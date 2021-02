O bandă de romani au atacat TIR-uri in Franta ca in filmul "Fast & Furious". Anchetatorii spun ca au furat marfuri de 3,5 milioane de euro

Autoritatile romane au colaborat cu cele franceze pentru a prinde o grupare infractionala formata din cetateni romani, care furau din TIR-uri aflate in mers. Romanii operau pe teritoriul Frantei, iar prejudiciul cauzat este de 3.500.000 de euro.

Gruparea a functionat in perioada mai 2018-august 2019, pe autostrazile din Franta. Romanii furau produse cosmetice, electronice si componente IT. Ei urmareau TIR-urile cu masini puternice, prevazute cu deschidere de tip parasolar. Soferul lipea masina de TIR, iar alt barbat se urca pe plafon. Dupa ce taia prelata, intra in remorca si arunca bunurile intr-o masina in mers, in timp ce altii le incarcau. Au fost efectuate 13 perchezitii domiciliare in Bucuresti, Ilfov, Olt si Prahova, in 17 februarie 2021, fiind depistate doua persoane pentru care au fost emise mandate europene de arestare de catre autoritatile judiciare din Franta. Pentru alti 6 cetateni romani, au fost emise mandate europene de arestare, intrucat nu au fost depistati pe teritoriul Romaniei.

Comunicatul vine ca o continuare a unei anchete din martie 2020, care viza destructurarea a 5 grupuri infractionale organizate, specializate in savarsirea infractiunilor de furt calificat, complicitate la furt calificat si tentativa la furt calificat. Hotii foloseaau statii de emisie/receptie si masini puternice atunci cand dadeau loviturile. Modul de operare al acestora aminteste de scenariul filmelor Fast & Furious.

"In urma cooperarii cu autoritatile franceze, a fost documentata activitatea unei grupari infractionale, formate din cetateni romani, specializate in furturi din autotrenuri aflate in mers. Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor, pe teritoriul Frantei, este de 3.500.000 de euro. In perioada februarie 2020 - februarie 2021, politistii Directiei de Investigatii Criminale si procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, impreuna cu politisti ai Directiei Generale de Politie a Muncipiului Bucuresti, I.P.J. Olt si I.P.J. Prahova - serviciile de investigatii criminale, in colaborare cu Jandarmeria Franceza, au desfasurat in comun activitati de urmarire penala.

Au fost efectuate cercetari intr-un dosar de criminalitate transfrontaliera, inregistrat la Tribunalul Judiciar din Paris, care a vizat cetateni romani, care ar fi constituit un grup infractional organizat specializat in comiterea de furturi din autotrenuri aflate in mers, pe autostrazile din Franta. Cetatenii romani care fac parte din gruparea itineranta de criminalitate organizata ar fi comis, in perioada mai 2018 - august 2019, 21 de furturi calificate din autotrenuri de marfa.

Prejudiciul de aproximativ 3.500.000 de euro consta in produse cosmetice, electronice si componente IT. Modul de actiune al grupului ar fi constat in identificarea societatii care comanda transportul de bunuri, identificarea autotrenului si urmarirea acestuia cu autoturisme puternice, prevazute cu deschidere tip parasolar.

Soferul experimentat s-ar fi apropiat (s-ar fi lipit) de autotren, unul dintre ceilalti membri ai gruparii ar fi escaladat plafonul spre capota de la motor, iar, dupa taierea prelatei, ar fi intrat in remorca, de unde ar fi aruncat bunurile vizate. Alte persoane ar fi fost insarcinate cu incarcarea lor in vehicule folosite in acest scop.

In dimineata de 17 februarie 2021, au fost efectuate 13 perchezitii domiciliare (7 in Bucuresti, 3 in Ilfov, 2 in Olt si una in Prahova), care au vizat depistarea persoanelor banuite de comiterea faptelor pe teritoriul francez, precum si indisponibilizarea bunurilor, valorilor sau inscrisurilor de interes in cauza. In urma acestor activitati, au fost depistate 2 persoane (pentru care au fost emise mandate europene de arestare de catre autoritatile judiciare din Franta) si mai multe inscrisuri, care pot fi folosite in probatoriul cauzei.

Cele 2 persoane au fost audiate, fiind retinute, pentru a fi prezentate instantei competente, in vederea confirmarii mandatelor emise pe numele lor. Pentru alti 6 cetateni romani, au fost emise mandate europene de arestare, intrucat nu au fost depistati pe teritoriul Romaniei.

Activitatea a fost realizata impreuna cu politisti din cadrul serviciilor pentru actiuni speciale din cadrul D.G.P.M.B., I.P.J. Olt si I.P.J. Prahova si cu criminalisti din cadrul I.G.P.R. - Institutul National de Criminalistica, D.G.P.M.B., I.P.J. Olt si I.P.J. Prahova, fiind sprijinita de ofiterul de legatura al Jandarmeriei Franceze pe langa Ambasada Frantei la Bucuresti si specialisti EUROPOL.", se arata in comunicatul de presa.