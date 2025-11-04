A fost atinsă singularitatea in protectia informatiei: China a spart criptarea RSA cu un computer cuantic amenințând securitatea globală a datelor VIDEO
Postat la: 04.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O echipă din China tocmai a demonstrat că matematica din spatele criptării RSA începe să se supună voinței domeniului cuantic. Folosind un procesor cuantic construit de D‑Wave Systems, cercetătorii spun că au factorizat un număr întreg RSA de 22 de biți care a rezistat încercărilor anterioare pe aceeași clasă de hardware. Wang Chao și colegii săi de la Universitatea din Shanghai au realizat experimentul.
Când criptarea RSA a debutat în 1977, a fost lăudată pentru că lega securitatea de dificultatea de a împărți un număr semiprim mare în cei doi factori primi ai săi. Calculatoarele clasice încă au nevoie de timp sub-exponențial pentru a sparge cheile de 2048 de biți de astăzi, iar cea mai mare cheie spartă până acum cu metode convenționale are doar 829 de biți (RSA-250) după săptămâni de lucru pe un supercalculator.
„Folosind D-Wave Advantage, am factorizat cu succes un număr întreg RSA de 22 de biți, demonstrând potențialul mașinilor cuantice de a aborda problemele criptografice", au scris autorii. Grupul a tradus factorizarea într-o problemă de optimizare binară cuadratică fără restricții, pe care sistemul D-Wave Advantage o rezolvă permițând qubiturilor să treacă prin bariere energetice în căutarea stării energetice celei mai scăzute.
De asemenea, au aplicat aceeași metodă la cifrurile de rețea de substituție-permutare, precum Present și Rectangle, numind-o „prima dată când un computer cuantic real a reprezentat o amenințare substanțială pentru mai multe algoritme structurate SPN la scară largă utilizate în prezent". O cheie de 22 de biți este nesemnificativ de mică în comparație cu RSA de nivel industrial, dar testul este important deoarece abordarea a depășit demonstrațiile anterioare, care se opreau la 19 biți și necesitau mai mulți qubiți per variabilă.
Reducerea câmpului local și a coeficienților de cuplare în modelul Ising a redus zgomotul, permițând dispozitivului de recoacere să atingă mai des factorii corecti și sugerând căi către chei mai mari, potrivit articolului. „Avansarea computerelor cuantice poate amenința serios securitatea datelor și confidențialitatea pentru diverse întreprinderi", a avertizat Prabhjyot Kaur de la firma de analiză Everest Group, care nu a fost implicată în studiu.
Mașinile cuantice universale, bazate pe porți, rulează algoritmul lui Shor, care, în principiu, poate distruge RSA găsind perioada de exponențiere modulară în timp polinomial. Aceste dispozitive încă se confruntă cu probleme de corectare a erorilor, în timp ce annealere-le D-Wave, deși nu sunt universale, au deja peste 5000 de qubiți și evită circuitele profunde folosind un mediu de răcire de 15 mK și evoluție analogică.
Annealing excelează în optimizarea combinatorie, astfel încât echipa din Shanghai a reformulat factorizarea ca fiind acel tip de problemă de căutare, în loc să utilizeze ruta de găsire a perioadei lui Shor. Strategia ocolește limitele actuale ale numărului de qubiți ale mașinilor cu poartă, dar plătește un preț în scalarea exponențială, motiv pentru care de data aceasta a căzut doar un modul de 22 de biți.
Organismele de standardizare nu așteaptă. În august 2024, NIST a lansat FIPS 203, 204 și 205, primele standarde federale pentru criptografia post-cuantică bazată pe probleme de rețea, iar în martie 2025 a selectat HQC pentru următoarea etapă. Un eveniment organizat la Casa Albă cu ocazia publicării standardelor a îndemnat agențiile americane să înceapă schimbarea cheilor vulnerabile, deoarece adversarii ar putea deja să acumuleze date criptate pentru atacuri de tipul „hack now, decrypt later" (hackează acum, decriptează mai târziu).
„Companiile trebuie să trateze reînnoirea criptografică ca pe un proiect de infrastructură pe mai mulți ani", a menționat briefingul CIO al Wall Street Journal când standardele finale erau pe punctul de a fi publicate anul trecut. Liderii tehnologici corporativi au repetat acest sentiment de urgență. Majoritatea companiilor nu și-au actualizat încă inventarele criptografice, iar multe dintre ele nici măcar nu știu de ce algoritmi depind sistemele lor.
Experții în securitate recomandă să se înceapă cu un audit intern pentru a identifica toate utilizările RSA, ECC și ale altor algoritmi vulnerabili înainte de a elabora un plan de înlocuire. Deși migrarea completă poate dura ani de zile, organizațiile pot începe prin testarea bibliotecilor cuantice sigure, cum ar fi Open Quantum Safe, implementând metode hibride de schimb de chei.
Integrarea cripto-agilității - capacitatea de a schimba algoritmi criptografici fără a reproiecta întregi sisteme - este, de asemenea, o opțiune bună. Acest lucru face ca viitoarele actualizări să fie mai puțin dificile odată cu apariția noilor standarde. RSA cu chei mari este încă sigur astăzi, dar studiul arată că îmbunătățirile hardware și integrările mai inteligente continuă să reducă diferența.
D-Wave planifică un procesor cu topologie Zephyr cu peste 7000 de qubiți în cursul acestui an, iar fiecare actualizare a topologiei îmbunătățește conectivitatea, ceea ce, la rândul său, reduce numărul de qubiți fizici necesari per variabilă logică. Criptografii, între timp, recomandă adoptarea unor scheme hibride care încorporează algoritmi bazati pe rețele, precum CRYSTALS-Kyber, în jurul semnăturilor RSA clasice, pentru a asigura confidențialitatea în perioada de tranziție.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Dan Diaconescu cere 10 milioane de euro de la Realitatea TV, Maricel Păcurariu și Anca Alexandrescu pentru folosirea mărcii „Televiziunea Poporului"
Scandal media de proporții: Dan Diaconescu, fondatorul OTV și fost realizator al emisiunii „Dan Diaconescu Direct" ...
-
Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval italian. Ce le-a spus salvatorilor
Roma a trait luni, 3 noiembrie, o zi de coșmar, marcata de prabușirea unei porțiuni a turnului medieval Torre dei Conti, ...
-
Ministerul Finanțelor anunță măsuri radicale in cazul BID: "Conducerea va fi schimbată"
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), singura banca de dezvoltare deținuta integral de statul roman, va trece printr- ...
-
19 decembrie, Muzeul Tăranului: ZEPPELIN XPERIMENT - MIKE GODOROJA & BLUE SPIRIT
Dupa succesul repurtat de-a lungul anilor cu cele doua proiecte Balkanik Zeppelin și Zeppelin Xperiment care l-au dus la ...
-
Tendințe în mișcare: cum alegi încălțămintea potrivită pentru un stil activ
Într-o lume in care confortul și stilul merg mana in mana, alegerea pantofilor potriviți devine o prioritate pentr ...
-
Colagen în timpul menopauzei - ce rol are? + Suplimente cu colagen eficiente în 2025
Menopauza este o etapa naturala din viața fiecarei femei, dar schimbarile pe care le aduce pot fi resimțite nu doar la n ...
-
Cu dedicație de la Guvern pentru afacerile cu statul: Suma care s-a strâns de fapt după prima lună de aplicare a colectarii CASS inclusiv de la pensionari
Pensionarii care incaseaza pensii mai mari de 3.000 de lei au contribuit, in luna august, cu peste 35 de milioane de lei ...
-
Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti în această toamnă
"MIHAI ȘI MIHAELA" este un spectacol special, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de fonda ...
-
"Viața în oglindă" ar putea deveni o amenințare biologică dacă ar fi scăpată în mediul natural
„Viața in oglinda" este un concept fascinant din biologia moleculara care exploreaza existența unor forme de viața ...
-
"Electricitatea Murdară" generata in locuinte de panourile solare poate avea efecte adverse grave legat de tehnologia "Internet Of Things"
Tot mai mulți oameni aleg panourile solare, convinși ca devin astfel independenți de marile companii energetice. Dar exi ...
-
Era tribalismului politic sau "sectarian war": realitatea nu poate fi ocolită, puneți-vă centurile. Urmează MAGA românească
Vizibil ca am intrat in era tribalismului politic unde in esența totul se duce spre radicalizarea lui "ai noștri" și "st ...
-
Israelul pregătește introducerea pedepsei capitale - Vot pozitiv în Knesset
Comisia pentru securitate nationala a Parlamentului israelian (Knesset) a votat luni in favoarea unui proiect de lege ca ...
-
Teoria tuturor teoriilor conspiratiei: Motivele terifiante pentru care inteligența artificială ar putea intra în conflict cu omenirea
Pe masura ce progresele in domeniul inteligenței artificiale accelereaza, tot mai mulți experți ridica o intrebare esenț ...
-
Meteorologii ANM au emis prognoza pe termen lung: Ne așteaptă o lună noiembrie total atipică
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, prognoza valabila pana la ...
-
Euro digital intră în faza finală. Christine Lagarde a anunțat când va avea loc lansarea "controlului total si saracia generală"
Președintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a anunțat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca proiectul ...
-
Cel mai bogat om al planetei "arată semne de îmbătrânire accelerată". Ce spun medicii despre Elon Musk
Elon Musk, miliardarul care deține platforma X (fosta Twitter), a aparut vizibil schimbat intr-o recenta intervenție pub ...
-
Val de falimente în România: creștere de 35% a insolvențelor față de anul trecut
Conform datelor publicate de platforma de analiza financiara RisCo, in luna octombrie 2025 au fost inregistrate 989 de d ...
-
Cum au fraudat frații miliardari Micula statul cu sute de milioane de euro. Perchezitii DIICOT pentru recuperarea a 400 de milioane de euro
Procurorii DIICOT și polițiștii economici efectueaza luni percheziții in județul Bihor la mai multe societați din grupul ...
-
Legătura cu OZN-urile: Testele nucleare din anii 50 au provocat apariția unor fenomene cerești inexplicabile
Luminile enigmatice care au traversat cerul in anii 1940 și 1950, adesea catalogate drept fenomene aeriene neidentificat ...
-
A rămas insarcinata cu Inteligenta Artificială asistată de robotică: La 13 zile de la transfer femeia a avut un test de sarcina pozitiv
Colaborarea intre tehnologii de ultima generație, precum inteligența artificiala și robotica, a facut posibila o sarcina ...
-
Americanii au dezvoltat primul submarin nedetectabil cu propulsie magnetică. Cum vor să-l folosească Statele Unite
În Statele Unite, compania de aparare General Atomics dezvolta un submarin cu o tehnologie fara precedent, concepu ...
-
Cum să îți cureți plămânii în mod natural. Resursele care sunt la îndemâna tuturor
Plamanii sunt organe vitale responsabile pentru oxigenarea organismului și au o capacitate remarcabila de auto-curațare. ...
-
Shein retrage de la vânzarea pe piața europeană păpuşi sexuale cu aspect de copil care erau destinate pedofililor sub acoperire
Retailerul online chinez Shein a retras de la vanzare papusi sexuale cu aspect infantil, dupa ce acestea au fost descope ...
-
Scandal cat Casa Albă! Donald Trump anunță că SUA nu vor da liber cipul Nvidia pentru export
Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca țara sa nu va da liber cipul Nvidia pentru export. Acesta este ...
-
Care este de fapt situația rachetelor nucleare din lume: Câte se află în Europa și cine deține supremația
Reluarea testelor nucleare de catre Statele Unite, anunțata de președintele Donald Trump dupa o pauza de 33 de ani, read ...
-
Șeful AI de la Microsoft: "Doar ființele biologice pot avea conștiință reală. Este posibilă doar într-un creier viu. Conștiința artificială e periculoasă!"
Mustafa Suleyman, directorul diviziei de inteligenta artificiala a Microsoft, a declarat ca doar fiintele biologice pot ...
-
Invazia auto chineză ajunge și în România. Cota de piață la care au ajuns zecile de mărci chinezești disponibile românilor
Timp de ani intregi, ideea ca automobilele chinezești ar putea concura cu marcile europene parea improbabila. În 2 ...
-
Rusia a egalat Marea Britanie la numărul de miliardari în dolari, în ciuda războiului și sancțiunilor
Rusia a urcat pe locul al patrulea in lume dupa numarul de miliardari in dolari, potrivit unui nou raport publicat de co ...
-
China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „O problemă veche de un secol a fost rezolvată"
Cercetatorii chinezi susțin ca au facut un salt tehnologic uriaș. Este vorba despr un cip analogic revoluționar, capabil ...
-
Mascații au spart ușa casei unei foste membre SOS România. Amalia Bellantoni, reținută de polițiști. Împreună cu soțul ei ar fi bătut și tâlhărit doi vecini
Amalia Bellantoni, fosta membra a SOS Romania, care a contestat candidatura Dianei Sosoaca la alegerile prezidentiale, a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu