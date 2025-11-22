Noaptea minții: Planul ciudat și complet real de a estompa soarele și de a inversa încălzirea globală

Un startup israeliano-american format din doar 25 de persoane susține că a dezvoltat o tehnologie capabilă să reducă lumina solară care ajunge pe Pământ. Miza este uriașă, spun atât compania, cât și criticii săi, care avertizează că reglementările internaționale sunt cu mult în urma progresului tehnologic.

Stardust Solutions, condusă de Yanai Yedvab, fizician nuclear și fost adjunct al Comisiei Israeliene pentru Energie Atomică, afirmă că a creat o particulă reflectorizantă specială care, eliberată în cantități uriașe în atmosferă, ar putea bloca o parte din radiația solară. Ideea a fost mult timp considerată prea riscantă pentru a fi aplicată, dar savanții au discutat-o teoretic timp de decenii.

Pentru János Pásztor, fost înalt oficial ONU pentru climă, primul contact cu proiectul a fost un șoc. Într-un apel pe Zoom din 31 ianuarie 2024, Yedvab i-a prezentat tehnologia și i-a cerut sprijinul pentru a-i crește credibilitatea în fața guvernelor. Pásztor a realizat imediat consecințele. Dacă afirmațiile startupului erau reale, omenirea atinsese un prag istoric. Acum, are capacitatea de a „stinge" parțial soarele.

Geoingineria solară a fost privită mult timp ca o soluție extremă, încărcată de riscuri, precum perturbarea tiparelor climatice, impacturi imprevizibile asupra agriculturii, potențiale tensiuni geopolitice și consecințe ecologice necunoscute. Cu toate acestea, pe măsură ce criza climatică se agravează, unii experți consideră că ar putea fi singura opțiune rămasă pentru a limita efectele încălzirii globale.

Raportul IPCC din 2022 avertiza că omenirea este deja prinsă într-o spirală de fenomene extreme: valuri de căldură, incendii, inundații, secete, extincții ale speciilor și migrație forțată. În acest context, Pásztor admite că discuția despre tehnologia Stardust nu mai poate fi ignorată. „Dacă situația este atât de gravă, atunci s-ar putea să avem nevoie de această tehnică. Avem un imperativ moral să o studiem, să o înțelegem", afirmă expertul, într-un interviu acordat în septembrie.

În prezent, nu există aproape nicio legislație internațională care să limiteze sau să coordoneze implementarea geoingineriei solare. Într-o lume dominată de tensiuni geopolitice, miliardari cu ambiții futuriste și instabilitate climatică tot mai severă, perspectiva ca o companie privată să ofere „controlul temperaturii globale" ridică întrebări majore de etică și securitate.

Pentru moment, Stardust caută sprijin și contracte guvernamentale, susținând că tehnologia sa ar putea oferi omenirii un răgaz critic în lupta împotriva încălzirii globale. Criticii avertizează însă că planeta nu este locul potrivit pentru experimente la scară globală. Atunci, ne putem întreba: Suntem pregătiți să „tragem cortina" peste soare pentru a salva clima?