O britanică de 29 de ani i-a luat mințile lui Donald Trump la Castelul Windsor. A asaltat-o cu o propunere de nerefuzat
Postat la: 21.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Donald Trump, președintele Statelor Unite, a fost invitat la Castelul Windsor pentru o cină oficială organizată de familia regală britanică. Evenimentul a reunit aproximativ 150 de invitați, printre care și sportiva Charley Hull (29 de ani), actualul număr 1 mondial în circuitul feminin de golf.
În cadrul discuțiilor purtate, liderul american a surprins printr-o propunere directă: un meci de golf între el și Hull.
„Am vorbit cu el. A spus că vrea să stabilim un meci. Ar fi chiar tare. Anul trecut l-a contactat pe agentul meu și a vrut să joace la sfârșitul anului, dar cred că plecam în vacanță", a declarat Charley Hull, conform publicației golfmagic.com.
Sportiva britanică a explicat că propunerea nu este nouă. Donald Trump a manifestat interes pentru o confruntare sportivă încă de anul trecut. Totuși, planurile nu s-au concretizat atunci.
De această dată, intenția pare mult mai clară. Hull a dezvăluit că duelul ar putea avea loc chiar înainte de sfârșitul acestui an.
„Am vorbit despre asta aseară și vom încerca să organizăm un meci înainte de sfârșitul anului, ceea ce va fi destul de interesant. Este un om minunat și m-am înțeles foarte bine cu el. Aștept cu nerăbdare să joc golf cu el", a adăugat sportiva.
Hull a mai precizat că președintele american s-a arătat foarte implicat în discuțiile cu invitații. „Vorbeam despre golf, cunoaște câțiva jucători din turneul LPGA", a subliniat jucătoarea.
Donald Trump este recunoscut ca un pasionat al golfului. Deține mai multe terenuri în Statele Unite și Europa, iar în timpul mandatului său anterior a fost adesea surprins practicând acest sport.
Deși Charley Hull se află în plină ascensiune, fiind lider mondial și una dintre cele mai valoroase jucătoare din lume, provocarea lansată de președintele american a fost interpretată ca un gest de sportivitate și socializare.
Pe lângă interesul pentru golf, Donald Trump a surprins opinia publică printr-un alt anunț major. Președintele SUA plănuiește organizarea unei gale UFC la Casa Albă, un eveniment programat pentru 4 iulie 2026, când se vor sărbători 250 de ani de la independența Statelor Unite.
Este pentru prima dată în istorie când Casa Albă va găzdui o astfel de competiție sportivă.
Dana White, președintele UFC și apropiat al lui Trump, a confirmat informația într-o declarație pentru Fox News.
„Nu am cerut eu, el (n.r. - Trump) mi-a propus ideea asta. Vrea să aducă mai mulți americani la Casa Albă, ceva de genul: E casa voastră. Am avut noroc și a spus: Ar trebui să organizăm o luptă acolo. Luptătorii vor ieși din Biroul Oval. Este o oportunitate unică, care nu se va mai repeta niciodată", a declarat White.
Potrivit organizatorilor, publicul va fi restrâns la maximum 5.000 de persoane, însă Dana White a subliniat că audiența globală va fi mult mai mare, prin intermediul transmisiunilor TV și online.
„Voi organiza acest eveniment fără public. Să fii la Casa Albă... Nu-mi pasă, vom fi pe peluza de la Casa Albă", a spus președintele UFC.
Donald Trump a fost prezent la mai multe gale UFC de-a lungul anilor. În aprilie 2025, a participat la UFC 314 de la Miami, unde a sosit alături de nepoata sa, Kai Trump.
Atmosfera de la „Kaseya Center" a fost descrisă de Trump ca fiind memorabilă. „E o mare onoare să am parte de o așa primire. Înseamnă că facem o treabă bună, altfel am fi fost primiți diferit. A fost legendar", a spus președintele SUA atunci.
