Orașele din România unde va ninge timp de o săptămână. Prognoză făcută de specialiștii Accuweather

Meteorologii de la Accuweather estimează că mai multe orașe din România se vor confrunta cu ninsori consecutive timp de șapte zile, iar toamna va continua să-și facă simțită prezența chiar și după jumătatea lunii decembrie.

În Capitală, iarna va începe cu ploaie înghețată pe 23 decembrie, când mercurul termometrelor va indica maxime de 3 grade Celsius și minime de -4 grade. Șoferii trebuie să fie atenți și în ziua de 24 decembrie, când temperaturile vor coborî până la -5 grade Celsius. Ninsorile vor continua și în perioada Crăciunului, în zilele de 25, 26, 27 și 28 decembrie.

În Brașov, zăpada va cădea în mod constant între 22 și 31 decembrie, iar în stațiunea Sinaia turiștii vor avea parte de ninsori de pe 21 până pe 28 decembrie. Accuweather, platforma care furnizează prognoze meteo detaliate la nivel global, monitorizează aceste fenomene și oferă informații precise despre evoluția vremii pe întreg teritoriul României.