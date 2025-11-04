Dan Diaconescu cere 10 milioane de euro de la Realitatea TV, Maricel Păcurariu și Anca Alexandrescu pentru folosirea mărcii „Televiziunea Poporului"

Scandal media de proporții: Dan Diaconescu, fondatorul OTV și fost realizator al emisiunii „Dan Diaconescu Direct", a notificat oficial Realitatea TV Plus, Maricel Păcurariu și Anca Alexandrescu că le solicită despăgubiri în valoare de 10 milioane de euro pentru utilizarea neautorizată a mărcii „Televiziunea Poporului".

Potrivit surselor din presă, Diaconescu este profund nemulțumit de faptul că postul Realitatea TV Plus nu i-a acceptat emisiunea în grilă începând cu 1 noiembrie 2025, după ce aceasta ar fi generat amenzi de mii de euro la Canal 33, conform deciziilor CNA. În replică, jurnalistul din Caracal a transmis o notificare oficială prin care avertizează că orice utilizare a mărcii „Televiziunea Poporului" fără acordul său va atrage plata unei sume colosale.

Marca „Televiziunea Poporului" este asociată cu stilul de televiziune promovat de OTV, canal închis de două ori de autorități, dar care a rămas emblematic pentru campaniile populiste și emisiunile de tip reality politic. Diaconescu susține că deține drepturile exclusive asupra acestei denumiri, iar folosirea ei de către Realitatea Plus în contextul emisiunilor politice ar fi o încălcare flagrantă a proprietății intelectuale.

Într-un episod recent al emisiunii „Culisele Statului Paralel", difuzat chiar pe Realitatea Plus, Dan Diaconescu a făcut dezvăluiri incendiare despre cum i s-ar fi oferit un bloc în schimbul candidaturii la prezidențiale și despre presiunile exercitate asupra sa de „statul paralel". Aceste apariții au amplificat tensiunile dintre el și conducerea postului.

Agenția de presă „România Press" a solicitat un punct de vedere oficial de la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) privind statutul juridic al mărcii „Televiziunea Poporului". Deși răspunsul oficial nu a fost încă publicat, surse apropiate instituției susțin că marca este înregistrată pe numele lui Dan Diaconescu, ceea ce îi conferă dreptul legal de a cere despăgubiri în caz de utilizare neautorizată.

În trecut, Diaconescu a mai intentat procese împotriva unor instituții media, solicitând daune pentru prezentarea unor informații din dosarele sale penale, însă instanțele au respins cererile ca neîntemeiate.

Situația rămâne tensionată, iar dacă Realitatea TV Plus nu va răspunde notificării, este posibil ca Dan Diaconescu să deschidă un nou proces de proporții. Vom urmări evoluția acestui caz care readuce în prim-plan figura controversată a „șoricelului din Caracal".