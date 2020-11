Nicolae Botgros, dupa vindecarea de COVID-19: "Plamanii mei au fost afectati 70%. E o nebunie sa crezi ca rachiul te poate proteja"

Dirijorul Nicolae Botgros povesteste prin ce a trecut dupa ce s-a infectat cu COVID-19 si a fost internat in spital mai bine de o luna. Maestrul nu a dormit sase zile si sapte nopti, a stat non-stop cu masca cu oxigen pe fata, plamanii sai au fost afectati in proportie de 70% si se simtea ca intr-o alta lume.

"Este o mare nebunie si o mare prostie sa crezi ca 100 de grame de rachiu te pot proteja sau trata de Covid", declara acesta. "Intr-o luna si patru zile cat am fost internat in spital, am vazut doar oameni imbracati in 'scafandru alb'. Asta este uniforma lor pe care o imbraca zi de zi: salopeta alba, cu manecile acelea albastre sau verzi. Nu suntem obisnuiti sa ii vedem in asa uniforma si impachetati ca in cosmos, asa ca nici nu-i deosebeam. Nu stiam cand venea seful, medicul de garda sau alt medic. Toti erau la fel si le vedeam doar ochii. Ii mai intrebam cine sunt si cum ii cheama. Asa, fara sa-i cunosc, mai discutam cu ei. Am spus ca voi merge la toate bisericile din lume, la toate manastirile sa ma rog pentru sanatatea lor. Ceea ce au facut ei pentru mine si pentru pacientii de acolo, nu se poate reda prin cuvinte. Si nu cred ca poate uita cineva din cei care au trecut pe acolo", a declarat Nicolae Botgros.

Mai mult, maestrul recunoaste ca a fost cuprins de frica si de dureri groaznice. "Nu poti sti unde si de la cine te-ai infectat. Este suficient sa mergi afara la masina, sa pui mana pe maner si te poti infecta. Mi-e rusine sa va spun, dar cand am ajuns la spital eram foarte speriat. Ma temeam si urlam de durere. Nu intelegeam ce mi se intampla si cum am ajuns intr-o asa situatie. Cel mai greu mi-a fost sa stau cu masca cu oxigen pe fata non-stop, inclusiv sa dorm cu ea. Dar nici macar nu poti sa dormi, pentru ca esti plin cu catetere, sonde, tuburi, cabluri! Ti-e somn, dar nu poti dormi. Te temi sa nu cada vreo sonda, sa nu iasa vreun cateter si sa inceapa sa curga sange. Stai mereu cu frica sa nu se intample ceva. Lumea trebuie sa se protejeze cum spun specialistii. Este o mare nebunie si o mare prostie sa crezi ca 100 de grame de rachiu te pot proteja sau trata de COVID."