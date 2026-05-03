Cine ne trimite la război? Cei ce-și iau banii de la noi!

România se împrumută 16,68 miliarde de euro pe 45 de ani, ca să cumpere armament de la nemți, francezi, americani, italieni, israelieni. O parte s-a tranșat deja. 5,6 miliarde merg în Germania la producătorul de tancuri Rheinmetall. Țara Ursulei von der Leyen a luat potul cel mare.

Reducem paturile din spitale, dar ne luăm: 232 de blindate cu șenile Lynx (2,5 md. euro - 3,3 md după alte surse, care vorbesc de aproape 300 de bucăți). Nu țipă nimeni „vrem spitale, nu șenile!". 2 (două) nave de patrulare (836 mil. euro), sisteme antiaeriene cu rază mică, turele cu tunuri anti-aeriene cu rază și mai mică (470 mil.) 2 tunuri calibru 35 mm și muniție pentru ele de 450 de milioane.

Din Franța ne luăm 12 elicoptere Airbus de atac (852 mil. euro). Tot din Franța și sistemele de ochire, produse de Thales, ce vor fi puse pe navele nemțești (200 mil. euro). MBDA din Franța produce sistemul de rachete sol-aer Mistral (625 mil. euro). De la fabricile europene ale americanilor de la General Dynamics ne luăm 359 de blindate pe roți Piranha (2,2 md. euro, din care peste 800 mil. din creditul menționat). Din Italia ne luăm peste 1.100 de platforme pe roți IVECO (344 mil. euro).

Zilele trecute a fost aprobat pachetul cu „urgențele" de 8 md euro de genul celor de mai sus. În următorii ani, achizițiile se vor apropia de 17 miliarde. Ele vor include avioanele F35 din Statele Unite (Lockheed Martin, 6,5 md pentru 32 de avioane). Și cele 270 de tancuri Abrams de 8 miliarde de euro. Nu e uitat nici Israelul, cu sistemele anti-aeriene produse de Rafael (2 miliarde de euro). De la Elbit trebuiau să ne vină 7 drone de supraveghere, pentru care am plătit aproape jumătate de miliard din 2022. Firma s-a scuzat că au avut mai multe țări de invadat, a fost forță majoră. Ministrul Miruță a amenințat că reziliază și cere penalități. Tot Elbit produce și turelele de pe tancurile Piranha.

Jumătate din sume ar trebui, teoretic, folosite în industria internă de apărare, asta însemnând și sucursale locale ale firmelor străine. De pildă, șantierul din Mangalia ar primi o comandă de 1 md. euro la navele de mai sus. Războiul nu a început, dar se dau bătălii subterane, despre care nu avem toate datele, între grupări și țări preferate. Directorul Romarm a lansat un atac fără precedent la ministrul Apărării: „Miruță ar trebui judecat pentru înaltă trădare și subminarea economiei naționale".

Să privim imaginea mai de ansamblu. N-am decis noi că trecem de la programul „România educată" la „România războinică". E un proiect de țară, pe care ni l-au făcut alții. Uniunea Europeană a creat programul SAFE, de 150 de miliarde de euro. Care e un program de creditare, la fel ca PNRR, adică în favoarea băncilor. După ce au pus industria auto pe butuci cu ecologia, se apucă să facă tancuri. Diferența nu e doar între roată și șenilă.

Când faci mașini, cineva trebuie să se plimbe, când faci tancuri, cineva trebuie să moară. Ca niciodată suntem în top. Polonia se înarmează de aproape 44 md euro, sora noastră de flanc estic. Noi de aproape 17, Franța tot cât noi, sora mai mare, care ne face curaj înainte din spatele tranșeelor, și Ungaria tot pe acolo, că Magyar poate schimbă macazul. Spre comparație, pe flancul vestic, Spania ia doar de 1 miliard din program.

Reactiunea