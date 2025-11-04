Cu dedicație de la Guvern pentru afacerile cu statul: Suma care s-a strâns de fapt după prima lună de aplicare a colectarii CASS inclusiv de la pensionari
Postat la: 04.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Pensionarii care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei au contribuit, în luna august, cu peste 35 de milioane de lei la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) - principala sursă de finanţare a sistemului public de sănătate. August este prima lună în care se aplică prevederile Legii 141/2025, care introduce plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru această categorie de pensionari.
Legea 141/2025 reprezintă cea mai amplă reformă a sistemului de finanţare a asigurărilor de sănătate din ultimii 26 de ani, vizând o lărgire a bazei de contribuabili pentru a susţine creşterea costurilor din sistemul sanitar. În primele opt luni ale anului 2025, veniturile FNUASS au urcat la 60,1 miliarde de lei, în creştere cu peste 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Din această sumă, 51,4 miliarde de lei provin din contribuţii de asigurări, cu 27% mai mult decât în 2024.
Creşterea veniturilor, combinată cu dublarea subvenţiilor primite de la bugetul de stat, a dus la o reducere semnificativă a deficitului Fondului. Acesta a ajuns la 1,3 miliarde de lei în perioada ianuarie-august 2025, de cel puţin trei ori mai mic decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.
FNUASS este administrat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), iar fondurile sale provin din CASS reţinută de la angajaţi şi alte categorii de contribuabili, taxa clawback şi subvenţii de la bugetul de stat. Din aceşti bani sunt finanţate serviciile medicale, medicamentele, dispozitivele medicale şi salariile personalului din sistemul public de sănătate. Noua contribuţie a pensionarilor cu venituri peste 3.000 de lei vine ca parte a efortului Guvernului de a asigura o finanţare sustenabilă a sistemului sanitar şi de a reduce presiunea asupra bugetului de stat.
