardiac. „Să sperăm", a fost singurul mesaj al echipei medicale care îl transporta spre Policlinico Umberto I. Însă speranța s-a stins puțin după miezul nopții, când inima lui Octav Stroici a încetat să mai bată.
Incidentul a avut loc luni, în jurul orei 11:30, când o porțiune din Torre dei Conti s-a prăbușit cu un zgomot asurzitor, care a alarmat turiștii și locuitorii din zonă. Alți trei muncitori, printre care un român de 48 de ani, au fost inițial blocați la nivelul superior al clădirii, dar au fost salvați, suferind răni ușoare. Turnul, înalt de 29 de metri, fusese abandonat din 2006 și se afla în renovare într-un proiect de restaurare de patru ani, ce urma să fie finalizat anul viitor. Potrivit autorităților, Octav mai avea doar un an până la pensionare. Salvatorii au descris operațiunea drept extrem de periculoasă: „O singură mișcare greșită și totul se prăbușește", a mărturisit un pompier epuizat, explicând dificultatea accesului printre solaii și molozul instabil.
