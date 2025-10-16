Duma Rusiei a votat cu o majoritate covârșitoare sa trimită lovituri prin misile pe teritoriul SUA în condițiile în care Tomahawk-urile americane date in folosinta Ucrainei vor lovi Rusia.

De asemenea, șeful FSB, Alexander Bortnikov, a anunțat că agenți MI6 și SAS pregătesc pe teritoriul Rusiei o acțiune de sabotaj a conductei Turkish Stream.

Anunțul nu este întâmplător, fiind un avertisment direct adresat Marii Britanii, ceva gen „știm ce puneți la cale, iar dacă o veți face veți suporta consecințele".

De altfel, Rusia a reluat legăturile militare cu Cuba, într-o mișcare surprinzătoare care readuce armata rusă în coasta SUA. Pe moment au fost deplasați consultanți militari în Cuba. In urma intelegerii, rusii urmeaza sa inarmeze cu rachete Cuba.