Cine ne trimite la război? Cei ce-și iau banii de la noi!
Postat la: 03.05.2026 |
România se împrumută 16,68 miliarde de euro pe 45 de ani, ca să cumpere armament de la nemți, francezi, americani, italieni, israelieni. O parte s-a tranșat deja. 5,6 miliarde merg în Germania la producătorul de tancuri Rheinmetall. Țara Ursulei von der Leyen a luat potul cel mare.
Reducem paturile din spitale, dar ne luăm: 232 de blindate cu șenile Lynx (2,5 md. euro - 3,3 md după alte surse, care vorbesc de aproape 300 de bucăți). Nu țipă nimeni „vrem spitale, nu șenile!". 2 (două) nave de patrulare (836 mil. euro), sisteme antiaeriene cu rază mică, turele cu tunuri anti-aeriene cu rază și mai mică (470 mil.) 2 tunuri calibru 35 mm și muniție pentru ele de 450 de milioane.
Din Franța ne luăm 12 elicoptere Airbus de atac (852 mil. euro). Tot din Franța și sistemele de ochire, produse de Thales, ce vor fi puse pe navele nemțești (200 mil. euro). MBDA din Franța produce sistemul de rachete sol-aer Mistral (625 mil. euro). De la fabricile europene ale americanilor de la General Dynamics ne luăm 359 de blindate pe roți Piranha (2,2 md. euro, din care peste 800 mil. din creditul menționat). Din Italia ne luăm peste 1.100 de platforme pe roți IVECO (344 mil. euro).
Zilele trecute a fost aprobat pachetul cu „urgențele" de 8 md euro de genul celor de mai sus. În următorii ani, achizițiile se vor apropia de 17 miliarde. Ele vor include avioanele F35 din Statele Unite (Lockheed Martin, 6,5 md pentru 32 de avioane). Și cele 270 de tancuri Abrams de 8 miliarde de euro. Nu e uitat nici Israelul, cu sistemele anti-aeriene produse de Rafael (2 miliarde de euro). De la Elbit trebuiau să ne vină 7 drone de supraveghere, pentru care am plătit aproape jumătate de miliard din 2022. Firma s-a scuzat că au avut mai multe țări de invadat, a fost forță majoră. Ministrul Miruță a amenințat că reziliază și cere penalități. Tot Elbit produce și turelele de pe tancurile Piranha.
Jumătate din sume ar trebui, teoretic, folosite în industria internă de apărare, asta însemnând și sucursale locale ale firmelor străine. De pildă, șantierul din Mangalia ar primi o comandă de 1 md. euro la navele de mai sus. Războiul nu a început, dar se dau bătălii subterane, despre care nu avem toate datele, între grupări și țări preferate. Directorul Romarm a lansat un atac fără precedent la ministrul Apărării: „Miruță ar trebui judecat pentru înaltă trădare și subminarea economiei naționale".
Să privim imaginea mai de ansamblu. N-am decis noi că trecem de la programul „România educată" la „România războinică". E un proiect de țară, pe care ni l-au făcut alții. Uniunea Europeană a creat programul SAFE, de 150 de miliarde de euro. Care e un program de creditare, la fel ca PNRR, adică în favoarea băncilor. După ce au pus industria auto pe butuci cu ecologia, se apucă să facă tancuri. Diferența nu e doar între roată și șenilă.
Când faci mașini, cineva trebuie să se plimbe, când faci tancuri, cineva trebuie să moară. Ca niciodată suntem în top. Polonia se înarmează de aproape 44 md euro, sora noastră de flanc estic. Noi de aproape 17, Franța tot cât noi, sora mai mare, care ne face curaj înainte din spatele tranșeelor, și Ungaria tot pe acolo, că Magyar poate schimbă macazul. Spre comparație, pe flancul vestic, Spania ia doar de 1 miliard din program.
Reactiunea
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Hezbollah folosește o nouă armă puternică, concepută pentru a evita detectarea israeliană
O drona quadcopter incarcata cu explozibili a survolat la mica inalțime acoperișurile din sudul Libanului, navigand cu p ...
-
O intrigă secundară a procesului Elon Musk - Sam Altman: Care dintre miliardari merită cheile "Mașinii lui Dumnezeu"
Un proces de mare profil din industria tehnologiei scoate la iveala o intrebare mai ampla decat disputa juridica in sine ...
-
"Iluzia Lunii" este o farsă pe care ne-o joacă propriul creier care plasează astrele pe o cupolă cerească
De la filosofii Greciei Antice pana la cercetatorii NASA de astazi, un fenomen banal de pe cerul nopții continua sa ridi ...
-
Americanii au creat un scut de apărare cu AI, care pare din filme SF: Halo Shield funcționează deja!
Daca cineva cauta pe internet termenul „Halo shield", primele rezultate duc, cel mai probabil, catre celebrul univ ...
-
Europa va avea cel mai lung tunel feroviar din lume: 64 de kilometri de cale ferată sub munte
Adanc sub masivul muntos, utilaje gigantice iși croiesc drum prin stanca pentru a finaliza ceea ce va deveni cel mai lun ...
-
Celebrul om de știință Neil deGrasse Tyson prezintă o teorie șocantă despre ce se întâmplă după moarte
Un reputat om de știința american a prezentat o teorie provocatoare despre ceea ce se intampla dupa moarte, explicand și ...
-
România are cărbune la greu dar importurile au crescut cu peste 430% pentru că așa ne obligă UE de la Bruxelles
Producția de carbune a Romaniei a totalizat in primele doua luni ale acestui an 244.400 tone echivalent petrol (tep), fi ...
-
Despre ce victorie este vorba? Anchetă CNN: Majoritatea siturilor militare americane din Orientul Mijlociu au fost avariate de Iran
Cel puțin 16 poziții militare americane au fost avariate in atacurile iraniene, acestea reprezentand majoritatea poziții ...
-
Războiul continuă: SUA au livrat 6.500 de tone de armament către Israel în 24 de ore
Statele Unite au desfașurat o ampla operațiune logistica, livrand aproximativ 6.500 de tone de armament și echipamente m ...
-
Misterioase lumini verzi capturate pe cerul din Hawaii. Astronomii nu pot explica ciudatul fenomen
Misterioase lumini verzi au aparut pe cerul din Hawaii, lasandu-i pe astronomi fara explicații in legatura cu ciudatul f ...
-
17 cutremure neobișnuite au lovit lângă baza militară Zona 51 din Nevada, stârnind temeri cu privire la teste secrete
O serie neobișnuita de cutremure a lovit zona din apropierea bazei militare americane din Zona 51 din Nevada, Statele Un ...
-
Bloomberg: Marile companii petroliere avertizează că stocurile de țiței sunt pe terminate
Cele mai mari companii petroliere din America avertizeaza ca piețele globale de țiței s-ar putea confrunta cu prețuri și ...
-
Cum au rescris timp de patru secole de traducători bărbați cea mai faimoasă epopee din istorie și au șters adevărul despre sclavele ucise pentru că au fost violate
Timp de 400 de ani, barbați singuri au tradus „Odiseea" lui Homer. Și timp de 400 de ani, ei au rescris in tacere ...
-
Jurnaliștii "aleși" ai poporului ales-bules! Cine nu susține Israelul trebuie să demisioneze
Proprietarul Telegraph și Politico a declarat ca jurnaliștii din presa trebuie sa susțina Israelul sau sa demisioneze, p ...
-
Afaceri matrimoniale de Teleorman: Ioan Niculae se însoară la 72 de ani cu subprefecta Vera Mitran care e cu un sfert de veac mai tânără
Magnatul Ioan Niculae, fostul patron al Astrei Giurgiu și unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Romania, s ...
-
Din iulie 2026 mașina va fi cea care te va conduce pe tine și nu tu vei conduce mașina. Noile reglementari ale UE transforma autoturismul in inchisoare
Începand din iulie 2026, o noua reglementare a UE va impune ca toate mașinile noi sa includa sisteme de supraveghe ...
-
Susținătorii Dianei Șoșoacă au blocat aeroportul Otopeni. Europarlamentara, la revenirea în România: ”Voi fi reținută. Vor să mă ducă la casa de nebuni, dar se vor duce ei”
Cel putin o suta de susținatori ai Dianei Șoșoaca au creat haos pe Aeroportul Otopeni, la momentul intoarcerii acesteia ...
-
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare cu așa-zise beneficii directe: ce "otrăvuri" genetice și cu hormoni se zice că se ieftinesc în 90% din cazuri
Acordul comercial interimar dintre Uniunea Europeana și blocul sud-american Mercosur intra in vigoare cu aplicare proviz ...
-
Administrația Trump: "Războiul cu Iranul e declarat încheiat" - care e tertipul folosit pentru a revendica victoria cu Teheranul
Casa Alba susține ca razboiul cu Iranul s-a incheiat deja, invocand armistițiul inceput la inceputul lunii aprilie, o in ...
-
Euro ar putea ajunge la 6 lei. BNR nu mai poate apăra moneda națională/ Adrian Negrescu: Cursul este afectat de criza politică
Economia Romaniei se afla intr-un punct critic, avertizeaza consultantul economic Adrian Negrescu. Într-o interven ...
-
Radiații de 70 de ori peste limită lângă România. Măsurători alarmante la un depozit de izotopi
O problema veche de zeci de ani a revenit in atenția autoritaților din Sofia, dupa ce o verificare la fostul Depozit Cen ...
-
Friteuze profesionale: 7 criterii pentru alegere
Friteuze profesionale bine alese pot schimba vizibil ritmul de lucru intr-o bucatarie HoReCa. În restaurante, fast ...
-
Un document bombă aruncă-n aer industria de apărare: Robert Turcescu prezintă marele jaf al Regimului Bolojan cu contractele SAFE de aproape 9 miliarde de euro
Robert Turcescu a prezentat in cadrul podcastului Evz un document de o importanta deosebita vizavi de contractele pe car ...
-
AI parte, n-ai carte! Generația Z susține că are puteri paranormale cu ajutorul cărora află lucruri interzise
Un nou sondaj indica o schimbare de percepție in randul tinerilor, pe fondul incertitudinii globale și al influenței reț ...
-
Confruntare "pe viață și pe moarte" în SUA: Șeful Pentagonului s-a contrat timp de 6 ore cu membrii Congresului: "Să-ți fie rușine!"
Secretarul american al apararii, Pete Hegseth, a avut miercuri o confruntare verbala cu congresmenii democrati in cadrul ...
-
Prima zi de licitații online pe siteul specializat al ANAF: un apartament al lui Marian Vanghelie, adjudecat pentru peste 1,6 milioane de lei
Unul dintre cele mai relevante exemple privind funcționarea noii platforme e-licitatii.ro il reprezinta licitația pentru ...
-
"Vulturul Întunecat" deasupra Iranului: SUA vor ataca cu rachete hipersonice de ultimă generație pentru a lovi țintele inaccesibile până acum
Armata Statelor Unite face demersuri pentru a aduce in Orientul Mijlociu cea mai avansata arma din arsenalul sau: rachet ...
-
Trump îi primește pe astronauții Artemis II și surprinde cu o declarație: „Aș fi reușit și eu"
Președintele american, Donald Trump, a gazduit echipajul uneia dintre cele mai importante misiuni spațiale recente, intr ...
-
Vladimir Putin, avertisment direct pentru Donald Trump: O nouă acțiune militară împotriva Iranului ar avea "consecinţe dăunătoare"
Presedintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe omologul sau american Donald Trump, intr-o convorbire la telefon, cu pr ...
-
22 de călugări budiști arestați la aeroport cu 110 kilograme de marijuana în bagaje
Douazeci și doi de calugari srilankezi intorși din Thailanda au fost arestați duminica la aeroport cu o cantitate record ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu