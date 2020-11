O fetiță de trei ani lăsată să moară de propria mamă. Femeia acuzată că nu și-a trimis fiica la spital este dată în urmărire generală

Marcela Petrescu a fost condamnată pentru o infracţiune contra vieţii. În 2015, în timp ce era în grija bonei, fetiţa ei de 3 ani a căzut pe scările unui bloc din Oradea şi, două zile mai târziu, ea a murit. Femeia a fost acuzată că nu a dus copilul la spital şi a primit doi ani de închisoare, însă femeia deja dispăruse fără urmă.

Dar i-am luat mâna şi am văzut că poate să o ridice. Iar la un moment dat a mișcat şi piciorul, ceea ce mi-a creat convingerea că fata nu are nimic. La medic nu am dus-o întrucât se mișca şi nu a plâns", le-a declarat mama anchetatorilor. Femeia susţine că a fost indusă în eroare de reacția copilului care „se plimba prin casă, se uita la televizor şi stătea în fund". Însă bona acesteia a declarat la proces că, încă din seara loviturii, fetiţa nu părea bine: „Avea o poziție nefirească a corpului, stătea aplecată într-o parte. Era letargică și se plângea de dureri".

„A plecat în Franţa, la soţul ei. El era acolo de ceva vreme, muncea şi îi trimitea bani", susţine cel de-al doilea avocat care a reprezentat-o pe Marcela Petrescu în faza de urmărire penală. Instanţa a emis pe numele Marcelei Petrescu un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, însă femeia era demult dispărută. Poliţia Română a dat-o în urmărire generală. Azi, Petrescu este singura femeie din România căutată pentru executarea unei pedepse pentru o infracţiune contra vieţii: uciderea din culpă a propriului copil.